Builder.ai figure dans le classement annuel World's Most Innovative Companies 2023 de Fast Company





La principale plateforme de développement d'applications optimisée par l'IA rejoint les rangs d'OpenAI, Disney, Tiffany & Co. et bien d'autres

LONDRES, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Builder.ai rejoint le prestigieux classement annuel World's Most Innovative Companies (Entreprises les plus innovantes du monde) de 2023 établi par Fast Company et obtient la troisième place dans la catégorie "Intelligence artificielle".

Le classement de cette année distingue les entreprises à l'avant-garde de leurs secteurs respectifs, qui ouvrent la voie aux innovations de demain. Ces entreprises établissent la norme avec certaines des plus grandes réalisations du monde moderne. En plus des 50 entreprises les plus innovantes du monde, 540 organisations ont été distinguées dans 54 secteurs et régions.

"Nous sommes ravis d'être reconnus par Fast Company comme un innovateur de premier plan et surtout dans le domaine de l'IA !", a déclaré Sachin Dev Duggal, fondateur et Chief Wizard de Builder.ai. "Nous pensons que chaque entreprise et chaque entrepreneur ne devraient pas avoir peur de libérer leur véritable potentiel. Nous repoussons sans cesse les limites de la croyance selon laquelle la création d'une application est trop difficile, qu'elle n'est réservée qu'à une poignée de personnes ayant des compétences en codage. Cette croyance limite la créativité et empêche les bonnes idées d'applications de voir le jour. Notre objectif est de rendre le développement de logiciels aussi facile que de commander une pizza afin que les rêves des 100 millions de créateurs d'applications en devenir se concrétisent. C'est formidable d'être reconnu pour cela".

Fondée en 2016 et basée à Londres, au Royaume-Uni, Builder.ai est une plateforme de développement d'applications optimisée par l'IA qui permet à quiconque a une idée de créer une application. L'entreprise a connu une croissance de plus de 300 % en glissement annuel et rien que l'année dernière, avec plus de 40 000 fonctionnalités vendues.

La clé du succès de Builder.ai a été de décomposer les logiciels en fonctionnalités. Qu'elles soient conçues pour un entrepreneur ou une grande entreprise, la plupart des applications contiennent les mêmes fonctionnalités de base (comme l'authentification, le panier d'achat ou les notifications push). Builder.ai dispose d'une bibliothèque de plus de 500 de ces fonctionnalités réutilisables, qui s'assemblent comme des Lego. Ses clients utilisent certaines des applications les plus populaires au monde comme base pour leur projet, puis ajoutent ou suppriment les fonctionnalités qu'ils souhaitent. Cela réduit le temps de construction de leur application, car le code reste le même, et seule la personnalisation est différente. La plateforme Builder.ai comprend également la première solution de gestion de produits logiciels alimentée par l'IA, Natasha, qui aide à transformer l'idée du client en un plan de livraison pour son application.

En 2022, Builder.ai a clôturé son tour de table de série C, mené par Insight Partners, en ayant atteint 100 millions de dollars, ce qui a porté le financement total de la société à 195 millions de dollars. À la fin de l'année écoulée, Builder.ai a conclu un partenariat avec Etisalat UAE, dont les clients ont pu profiter d'un accès au produit Studio Store® de Builder.ai et à une gamme d'applications prépackagées conçues pour aider les PME à adopter une approche donnant la priorité au numérique. Grâce aux forces combinées des deux entreprises, les PME peuvent évoluer grâce à des logiciels accessibles, rentables et efficaces.

Les rédacteurs et les auteurs de Fast Company ont recherché les entreprises à l'origine des plus grands progrès dans le monde. Ils ont également évalué les dossiers reçus dans le cadre du processus de candidature.

Le classement World's Most Innovative Companies est la franchise phare de Fast Company et l'un de ses travaux éditoriaux les plus attendus de l'année. Il donne un aperçu immédiat des efforts en matière d'inspiration et d'innovation des entreprises dans tous les secteurs de l'économie.

"Ce fut une année particulière et palpitante pour honorer les entreprises les plus innovantes. Le classement de cette année rassemble quelques-uns des pionniers les plus avant-gardistes qui changent notre monde chaque jour, qu'il s'agisse d'organisations traditionnelles comme McDonald's, de jeunes entreprises comme MrBeast ou d'institutions comme la NASA. Chaque entreprise qui figure dans ce classement fait quelque chose de très différent, mais elles ont toutes un point commun: l'innovation", a précisé Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company.

Fast Company organisera son troisième Most Innovative Companies Summit annuel les 19 et 20 avril. Ce sommet virtuel rend hommage aux entreprises les plus innovantes et offre un aperçu des tendances avant-gardistes du monde des affaires et de ce qu'il faut faire pour innover en 2023. Le numéro de Fast Company consacré aux entreprises les plus innovantes (mars/avril 2023) est disponible en ligne ici . Vous pouvez également télécharger l'application sur iTunes ou le retrouver en kiosque à partir du 14 mars. Le hashtag est #FCMostInnovative.

À propos de Builder.ai

Builder.ai® est une plateforme de nouvelle génération de développement d'application pour chaque idée et chaque entreprise sur la planète. La chaîne de production optimisée par l'IA fusionne des caractéristiques réutilisables de type Lego, en utilisant l'automatisation Building Blockstm pour réduire l'effort humain, en tirant parti d'un réseau vérifié d'experts pour étendre considérablement les capacités de développement, et produire des applications à un taux d'échec presque nul qui sont bien moins chères et plus rapides que le développement de logiciels traditionnels.

Dirigée par le serial entrepreneur britannique d'origine indienne Sachin Dev Duggal, la société Builder.ai transforme la façon dont les logiciels sont construits et exploités avec une suite de produits et de services, notamment BUILDER STUDIO, BUILDER CLOUD, BUILDER CARE, BUILDER NOW, BUILDER HIVE, STUDIO STORE et STUDIO RAPID. Builder.ai a reçu le prix « Hottest AI Startup » (Startup AI la plus en vogue) en 2020 et celui de « Scale-up la plus en vogue » en 2022 à l'occasion de l'Europas, qui récompense les meilleures startups technologiques d'Europe, le prix « Best COVID-19 Innovation-Recovery » (Meilleure reprise d'innovation post COVID-19) de CogX et le prix « Visionary » du Magic Quadranttm 2021 de Gartner® pour ses plateformes de développement multiexpérience. Builder.ai a son siège social à Londres, et compte des employés et des pôles à Delhi NCR, à Singapour, à Los Angeles, à Salt Lake City, à Sophia Antipolis et à Dubaï. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.builder.ai .

BUILDER.AI et BUILDER sont des marques commerciales d' Engineer.ai Corp. Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À PROPOS DE FAST COMPANY

Fast Company est la seule marque média entièrement dédiée à l'intersection vitale du commerce, de l'innovation et de la conception. Elle invite les dirigeants, les entreprises et les penseurs les plus influents à s'intéresser à l'avenir du commerce. Basée à New York, Fast Company est éditée par Mansueto Ventures LLC, comme sa publication soeur Inc., et peut être consultée en ligne sur www.fastcompany.com .

