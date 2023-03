Viz.ai permet d'accélérer le recrutement des patients dans l'essai clinique PE-TRACT financé par les NIH





Viz.ai, le leader de la détection des maladies et de la coordination des soins optimisés par l'IA, annonce aujourd'hui l'utilisation de sa plateforme VizTM RECRUIT afin d'optimiser le recrutement des patients pour l'essai clinique PE-TRACT (Pulmonary Embolism?Thrombus Removal with Catheter-Directed Thrombolysis) financé par les NIH1. L'essai PE-TRACT sera l'essai clinique contrôlé randomisé le plus rigoureux à ce jour pour le traitement par cathéter de l'embolie pulmonaire, avec pour objectif de recruter 500 patients sur 30 à 50 sites.

L'essai PE-TRACT est conçu pour déterminer si le traitement par cathéter doit être systématiquement utilisé pour traiter l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire par rapport aux anticoagulants seuls. L'embolie pulmonaire se produit lorsqu'un caillot sanguin est piégé dans une artère du poumon et bloque le flux sanguin vers une partie du poumon.

« L'essai PE-TRACT offrira une connaissance approfondie de l'embolie pulmonaire en fournissant une comparaison complète de la thérapie dirigée par cathéter plus l'anticoagulants, comparé au traitement uniquement par anticoagulants », déclare le Dr Akhilesh Sista, [chercheur principal de l'essai PE-TRACT, radiologiste interventionnel et membre de la faculté Weill Cornell Medical College]. « PE-TRACT fournira des informations précieuses aux patients et au personnel soignant quant à l'approche qui maintient le mieux la santé cardio-pulmonaire dans l'année suivant l'EP. L'outil RECRUIT de Viz.ai a le potentiel d'identifier efficacement les participants potentiels et d'aider cet important essai à compléter le recrutement dans les temps. »

Les établissements de recherche participant à l'essai PE-TRACT utiliseront Viz RECRUIT pour trouver, sélectionner et inscrire des candidats à l'essai clinique. Viz RECRUIT, une plateforme de recrutement aux essais cliniques optimisée par l'IA, automatise l'identification et le triage des candidats éligibles à l'examen préliminaire, tout en réduisant le fardeau pour l'équipe de recherche. En utilisant Viz RECRUIT, les sites seront en mesure de sélectionner automatiquement les patients en fonction de l'embolie pulmonaire et du ratio entre le diamètre ventriculaire droit et gauche. La technologie basée sur le cloud aide à élargir le pool de recrutement, aussi bien en termes de taille que de diversité, et rationalise le flux de travail de participation à l'essai. À ce jour, Viz RECRUIT a été utilisé pour sélectionner près de 300 000 patients et identifier plus de 14 000 candidats à des essais cliniques dans 100 établissements de santé.

« Nous sommes honorés d'être le partenaire de choix pour cet essai clinique visant à accélérer la recherche vasculaire en utilisant Viz RECRUIT. Avec la précision de monde réel et le succès démontré de notre plateforme, les chercheurs peuvent utiliser l'IA pour identifier des candidats potentiellement éligibles, quel que soit leur emplacement, et donc accélérer le processus d'inscription aux essais cliniques », déclare Jayme Strauss, responsable clinique, Viz.ai. « Nous visons à accroître la participation et la diversité des participants à la recherche clinique afin de rendre les traitements plus sûrs pour tous les patients et de faire progresser le développement de nouveaux traitements, tout en permettant aux équipes de recherche de sélectionner efficacement et systématiquement les patients et de coordonner la recherche. »

Des informations sur l'essai PE-TRACT et la plateforme Viz RECRUIT seront présentées lors de la prochaine réunion de la Society of Interventional Radiology le 7 mars à Phoenix, en Arizona. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Viz.ai.

1 L'étude a été financée par le National Heart, Lung, and Blood Institute des National Institutes of Health (NIH), sous le numéro de subvention 1UG3HL155798-01A1. Son contenu est de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles des National Institutes of Health.

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai, le pionnier de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'accès aux traitements d'importance vitale, touche plus de 200 millions de vies dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. La plateforme Viz optimisée par l'IA est une solution intelligente de coordination des soins qui permet d'identifier un plus grand nombre de patients, d'éclairer la prise de décisions critiques au point d'intervention, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l'amélioration des résultats. Fondée sur des preuves cliniques en monde réel, la plateforme Viz apporte une valeur ajoutée significative aux patients, aux prestataires de soins et aux entreprises pharmaceutiques et de matériel médical. Pour plus d'informations, rendez-vous sur viz.ai.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mars 2023 à 12:20 et diffusé par :