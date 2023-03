Le ministre des Transports annonce des projets visant à réduire davantage les effets des changements climatiques sur le secteur du transport ferroviaire





OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Un réseau de transport ferroviaire résilient et sécuritaire est essentiel à la solidité des chaînes d'approvisionnement et pour assurer la sécurité des personnes qui vivent et travaillent le long des voies ferrées. En 2021, des événements météorologiques extrêmes comme des inondations et des incendies ont touché notre industrie ferroviaire. Nous devons continuer à nous adapter et à nous préparer à ces impacts. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour accroître la résilience de l'infrastructure ferroviaire du Canada tout en renforçant ses chaînes d'approvisionnement et en bâtissant une économie qui fonctionne pour tout le monde.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement pouvant atteindre 5,4 millions de dollars pour 20 projets partout au Canada dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques du réseau ferroviaire, une initiative du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

Le Programme d'adaptation aux changements climatiques du réseau ferroviaire appuie la recherche, le développement et la mise en oeuvre de technologies, d'approches et d'outils novateurs pour mieux cerner et réduire les risques et les effets croissants des changements climatiques sur le secteur du transport ferroviaire canadien.

Les divers bénéficiaires sélectionnés pour recevoir un financement évalueront de nouvelles conceptions et technologies, mettront en oeuvre des technologies novatrices et nous aideront à mieux comprendre les risques et les effets des changements climatiques sur les voies ferrées pour relever les défis de l'adaptation comme :

les inondations;

les incendies;

la dégradation du pergélisol;

des températures opérationnelles extrêmes.

Le Canada maintient l'un des réseaux de transport ferroviaire les plus sécuritaires au monde grâce aux efforts concertés de ses partenaires, notamment les gouvernements, les compagnies de chemin de fer et les communautés. Ce financement contribuera à contrer les effets des changements climatiques sur notre secteur du transport ferroviaire tout en créant de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne.

Citations

« Le transport ferroviaire est l'un des modes de transport de marchandises les plus efficaces au Canada. Pour réduire davantage les perturbations, maintenir nos chaînes d'approvisionnement encore plus fortes et veiller à ce que la population canadienne reçoive des marchandises abordables à temps, nous devons continuer de travailler à réduire les risques et les effets croissants des changements climatiques sur le secteur du transport ferroviaire canadien. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer le financement de 20 projets qui s'attaqueront aux défis de la chaîne d'approvisionnement et des changements climatiques. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous bâtissons un pays plus résilient aux changements climatiques, et nos investissements dans des mesures comme le Programme d'adaptation aux changements climatiques du réseau ferroviaire démontrent l'engagement continu du gouvernement du Canada, soutenu par notre travail sur la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Ce programme de sécurité ferroviaire nous aidera à nous préparer aux effets des changements climatiques et à assurer la sécurité et le bien-être de nos familles, de nos communautés et de l'environnement pour de nombreuses années à venir, ce qui est l'objectif de l'adaptation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Le réseau ferroviaire canadien compte environ 26 000 passages à niveau et plus de 41 000 kilomètres de voies ferrées.

Le Programme d'adaptation aux changements climatiques du secteur ferroviaire vise à améliorer la résilience de l'infrastructure ferroviaire et des chaînes d'approvisionnement essentielles du Canada face aux effets des changements climatiques. Le programme offre un financement sous forme de contribution pour encourager les compagnies de chemins de fer canadiennes à entreprendre des recherches proactives afin de cerner les risques émergents liés aux changements climatiques et d'élaborer des mesures d'atténuation et des solutions efficaces.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire de Transports Canada joue un rôle important pour répondre aux besoins en matière de sécurité découlant des préoccupations de sécurité actuelles et nouvelles dans tout le Canada.

Depuis la création du programme, 800 projets ont été financés au Canada. Ils contribuent à accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées et à renforcer la confiance du public dans le réseau de transport ferroviaire canadien.

Le Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement a reconnu que les changements climatiques sont un facteur d'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement du transport. Par exemple :

Les feux de forêt de juillet 2021 ont réduit les activités ferroviaires de 30 %, ce qui représente environ 163 millions de dollars par jour exprimé en valeur d'expéditions bloquées.



Les inondations de novembre 2021 ont entravé le mouvement des marchandises, estimé à plus de 170 millions de dollars par jour, en raison de la perte de capacité ferroviaire et de la congestion accrue au port de Vancouver .

Dans le cadre du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, ce programme appuie les buts et les objectifs de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui a été publiée pour commentaires finaux en novembre 2022.

Liens connexes

