Bonitasoft : Enterprise Certifiée GREAT PLACE TO WORK®





Bonitasoft, leader de l'automatisation des processus numériques open source, annonce qu'il a été classé parmi les leaders des entreprises françaises en tant que Great Place to Work 2023.

La certification effective à la date du 6 mars 2023 a une durée d?un an.

Ce label vient récompenser les efforts entrepris par l'éditeur de la plateforme d'automatisation des processus métiers Bonita, pour créer des conditions d'accueil et de travail favorables à l'épanouissement de ses collaborateurs et s'inscrit, par ailleurs, dans une démarche globale visant à valoriser sa marque employeur.

Cette certification a été obtenue sur la base d'un taux de participation et de réponse de plus de 94% des salariés au « Trust Index », qui ont ainsi déclaré pour 83% d'entre eux évoluer dans une entreprise où il fait bon travailler.

86% des Bonitasofters ont répondu positivement à la question "Dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où il fait vraiment bon travailler."

97% des Bonitasofters estiment que les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis.

91% des Bonitasofters trouvent que les collaborateurs sont encouragés à conserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Suite à sa dernière certification en 2019, Bonitasoft a enrichi ses politiques RH et a notamment mis l'accent sur 3 thèmes :

Flexibilité & télétravail

Transparence

Bien-être au travail

Charlotte Adams, Vice-présidente of People chez Bonitasoft : « C'est la troisième fois que Bonitasoft obtient cette certification Great Place to Work, et nous étions particulièrement attentifs à l'évolution de l'entreprise aux yeux des collaborateurs depuis la dernière certification en 2019. La flexibilité et le soutien de l'entreprise en matière de télétravail, la transparence du management, l'équité et la camaraderie ont été particulièrement bien notés par les Bonitasofters. »

Par sa méthodologie, Great Place To Work® vise à construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des "Great Places to Work pour tous".

En France, il existe 3 labels :

La Certification « Great Place To Work® », qui distingue toutes les entreprises où il fait bon travailler

Le Label « Best Workplaces » lors de la publication du Palmarès des entreprises où il fait bon travailler, chaque année.

Le Label « Best Workplaces For Women » pour les entreprises, parmi les « Best Workplaces », où il fait bon travailler pour les femmes particulièrement.

À propos de Bonitasoft

Au travers de Bonita, plateforme d'automatisation et d'optimisation des processus métiers open-source extensible, Bonitasoft répond aux besoins de digitalisation des opérations et de modernisation des systèmes d'information. La plateforme Bonita permet d'accélérer les phases de développement et de mise en production grâce à une séparation claire entre les capacités de paramétrage et de développement. L'utilisation de la notation graphique BPMN, ainsi que les capacités d'extensibilité et de réutilisation de composants, permettent une parfaite collaboration entre les différents profils au sein de la DSI mais aussi avec les équipes métiers.

Plus d'informations sur Bonitasoft.

À propos de de Great Place To Work®

Great Place To Work® est la référence mondiale en matière d'expérience collaborateur. Depuis 1992 dans le monde et 2002 en France, nous avons interrogé plus de 100M de salariés à travers 60 pays. Leurs réponses nous ont permis de déterminer ce qui définit une expérience collaborateur de qualité. Au coeur de cette réussite, on retrouve une notion clé : la confiance. C'est sur la confiance que nous avons fondé une méthodologie unique, qui nous permet d'aider les organisations à créer un environnement de travail inclusif, à piloter leur stratégie RH et à améliorer leur performance. Nous distinguons les organisations où il fait bon travailler grâce à notre Certification et à la publication annuelle de notre Palmarès Best Workplacestm.

Comment sont évaluées les entreprises ?

Notre méthodologie nous rend unique et différent. Nous évaluons les entreprises à l'aide de deux outils :

Le Trust Index© est une enquête auprès des salariés.

Le Culture Audit© évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au sein de l'entreprise.

Plus d'informations : www.greatplacetowork.fr

