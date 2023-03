Solutions Beyond Technologies reçoit le SAP® North America Award for Partner Excellence 2023 pour l'excellence de son service





Prix présenté lors du Customer Success Kick-off 2023

MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - Solutions Beyond Technologies a annoncé qu'elle a reçu le prix SAP® North America Award for Partner Excellence 2023 pour l'excellence de son service. SAP (NYSE: SAP) a présenté les prix aux partenaires les plus performants en Amérique du Nord qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la transformation numérique des entreprises qui utilisent les solutions SAP. Les récipiendaires de cette année ont aidé les clients - en partenariat avec SAP - à adopter l'innovation facilement, à obtenir des résultats rapidement, à croître durablement et à utiliser plus simplement les solutions SAP.

« Nous sommes fiers que SAP reconnaisse notre engagement à l'égard de l'expérience client. Le prix témoigne véritablement de la forte volonté et de la passion de notre équipe à livrer la meilleure optimisation d'entreprise en mettant toujours le client au coeur de toutes nos actions. Nous sommes également très fiers de notre partenariat avec SAP pour livrer les meilleurs projets. » - Alain Dubois, Chef du marketing et du développement des affaires chez Solutions Beyond Technologies

Les nominations ont été faites parmi le vaste réseau de partenaires de SAP sur la base des données de ventes internes de SAP. Un comité directeur composé de représentants SAP régionaux et mondiaux a déterminé les gagnants de chaque catégorie selon de nombreux critères, comme les résultats des ventes et la performance. Les prix ont été présentés dans diverses catégories, y compris les ventes globales, l'innovation, les technologies, les services et les domaines propres aux solutions.

« Chaque année, nous récompensons fièrement nos meilleurs partenaires grâce aux prix SAP Partner Excellence. Chacun de ces partenaires a incarné l'excellence en générant, concluant et renouvelant des affaires dans les moyennes entreprises tout en fidélisant des clients pouvant servir de référence », a affirmé Nanette Lazina, Vice-présidente, canaux des moyennes entreprises, succès de l'écosystème des partenaires.

Depuis plus de 18 ans, Solutions Beyond Technologies fait équipe avec SAP pour offrir les services et outils les plus complets aux clients afin que ceux-ci tirent parti de leurs investissements nouveaux ou existants dans les technologies SAP. L'entreprise a acquis la réputation de mener à bien les projets pour les solutions SAP, en parfaite concordance avec la réalité d'affaires de ses clients.

Entretenir une étroite collaboration avec SAP permet de prouver aux clients que Solutions Beyond Technologies est en mesure de fournir les développements les plus récents et les plus novateurs avec les solutions SAP et les meilleures pratiques.

Solutions Beyond Technologies a reçu son prix lors du Customer Success Kick-off 2023, un rassemblement de dirigeants, d'employés et de partenaires SAP.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Fondée en 2005, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 400 professionnels au cours des 5 dernières années. Elle dessert maintenant plus de 150 entreprises dans ses 6 emplacements au Canada, aux États-Unis, en France et en Afrique du Sud. Solutions Beyond Technologies est une firme spécialisée qui fournit aux entreprises l'expertise, les outils et les solutions SAP pour opérer une transformation numérique de leur entreprise. Reconnue comme l'un des 20 meilleurs lieux de travail au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, Beyond offre des services qui couvrent chaque étape du cycle de transformation : les services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels, l'expérience client, la gestion de projet, l'informatique décisionnelle et l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée de SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Pour toute information et des avis supplémentaires sur les marques commerciales, veuillez consulter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx . Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

