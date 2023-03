L'Alliance d'action contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) accueille de nouveaux membres et présente un gage commun pour lutter contre la pêche INN à la conférence « Notre océan » au Panama





PANAMA, le 3 mars 2023 /CNW/ - L'Alliance d'action contre la pêche INN, une coalition de gouvernements et d'organisations de premier plan résolus à mettre fin à la pêche INN, a annoncé l'ajout de l'Islande, de la République de Corée, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, de l'Union européenne, et du Chili en tant que nouveaux membres, et le gage commun de lutter contre la pêche INN. Ces annonces ont été faites lors de la conférence Notre Océan au Panama.

L'Alliance, composée des gouvernements des États, d'organisations non gouvernementales, et de chefs de file de l'industrie du monde entier, s'est engagée à lutter contre la pêche INN au moyen d'une approche coordonnée et mondiale.

Pour que l'Alliance soit un chef de file dans la lutte contre la pêche INN, ses membres doivent s'efforcer d'être des leaders dans leurs pays respectifs en adoptant et en appliquant une réglementation efficace en matière de pêche, en investissant dans des technologies de suivi et de surveillance, et en favorisant les pratiques de pêche durables.

Les membres conviennent également de coordonner leurs efforts au niveau international pour lutter contre la pêche INN, tout en se transmettant leurs renseignements et leurs pratiques exemplaires. L'Alliance s'emploiera à promouvoir la mise en oeuvre des réglementations et politiques internationales, à promouvoir une plus grande transparence dans la chaîne d'approvisionnement des produits de la mer, et à mobiliser les gouvernements et d'autres intervenants pour les inciter à agir, en particulier dans le cadre des Organisations régionales de gestion des pêches.

Tenir les autres acteurs responsables de leur rôle dans la pêche INN signifie que l'Alliance s'efforcera d'identifier les autorités compétentes et de veiller à ce qu'elles prennent des mesures contre toute personne pratiquant la pêche INN ou qui en tire profit, notamment les navires, les entreprises et les particuliers.

Citations

« En tant que Canadien de l'Atlantique, je sais que la pêche INN représente un énorme danger pour les écosystèmes marins et les moyens de subsistance de millions de personnes qui en dépendent. En travaillant ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses de manière significative, et bâtir un avenir durable pour nos océans et pour les communautés côtières qui en dépendent. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

« Pour de trop nombreuses communautés, la menace de la pêche INN plane année après année, car elles paient le prix fort de l'instabilité et de la violence qui accompagnent ce crime transfrontier grave et organisé. Pour les espèces marines, les répercussions peuvent être dévastatrices, ce qui a un effet catastrophique sur la vie de centaines de millions de personnes qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Nous devons donc accélérer nos efforts et passer au niveau supérieur. C'est une priorité pour nous au Royaume-Uni - quelque chose que nous abordons en améliorant les contrôles à l'importation, en partageant davantage de données sur les navires, en identifiant ceux qui tirent profit de la pêche INN et en leur demandant de rendre des comptes. »

Thérèse Coffey, Secrétaire d'État à l'environnement, à l'alimentation, et aux affaires rurales du Royaume-Uni

« L'Alliance d'action contre la pêche INN est très heureuse d'accueillir de nouveaux membres, qui contribueront à nos efforts concertés pour mettre fin à la pêche INN. L'Alliance axe son travail sur trois domaines - devenir chefs de file dans la lutte contre la pêche INN dans nos pays, coordonner nos actions sur le plan international, et s'assurer que les autres acteurs rendent compte de leurs actes. »

RDML (contre-amirale) Jo-Ann Burdian, commandante adjointe de la Politique d'intervention, Garde côtière américaine

« La Nouvelle-Zélande est active dans la lutte contre la pêche INN dans les océans Pacifique et Austral. Nous sommes déterminés à renforcer ces efforts grâce à la coordination et à la coopération avec les membres de l'Alliance d'action contre la pêche INN, y compris en matière de suivi et de surveillance. »

James Brown, directeur des Pêches internationales, ministère des Industries primaires, Gouvernement néo-zélandais

« La pêche INN est l'une des plus grandes menaces pour la durabilité des pêches. L'Union européenne applique une approche de tolérance zéro à l'égard de la pêche INN dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et de son programme international de gouvernance des océans. Nous sommes déterminés à intensifier nos efforts en promouvant davantage le respect des règles applicables, et en renforçant les mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance. Nous devons également garantir des conditions de concurrence équitables pour les exploitants légitimes et les produits légaux sur nos marchés. »

S.E. Virginijus Sinkevi?ius - commissaire européen à l'Environnement, aux Océans et aux Pêches

Liens connexes

SOURCE Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Action Alliance

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 10:43 et diffusé par :