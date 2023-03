Huawei lance le premier portefeuille de produits OSU de bout en bout du secteur, créant ainsi une base de communication optique fiable pour les affaires





BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei a lancé le premier portefeuille de produits d'unité de service optique (OSU) de bout en bout du secteur fonctionnant sur le réseau fixe de cinquième génération (F5G). Le portefeuille de produits constitue une base de communication optique fiable pour des secteurs tels que l'énergie et les transports.

Les secteurs tels que l'énergie et les transports sont essentiels à la croissance économique et à la qualité de vie. En tant que composant de base du système de production, le réseau de communication doit être sûr et fiable pour accompagner ces activités. La numérisation du secteur est en pleine expansion et nous aurons besoin de réseaux de communication de production dotés d'une bande passante plus large pour prendre en charge les services émergents tels que l'inspection automatisée des lignes électriques, la distribution intelligente de l'électricité, la surveillance intelligente des autoroutes et les stations de péage intelligentes.

Vincent Liu, président du département des ventes de solutions et du marketing des réseaux mondiaux d'entreprise de Huawei, a déclaré : « En utilisant l'unité de service optique (OSU) - la technologie Native Hard Pipe (NHP) de cinquième génération, Huawei a développé une solution de réseau NHP de bout en bout et lancé un portefeuille de produits OSU de bout en bout, des réseaux centraux aux réseaux d'accès. Cette solution propose une base de communication optique sécurisée et fiable pour les services de gestion de la production, les services de contrôle en temps réel et les services de données intégrées. »

Le portefeuille de produits OSU de bout en bout de Huawei comprend des dispositifs de transport optique entièrement mis à niveau de la série OptiXtrans E9600/E6600, des dispositifs d'accès optique de la série OptiXaccess EA5800, le dispositif CPE industriel OptiXstar E810 qui vient d'être lancé et la passerelle IoT intelligente de synchronisation OptiXstar T823E-T.

La solution réseau PSN de bout en bout de Huawei présente les caractéristiques suivantes :

Garantir la sécurité de la production à l'aide de hard pipes natifs de bout en bout : la technologie de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) permet d'isoler les services en utilisant des hard pipes natifs OSU du niveau central au niveau d'accès, sans aucune interférence ni aucun blocage entre les services. Cela permet de garantir la sécurité et la fiabilité des services de production.

Fournir une bande passante ultra-haute orientée vers l'avenir : la technologie de hiérarchie numérique synchrone (SDH) courante sur le réseau en direct prend en charge une bande passante allant jusqu'à 10 Gbit/s, tandis que OSU peut fournir une bande passante allant jusqu'à 800 Gbit/s par longueur d'onde et 96 Tbit/s par fibre et ainsi accélérer les services numériques et intelligents.

Hériter de services traditionnels avec une compatibilité future : la plateforme de transport optique 6 en 1 de Huawei est entièrement compatible avec les services de modulation par code d'impulsion (PCM), de hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) et de SDH sur le réseau en direct. Cette compatibilité permet de développer durablement les systèmes de services existants et de réduire les coûts d'investissement.

Simplifier l'exploitation et la maintenance par une gestion unifiée : les services OSU améliorent l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de 50 %. Ils prennent en charge le provisionnement des services en un clic, la localisation des pannes en un clic, ainsi que la visualisation et la gestion des services à l'échelle du réseau, des réseaux centraux aux réseaux d'accès.

La solution NHP de Huawei a été largement plébiscitée dans les secteurs de l'énergie et des transports. Elle a été déployée par des clients dans plus de 80 pays et régions du monde pour permettre de construire une base de communication optique fiable pour les affaires. Pour plus d'informations sur la solution NHP de Huawei, rendez-vous sur le sitehttps://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/industry-optical-transport-network.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013171/image_986294_40539252.jpg

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 13:48 et diffusé par :