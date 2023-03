Yijiahe Technology Co., Ltd. apporte 20 ans d'expertise en robotique à l'industrie du nettoyage professionnel





NANKIN, Chine, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Yijiahe Technology Co., Ltd. (« Yijiahe ») se lance dans l'industrie du nettoyage professionnel avec une nouvelle gamme de solutions robotiques de nettoyage professionnel de pointe et une plateforme de gestion basée sur le cloud conçue pour une variété de cas d'utilisation en matière de nettoyage. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la robotique de service, la société est prête à se lancer à la conquête de l'industrie du nettoyage professionnel.

En tant que développeur, fabricant et fournisseur spécialisé dans le secteur de la robotique de service, Yijiahe a accumulé une grande expertise technique ainsi qu'une expérience dans plusieurs catégories telles que l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, la conduite autonome, etc. L'entreprise est connue pour son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence, et son entrée sur le secteur du nettoyage professionnel est une extension naturelle de ses capacités de base.

Les robots de nettoyage professionnel d'intérieur (séries J30 et J40), et le robot de nettoyage professionnel d'extérieur (J110) témoignent de l'expertise technique de l'entreprise. La série J30 dispose de la fonction « Cleaning+ » qui combine le nettoyage avec des opérations de promotion, de réception, de présentation, et bien plus, conférant ainsi plus de valeur ajoutée aux clients que les robots de nettoyage traditionnels. Le robot de nettoyage J40 est doté de 5 modes différents et de fonctionnalités de remplissage et de recharge automatiques, ce qui maximise la productivité des utilisateurs tout en les soulageant des tâches répétitives. Quant au robot de nettoyage extérieur J110, il a été conçu pour s'attaquer aux terrains les plus difficiles à nettoyer, comme les parkings, les trottoirs et autres espaces extérieurs, et dispose d'une fonction d'ensachage automatique.

En complément de sa gamme de robots de nettoyage, Yijiahe a également développé une plateforme cloud de gestion intelligente qui permet aux clients de gérer et de surveiller à distance leurs robots, en fournissant des données et des analyses en temps réel pour optimiser les performances de nettoyage.

Avec sa présence mondiale et son expertise technique, Yijiahe est bien placée pour étendre ses activités au secteur du nettoyage professionnel. En outre, grâce à sa connaissance approfondie de la robotique et à son engagement en faveur de l'excellence, les clients ne peuvent attendre que le meilleur de Yijiahe, qui continue d'innover et de proposer des solutions de classe mondiale.

À propos de Yijiahe

Yijiahe Technology Co., Ltd. (« Yijiahe », code boursier : 603666 SHA) développe, fabrique et fournit des solutions robotiques intelligentes utilisées pour les réseaux électriques, les nouvelles énergies, le nettoyage et d'autres types d'installations dans le monde entier. La société soutient une variété d'industries grâce à des solutions innovantes et précieuses qui contribuent à améliorer la vie humaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.yijiahe.com/

Contact : Derek Deng

E-mail : [email protected]

Téléphone : 0086-025-83168166

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012738/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 00:22 et diffusé par :