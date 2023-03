Yang Chaobin de Huawei : « Aller plus haut, plus loin et ne connaître aucune limite : en route vers la nouvelle 5G »





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence sur le lancement Guide de co-construction et de partage de réseaux 5G 2023 organisée par China Telecom et China Unicom à l'occasion du Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone, Yang Chaobin, vice-président senior et président de ICT Products & Solutions chez Huawei, a prononcé un discours dont la thématique était : « Aller plus haut, plus loin et ne connaître aucune limite : en route vers la nouvelle 5G ». Au cours de son discours, Yang a déclaré que la 5G était devenue un moteur important de l'économie numérique mondiale. China Telecom et China Unicom ont travaillé avec Huawei pour améliorer en permanence les capacités de réseau et l'expérience des utilisateurs grâce à des innovations conjointes.

Au fil des ans, China Telecom et China Unicom ont oeuvré aux côtés de Huawei pour réaliser de nombreuses avancées révolutionnaires en matière de co-construction et de partage de réseaux. En ce qui concerne le développement des normes et de l'industrie, ils ont mis en oeuvre ensemble le premier projet de co-construction et de partage NSA+SA et ont encouragé le 3GPP à intégrer les normes de partage de large bande passante à 2,1 GHz et de super liaison montante à 3,5 GHz + 2,1 Ghz à son programme. En matière d'innovation de produits et de solutions, les sociétés ont lancé conjointement le premier CA Massive MIMO double 200 MHz et la première solution LampSite 5G à 300 MHz. Grâce à ces innovations, les vitesses de pointe peuvent atteindre 3,2 Gbps pour les utilisateurs en extérieur et 4,7 Gbps pour les utilisateurs en intérieur dans certaines zones. Il est juste de dire que la co-construction et le partage de réseaux ont permis à China Telecom et China Unicom de fournir des expériences 5G de qualité premium à une base plus large d'utilisateurs.

En tant que partenaire stratégique à long terme des opérateurs, Huawei continuera à leur fournir des solutions uniques et innovantes. En se basant sur le concept « One 5G » et sa gamme complète de solutions, Huawei aidera China Telecom et China Unicom à exploiter tout le potentiel de leur spectre partagé et à mettre en oeuvre une coordination multibande efficace. Huawei continuera d'aider les opérateurs à améliorer et à étendre la co-construction et le partage de réseaux avec des solutions optimales, libérant ainsi toute la valeur de cette technologie réseau.

Pour conclure la conférence, Yang a exprimé la nécessité d'une « exploration perpétuelle pour le nouveau voyage » Il a ensuite souligné que « conformément aux principes d'ouverture, de collaboration et de bénéfices communs, Huawei continuera à travailler avec les partenaires de l'industrie pour mener des innovations 5.5G et construire des réseaux qui prennent en charge des expériences 10 Gbps à 100 milliards de connexions et avec une intelligence native ». Il a terminé par : « Embarquons ensemble dans ce nouveau voyage pour faire grandir notre industrie ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013262/Yang_Chaobin_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_ICT_Products.jpg

