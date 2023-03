Nous pouvons avoir «?Un souci en moins?» sans le VPH





MONTREAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le 4 mars est la Journée internationale de sensibilisation au VPH (virus du papillome humain), dirigée par la Société internationale du papillomavirus (IPVS). Et pourquoi est-ce si important?? 4 Canadiens sur 5 contracteront au moins 1 type de VPH au cours de leur vie. Ce virus peut causer 9 cancers différents : le cancer des amygdales, des cordes vocales, de la langue, de la gorge, de l'anus, du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et du pénis. La bonne nouvelle est que ces cancers peuvent être prévenus. Votre meilleure défense est de recevoir le vaccin contre le VPH.

Pour les femmes et les personnes ayant un col de l'utérus, le dépistage régulier du col de l'utérus (le test du VPH ou le test PAP) permet de détecter les pré-cancers et offre des options de traitement efficace. En fait, le vaccin contre le VPH, combiné à un dépistage régulier du col de l'utérus, peut prévenir le cancer du col de l'utérus.

Avec une sensibilisation accrue, un accès équitable au vaccin contre le VPH ainsi qu'un dépistage régulier du col de l'utérus, nous disposons des outils nécessaires pour éliminer les cancers liés au VPH et atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé pour 2030 visant à éliminer le cancer du col de l'utérus.

Nous POUVONS éliminer le VPH et créer un souci en moins pour nous, pour nos proches et pour le monde entier.

Pour plus d'informations: https://hpvglobalaction.org/fr/hpv-info-fr/

À propos de VPH Action Globale

Fondée en 2006, nous sensibilisons à la santé sexuelle et reproductive inclusive et positive par la mise en oeuvre de programmes complets, en mettant l'accent sur le VPH et ses conséquences potentielles. Nous autonomisons les communautés culturellement et idéologiquement diverses à travers le monde par la diffusion de connaissances critiques et fondées sur des preuves. Nous réunissons des leaders provinciaux/territoriaux, fédéraux et mondiaux pour proposer des solutions en matière de meilleures approches et politiques en matière de prévention du VPH, de dépistage du col de l'utérus et d'accès aux traitements.

SOURCE HPV Global Action

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 06:15 et diffusé par :