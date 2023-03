Guide Sensmart a présenté la nouvelle lunette de visée thermique Série TR à l'IWA 2023





WUHAN, Chine, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart, le principal fabricant d'imagerie thermique, vient de participer au salon Enforce Tac 2023, le salon international des professionnels de l'application de la loi et de l'armée, pour présenter ses produits thermiques classiques, qui ont reçu un accueil formidable. Et maintenant, ils viennent à l'IWA 2023.

Au cours des 40 dernières années, l'IWA OutdoorClassics est devenu le principal salon international de la chasse, des sports de tir, des équipements pour les activités de plein air et des applications de sécurité civiles et officielles. Cette fois, Guide Sensmart y présentera tous ses produits d'imagerie thermique les plus populaires, notamment les monoculaires thermiques portatifs de la série TK Gen2, les jumelles thermiques portatives de la série TN, les lunettes à imagerie thermique de la série TU et la nouvelle lunette thermique de la série TR, etc.

La série TR adopte le capteur 12um avec une résolution de 640×512, un écran OLED 1024×768, et un relief d'oeil de 48mm, plus adapté à la visée. Grâce au puissant capteur et à l'algorithme d'image, la qualité d'image est meilleure. Trois objectifs différents de 25 mm, 35 mm et 50 mm offrent davantage d'options. Les utilisateurs peuvent régler la luminosité et le contraste de l'image, pour une meilleure jouabilité. Une batterie 18650 remplaçable rapidement et facilement permet 5 heures de fonctionnement. La fonction de réglage de la hauteur de la cible pour le télémètre peut s'adapter à la taille des proies dans différentes zones. Et la première notification de portée permet aux utilisateurs de définir la hauteur de la proie et la portée effective. Les utilisateurs peuvent facilement déterminer si la proie entre dans le champ de tir grâce à la ligne de notification sur l'interface. Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs en matière de chasse, 10 réticules différents ont été conçus pour permettre aux utilisateurs de choisir. Le capteur 12um plus avancé est adopté, ce qui permet un grossissement visuel et une portée de détection plus importants. La série TR présente également une résistance aux chocs exceptionnellement élevée, jusqu'à 800G. Par rapport aux précédents télescopes, la série TR présente plus d'avantages, notamment en termes de poids et d'autonomie de la batterie.

L'IWA 2023 est à nos portes. Ne manquez pas de rendre visite à Guide Sensmart au stand n°513 dans le hall 4A pour découvrir de visu les dernières technologies en matière d'appareils. Au plaisir de vous voir à Nuremberg !

Fondé en 2016, Guide Sensmart se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'imagerie thermique infrarouge pour les applications commerciales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.guideir.com/.

