Le Canada participe au succès de la conférence Notre océan





OTTAWA, ON, le 3 mars 2023 /CNW/ - L'océan mondial est vital pour assurer les moyens de subsistance de nombreuses collectivités du Canada et du monde entier. La façon dont nous gérons nos océans est de plus en plus importante alors que nous faisons face aux pressions croissantes des changements climatiques et des activités humaines. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec des partenaires internationaux pour préserver l'océan mondial, maintenant et pour les générations à venir.

Le Canada a eu le plaisir de participer à la conférence Notre océan de cette année, au Panama, les 2 et 3 mars 2023. Sous le thème « Notre océan, notre connexion », les participants se sont concentrés sur l'importance du savoir comme base de l'action mondiale, tout en examinant comment assurer la protection de l'océan, la gestion responsable des ressources marines, et la croissance économique future durable.

Grâce à sa participation à la Conférence, le Canada a fait progresser ses objectifs dans trois domaines stratégiques :

Lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)

Promouvoir les progrès du Canada vers un engagement mondial visant à protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030

Défendre l'importance de l'océan dans la lutte contre les changements climatiques

La lutte contre la pêche INN est une priorité absolue pour le Canada. Lors de la Conférence, le Canada s'est engagé avec des partenaires, et a fait progresser les efforts internationaux de lutte contre la pêche INN. Le Canada était ravi d'accueillir sept nouveaux membres au sein de l'Alliance d'action de lutte contre la pêche INN, qu'il a établie avec le Royaume-Uni et les États-Unis l'an dernier. Le Canada continue de montrer son engagement à détecter et à décourager les activités de pêche INN, en vue de protéger les stocks de poissons, les écosystèmes marins, et les moyens de subsistance des gens vivant dans les collectivités côtières du monde entier.

Le Canada a déjà fait d'énormes progrès dans la conservation de ses océans. Grâce à l'établissement et à la gestion efficace d'aires marines protégées (AMP) et d'autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), y compris des refuges marins, le Canada s'est engagé à conserver 25 % des océans du Canada d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030. Les AMP, les AMCEZ et les réseaux de conservation sont des solutions vitales fondées sur la nature, qui peuvent soutenir les efforts mondiaux d'adaptation aux changements climatiques et de leur atténuation.

Le Canada a également fait preuve de leadership mondial dans les efforts visant à faire progresser la conservation marine, comme en a témoigné en février 2023 la tenue du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5). La conférence Notre océan a été l'occasion de continuer à créer une dynamique visant à promouvoir la conservation marine mondiale.

Citations

« L'océan fait partie intégrante de l'identité canadienne. Grâce à l'intérêt collectif mondial et à la coopération, bien démontrés durant la conférence Notre océan, des progrès mesurables peuvent être réalisés pour freiner la pêche INN, atteindre les objectifs de conservation marine, et lutter contre les changements climatiques, tout en veillant à ce que la population canadienne et d'autres personnes dans le monde puissent profiter des avantages de l'océan maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La conférence Notre océan a été une occasion importante de travailler avec des pays du monde entier pour mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et pour faire face aux changements climatiques. Les discussions que nous avons eues nous aideront à assurer la durabilité et la protection des océans du Canada et de la planète. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

Faits en bref

Les changements climatiques demeurent une menace considérable pour notre planète, notre bien-être et notre stabilité économique. Le Canada reconnaît que nos côtes et nos océans jouent un rôle fondamental dans la lutte contre les répercussions des changements climatiques en servant de puits de carbone importants. Des écosystèmes côtiers en bonne santé jouent également un rôle clé dans l'atténuation des effets des phénomènes météorologiques extrêmes, résultant de l'évolution des conditions climatiques. La conférence Notre océan a permis aux participants de mieux comprendre les liens entre les changements climatiques et l'océan.

reconnaît que nos côtes et nos océans jouent un rôle fondamental dans la lutte contre les répercussions des changements climatiques en servant de puits de carbone importants. Des écosystèmes côtiers en bonne santé jouent également un rôle clé dans l'atténuation des effets des phénomènes météorologiques extrêmes, résultant de l'évolution des conditions climatiques. La conférence Notre océan a permis aux participants de mieux comprendre les liens entre les changements climatiques et l'océan. En juin 2022, le Canada, associé au Royaume-Uni et aux États-Unis, a lancé l'Alliance d'action de lutte contre la pêche INN, pour stimuler l'ambition et l'action dans la lutte contre la pêche INN. Cette alliance s'appuie sur les partenariats existants entre le Canada et d'autres gouvernements et organisations non gouvernementales pour faire progresser la recherche et le développement, ainsi que la collecte et la transmission de données pour lutter contre la pêche INN.

En novembre 2022, le Canada a annoncé sa stratégie pour l'Indo-Pacifique. Dans le cadre de cette stratégie, le Canada établira un nouveau Fonds pour l'océan partagé (84,3 millions de dollars sur cinq ans), pour promouvoir un milieu maritime sain, notamment en assumant un rôle plus important dans la lutte contre la pêche INN dans la région.

En février 2023, le Canada a accueilli la communauté internationale à Vancouver , en Colombie-Britannique, pour le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5). IMPAC5 a réuni des professionnels de la conservation des océans et des responsables du monde entier, pour échanger des connaissances, ainsi que pour informer, inspirer et agir en matière d'aires marines protégées.

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 17:22 et diffusé par :