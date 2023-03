GDI Services aux immeubles inc. annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2022





Produits de 588 M$ pour le quatrième trimestre de 2022, en hausse de 155 M$ ou 36 % comparativement au quatrième trimestre de 2021.

BAIIA ajusté 1 de 41 M$ pour le quatrième trimestre de 2022 , en hausse de 7 M$ ou 21 % comparativement au quatrième trimestre de 2021.

Bénéfice net 10 M$ ou 0,41 $ par action pour le quatrième trimestre de 2022, comparativement à 7 M$ ou 0,30 $ par action au quatrième trimestre de 2021.

Produits de 2,17 milliards de dollars pour 2022, en hausse de 575 M$ ou 36 % comparativement à 2021.

BAIIA ajusté 1 de 153 M$ pour 2022 , en hausse de 20 M$ ou 15 % comparativement à 2021.

Bénéfice net 36 M$ ou 1,57 $ par action pour 2022, comparativement à 43 M$ ou 1,89 $ par action en 2021.

LASALLE, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2022.

Pour le quatrième trimestre de 2022 :

Les produits du quatrième trimestre de 2022 se sont établis à 588 M$, en hausse de 155 M$, ou 36 % comparativement au quatrième trimestre de 2021. La croissance du chiffre d'affaires provient de la croissance interne de 10%, de la croissance par acquisition de 23% et de l'appréciation du dollar américain comparativement au dollar canadien de 3%.

Le BAIIA ajusté 1 du quatrième trimestre de 2022 s'est chiffré à 41 M$, en hausse de 7 M$, ou 21 % comparativement au quatrième trimestre de 2021.

du quatrième trimestre de 2022 s'est chiffré à 41 M$, en hausse de 7 M$, ou 21 % comparativement au quatrième trimestre de 2021. Le bénéfice net s'est chiffré à 10 M$ ou 0,41 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 7 M$ ou 0,30 $ par action au quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation est principalement liée à la charge d'impôt sur le résultat plus faible de 4 M$ lors du quatrième trimestre de 2022 comparativement à 2021.

Pour les quatrièmes trimestres de 2022 et 2021, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Produits 144 140 176 89 250 190 25 18 588 433 Croissance (recul) interne 3 % 1 % (2 %) 9 % 20 % 14 % 39 % (40 %) 10 % 5 % BAIIA ajusté1 16 18 14 8 17 12 (1) (1) 41 34 Marge du BAIIA ajusté1 11 % 13 % 8 % 9 % 7 % 6 % (4 %) (6 %) 7 % 8 %



Pour l'année close le 31 décembre 2022 :

Les produits se sont établis à 2,17 milliards de dollars, en hausse de 575 M$, ou 36 % par rapport à 2021. La croissance du chiffre d'affaires provient de la croissance interne de 9%, de la croissance par acquisition de 26% et de l'appréciation du dollar américain comparativement au dollar canadien de 1%.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 153 M$, en hausse de 20 M$, ou 15 % par rapport à 2021.

s'est chiffré à 153 M$, en hausse de 20 M$, ou 15 % par rapport à 2021. Le bénéfice net s'est chiffré à 36 M$ ou 1,57 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 43 M$ ou 1,89 $ par action pour 2021. Cette diminution est principalement liée à la diminution du résultat d'exploitation de 15 M$, qui comprend l'incidence de la réduction de la Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents de 13 M$, partiellement compensée par une charge d'impôt sur le résultat moins élevée de 7 M$.

et frais afférents de 13 M$, partiellement compensée par une charge d'impôt sur le résultat moins élevée de 7 M$. Durant l'exercice de 2022, GDI a acquis Gestion E.C.I. inc., et ses filiales (janvier 2022), M.T.I. Mechanical Trade Industries Ltd, et sa filiale (mars 2022) et Cascadian Building Maintenance, Ltd. (septembre 2022).

Pour les années closes les 31 décembre 2022 et 2021, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Produits 572 533 678 330 851 685 100 65 2,172 1,597 Croissance interne (recul) 7 % 0 % 8 % 6 % 10 % 11 % 29 % (31 %) 9 % 4 % BAIIA ajusté1 71 77 51 31 47 38 1 (1) 153 133 Marge du BAIIA ajusté1 12 % 14 % 8 % 9 % 6 % 6 % 1 % (2 %) 7 % 8 %



Au cours du quatrième trimestre de l'année 2022, le secteur Propreté et services associés au Canada de GDI a connu un autre trimestre solide, enregistrant des revenus de 144 M$, ce qui représente une croissance interne de 3 %, tout en produisant un BAIIA ajusté1 de 16 M$, en diminution de 2 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2021. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis de GDI a également obtenu de bons résultats au T4 2022, enregistrant des revenus de 176 M$ et un recul interne de 2 %. Ce recul interne est principalement attribuable à des services supplémentaires additionnels fournis lors du quatrième trimestre de 2021. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a enregistré un BAIIA ajusté1 de 14 M$ au quatrième trimestre 2022, en augmentation de 75 % par rapport au quatrième trimestre 2021, cette croissance étant principalement attribuable à l'acquisition d'IH Services le 31 décembre 2021. Conformément aux attentes, les marges du BAIIA ajusté1 des deux secteurs Propreté et services associés ont diminué alors qu'une proportion moindre de services liés à la COVID-19 a été fournie au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus contractuels récurrents ont quant à eux augmenté.

Le secteur Services techniques a enregistré des revenus de 250 M$, représentant une croissance de 32 % par rapport au quatrième trimestre 2021 dont 20% provient de la croissance interne et 9 % provient des acquisitions. Ce secteur a enregistré un BAIIA ajusté1 de 17 M$, comparativement à 12 M$ au quatrième trimestre 2021, pour une marge du BAIIA ajusté1 de 7 %. Le secteur Services techniques fonctionne désormais à des niveaux de capacité saisonniers normaux après avoir été ralenti par les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale au début de 2022.

Enfin, les services complémentaires de GDI ont enregistré un revenu de 25 M$ et un BAIIA ajusté1 négatif de 1 M$, en comparaison avec un revenu de 18 M$ et un BAIIA ajusté1 négatif de 1 M$ au quatrième trimestre 2021. Ce secteur a également enregistré une croissance organique de 39 % au T4 2022, la majorité provenant de l'unité commerciale de services d'installations intégrés de GDI (« GDI SII ») qui a été lancée au début de 2022.

« GDI a enregistré d'excellents résultats au cours de l'exercice 2022 », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Pour la première fois de notre histoire, nous avons dépassé la barre des 2 milliards de dollars de revenus, cimentant ainsi la position de GDI comme l'un des plus grands et des principaux fournisseurs de services aux immeubles en Amérique du Nord, en plus d'avoir la capacité d'offrir une gamme complète de services entièrement intégrés pouvant être réalisé à même nos ressources internes. L'exercice 2022 a également vu notre secteur Propreté et services associés aux États-Unis devenir plus importante que notre secteur Propreté et services associés au Canada, grâce en grande partie à l'acquisition d'IH Services, une acquisition qui continue de dépasser nos attentes. »

« Au cours du T4 2022, chacun de nos principaux secteurs d'activité a enregistré de solides résultats. Nos activités de Propreté et services associés au Canada et Propreté et services associés aux États-Unis continuent de soutenir nos clients alors que les taux d'occupation sur le marché des bureaux augmentent progressivement, la majorité des locataires ayant mis en place des plans de travail hybrides pour le retour du personnel, tandis que nos clients en dehors du marché des bureaux commerciaux ont largement retrouvé les niveaux d'occupation prépandémique. Nous avons constaté un retrait progressif des services supplémentaires reliés à la COVID-19 au cours de l'exercice 2022 dans notre secteur Propreté et services associés au Canada, ce qui se reflète dans les comparaisons de marges d'une année sur l'autre. Ce secteur demeure résilient, et fournit de solides résultats. Ainsworth, notre secteur Services technique, a connu un trimestre très solide avec une croissance organique de 20 % et une marge du BAIIA ajusté1 de 7 %. Bien que le quatrième trimestre soit traditionnellement le plus fort pour le secteur Services technique, le niveau exceptionnel de croissance interne est le résultat du formidable positionnement concurrentiel d'Ainsworth sur le marché. À notre connaissance, aucune autre entreprise n'offre la gamme complète de services multi-métiers d'Ainsworth au Canada et aux États-Unis sur une base d'exécution via des ressources internes, ce qui permet à Ainsworth de gagner de nouveaux clients et des parts de marché. Enfin, les perspectives pour nos services complémentaires restent positives, avec la fabrication et la distribution de produits d'entretien qui se remettent lentement de ses creux pandémiques, et notre unité commerciale GDI SII développe son éventail d'opportunités de ventes », a déclaré M. Bigras.

« Alors que nous entamons l'année 2023, je n'ai jamais vu GDI dans une position aussi forte. Nous sommes de loin le principal fournisseur de services d'installations au Canada et nous disposons d'une plateforme très solide et en pleine croissance aux États-Unis. Tous nos secteurs d'activité sont performants et les perspectives pour chacun d'eux sont positives. Notre ratio d'endettement se situe dans notre zone de confort, à environ 2,5x, et nous disposons d'une capacité importante sur nos facilités de crédit, ce qui nous donne la possibilité de continuer à exécuter notre stratégie de croissance. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous les membres de l'équipe de GDI pour leur travail acharné et leur dévouement, ils sont le coeur de nos activités et font de GDI la compagnie qu'elle est aujourd'hui » a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à l'échec de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'oeuvre, les interruptions des systèmes de

technologies de l'information et problèmes de mise en oeuvre des projets de technologie de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, la détérioration de la conjoncture économique générale, le conflit armé prolongé en Ukraine, à la COVID-19 et autre pandémie, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance envers des employés clés, la participation aux régimes de retraite interentreprises, la législation ou les autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la

Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

______________________ 1) Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.





Les états financiers consolidés au 31 décembre 2022 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés de la situation financière

31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)





2022

2021 Actifs

















Actifs courants







Trésorerie

7

24 Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat

524

431 Actifs d'impôt exigible

7

4 Stocks

45

34 Autres actifs financiers

11

12 Charges payées d'avance et autres

9

9 Dérivés

3

? Total des actifs courants

606

514









Actifs non courants







Immobilisations corporelles

122

117 Actifs d'impôt différé

?

1 Immobilisations incorporelles

139

143 Goodwill

344

302 Dérivés

1

? Autres actifs

8

8 Total des actifs non courants

614

571









Total des actifs

1 220

1 085









Passifs et capitaux propres

















Passifs courants







Dette bancaire

10

3 Fournisseurs et autres créditeurs

286

250 Provisions

26

28 Passifs sur contrat

30

43 Passifs d'impôt exigible

2

5 Partie courante de la dette à long terme

43

28 Total des passifs courants

397

357









Passifs non courants







Dette à long terme

345

299 Créditeurs à long terme

5

7 Passifs d'impôt différé

34

31 Total des passifs non courants

384

337









Capitaux propres







Capital social

379

371 Bénéfices non répartis

49

13 Surplus d'apport

4

6 Cumul des autres éléments du résultat global

7

1 Total des capitaux propres

439

391









Total des passifs et des capitaux propres

1 220

1 085



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés du résultat global

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action)





2022

2021









Produits

2 172

1 597









Coût des services

1 733

1 257 Frais de vente et charges administratives

294

214 Coûts de transaction, de réorganisation et autres

3

3 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents

?

(13) Amortissement des immobilisations incorporelles

28

20 Amortissement des immobilisations corporelles

46

33 Résultat d'exploitation

68

83









Charge financière nette

19

20 Bénéfice avant impôt sur le résultat

49

63









Charge d'impôt sur le résultat

13

20 Bénéfice net

36

43









Autres éléments du résultat global







Gains (pertes) qui sont ou qui pourraient être reclassés dans le bénéfice :







Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

19

(1) Couverture d'investissements nets au titre des établissements étrangers, déduction faite de l'impôt de 0 $

(16)

1 Couverture de flux de trésorerie, partie efficace des variations de la juste valeur, déduction faite de l'impôt de (1) $ ((1) $ en 2021)

3

2



6

2









Total du résultat global

42

45









Résultat par action :







De base

1,57

1,89 Dilué

1,53

1,84



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés des variations des capitaux propres

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)



Capital social Bénéfices

non répartis

(déficit) Surplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du résultat

global Total

Nombre (en

milliers d'actions) Montant Solde au 1er janvier 2021 22 780 363 (30) 6 (1) 338













Bénéfice net ? ? 43 ? ? 43 Autres éléments du résultat global ? ? ? ? 2 2 Total du résultat global pour l'exercice ? ? 43 ? 2 45













Transactions avec les propriétaires de la Société :









Rémunération fondée sur des actions - - - 2 - 2 Options d'achat exercées 341 8 - (2) - 6 Solde au 31 décembre 2021 23 121 371 13 6 1 391













Bénéfice net ? ? 36 ? - 36 Autres éléments du résultat global ? ? ? ? 6 6 Total du résultat global pour l'exercice ? ? 36 ? 6 42













Transactions avec les propriétaires de la société :









Rémunération fondée sur des actions ? ? ? 1 - 1 Options d'achat exercées 340 9 ? (2) - 7 Actions rachetées à des fins d'annulation (47) (1) ? (1) - (2) Solde au 31 décembre 2022 23 414 379 49 4 7 439



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)





2022

2021









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Bénéfice net

36

43 Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

74

53 Portion capitaux propres de la rémunération fondée sur des actions

1

2 Charge financière nette

19

20 Charge d'impôt sur le résultat

13

20 Impôt sur le résultat payé

(23)

(33) Variation nette hors trésorerie des actifs et passifs d'exploitation

(70)

12 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

50

117









Flux de trésorerie liés aux activités de financement







Produit de l'émission de la dette à long terme

217

247 Remboursement sur la dette à long terme

(192)

(141) Paiement des obligations locatives

(29)

(20) Intérêts payés

(11)

(4) Autre

5

6 (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement

(10)

88









Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement







Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire acquises

(37)

(164) Acquisitions d'immobilisations corporelles

(19)

(15) Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(7)

(4) Autre

-

1 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(63)

(182)









Perte de change sur la trésorerie détenue en monnaie étrangère

(1)

-









Variation nette de la trésorerie (dette bancaire)

(24)

23









Trésorerie (dette bancaire) à l'ouverture de la période :







Trésorerie

24

3 Dette bancaire

(3)

(5)



21

(2)









(Dette bancaire) trésorerie à la clôture de la période :







Trésorerie

7

24 Dette bancaire

(10)

(3)



(3)

21



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)













2022

Propreté et

services

associés au Canada Propreté et

services

associés aux

États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège social et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 473 624 90 15 ? 1 202 Services ponctuels 62 53 241 3 ? 359 Projets ? ? 511 ? ? 511 Fabrication et distribution

de produits ? ? ? 63 ? 63 Autres produits 28 1 7 1 ? 37













Produits de sources externes 563 678 849 82 ? 2 172 Produits intersectoriels 9 ? 2 18 (29) ? Produits 572 678 851 100 (29) 2 172













Bénéfice (perte) avant impôt

sur le résultat 59 29 8 (3) (44) 49 Charge financière nette (1) 6 3 ? 11 19 Résultat d'exploitation 58 35 11 (3) (33) 68 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 13 16 35 4 6 74 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ? ? 1 ? 2 3 Rémunération fondée sur des actions1) ? ? ? ? 8 8 BAIIA ajusté 71 51 47 1 (17) 153













Total des actifs 267 320 515 74 44 1 220 Total des passifs 81 68 232 15 385 781 Ajouts d'immobilisations corporelles 8 9 24 2 6 49 Ajouts d'immobilisations incorporelles ? 2 10 ? 7 19 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ? 6 27 ? ? 33

1)Comprend le plan d'options d'achat d'actions, le régime d'unités d'actions en rendement et le régime d'unités d'actions de maintien en poste.



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)













2021

Propreté et

services

associés au

Canada Propreté et

services

associés aux

États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège social et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 411 291 90 ? ? 792 Services ponctuels 83 39 188 ? ? 310 Projets ? ? 406 ? ? 406 Fabrication et distribution

de produits ? ? ? 50 ? 50 Autres produits 38 ? 1 ? ? 39













Produits de sources externes 532 330 685 50 ? 1 597 Produits intersectoriels 1 ? ? 15 (16) ? Produits 533 330 685 65 (16) 1 597













Bénéfice (perte) avant impôt

sur le résultat 64 20 9 (4) (26) 63 Charge financière nette ? 4 2 ? 14 20 Résultat d'exploitation 64 24 11 (4) (12) 83 Amortissement des immobilisations corporelles

et incorporelles 13 7 26 3 4 53 Subvention salariale d'urgence

du Canada et frais afférents ? ? ? ? (13) (13) Coûts de transaction, de réorganisation et autres ? ? 1 ? 2 3 Rémunération fondée sur des actions1) ? ? ? ? 7 7 BAIIA ajusté 77 31 38 (1) (12) 133













Total des actifs 262 323 398 70 32 1 085 Total des passifs 83 91 204 15 301 694 Ajouts d'immobilisations corporelles 5 13 28 14 6 66 Ajouts d'immobilisations incorporelles 2 36 24 3 3 68 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises 2 54 32 1 ? 89

1)Comprend le plan d'options d'achat d'actions, le régime d'unités d'actions en rendement et le régime d'unités d'actions de maintien en poste.



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Acquisitions d'entreprises

Exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021

(en millions de dollars canadiens)

Date d'acquisition Entreprise acquise Emplacement Information sectorielle Acquisitions de 2022





21 janvier 2022 Gestion E.C.I. inc. et ses filiales (« Énergère ») Montréal, Québec Services techniques 1er mars 2022 M.T.I. Mechanical Trade Industries Ltd et sa filiale (« MTI ») Markham, Ontario Services techniques 1er septembre 2022 Cascadian Building Maintenance, Ltd. (« Cascadian ») Bellevue, Washington Propreté et services associés aux États-Unis Acquisitions de 2021





1er janvier 2021 The BPAC Group, Inc. et ses filiales (« BP ») New York, New York Services techniques 1er septembre 2021 Enginuity, LLC (« Enginuity ») Mechanicsburg, Pennsylvanie Services techniques 15 septembre 2021 Fuller Industries, LLC (« Fuller ») Great Bend, Kansas Services complémentaires 31 décembre 2021 IH Services, Inc. et ses filiales (« IH ») Greenville, Caroline du Sud Propreté et services associés aux États-Unis



GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information financière trimestrielle supplémentaire

Périodes de trois-mois

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action)

Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Décembre 2022 Septembre 2022 Juin 2022 Mars 2022 Produits 588 563 526 495 Résultat d'exploitation 15 19 17 18 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 22 18 18 16 Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 1 1 ? Rémunération fondée sur des actions 3 2 1 2 BAIIA ajusté 41 40 37 36 Bénéfice net de la période 10 11 10 7 Résultat par action







De base 0,41 0,45 0,40 0,30 Dilué 0,40 0,44 0,40 0,30 Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Décembre

2021 Septembre 2021 Juin

2021 Mars

2021 Produits 433 408 372 384 Résultat d'exploitation 15 18 24 27 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 15 13 12 12 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents ? (1) (5) (7) Coûts de transaction, de réorganisation et autres 2 1 ? 1 Rémunération fondée sur des actions 2 2 2 1 BAIIA ajusté 34 33 33 34 Bénéfice net de la période 7 9 14 13 Résultat par action







De base 0,30 0,41 0,61 0,57 Dilué 0,29 0,40 0,59 0,56

(1) Les différences entre les trimestres sont principalement les résultats des acquisitions d'entreprises, ainsi que de la saisonnalité dans le secteur Services techniques. Le bénéfice net pour les périodes de trois mois closes le 31 mars 2021, le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021 a été favorablement touché par la Subvention salariale d'urgence du Canada et les frais afférents.

