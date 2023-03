Q4 Inc. annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022





Q4 Inc. (TSX : QFOR) ("Q4" ou la "Société"), une plateforme communicationnelle de premier plan pour les marchés des capitaux, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022.

"Je suis fier de nos progrès au cours du quatrième trimestre et des efforts importants en cours pour atteindre la croissance, le leadership de marché et la rentabilité en 2023", déclare Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4 Inc. "Avec des millions d'investisseurs qui interagissent avec des milliers de nos clients sur la plateforme Q4, nous avons un avantage significatif dans la façon dont nous pouvons tirer parti de nos données, de nos analyses et de notre IA pour fournir un flux constant de produits innovants et de perspectives aux entreprises cotées et à l'ensemble de l'écosystème des marchés des capitaux. L'année 2022 a été compliquée pour les marchés des capitaux et pour générer une croissance de premier plan en raison de l'annulation des introductions en bourse, des fusacs et des privatisations. Je suis heureux de la façon dont nous nous sommes concentrés sur ce que nous avons pu contrôler. Au T2 2022, nous avons mis en place notre voie accélérée vers la rentabilité. Depuis cette décision, nous avons présenté une exécution exceptionnelle et avons réalisé des progrès significatifs, comme en témoignent les résultats d'aujourd'hui. Nous restons déterminés à réaliser un EBITDA ajusté positif plus tard dans l'année. Nous sommes très bien positionnés ? stratégiquement, opérationnellement et financièrement ? en vue de la reprise sur les marchés des capitaux. Enfin, alors que nous clôturons les comptes en 2022, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la formidable équipe Q4 pour son focus sur la satisfaction des clients, les niveaux de service inégalés et l'engagement à aider nos clients à prospérer sur les marchés des capitaux."

Faits financiers saillants du quatrième trimestre 2022

Revenus trimestriels de 14,2 millions USD, soit une croissance de 3,3% en glissement annuel. L'exercice s'est terminé avec une croissance annuelle normalisée de 11,8% à l'exclusion des activités abandonnées à partir de 2021.

L'amélioration significative du profil de marge brute, atteignant 63,7% au quatrième trimestre, représente une hausse de 405 points de base en glissement annuel. Les mesures prises en 2022 pour améliorer la marge brute comprenaient la migration des clients vers la plateforme exclusive d'événements virtuels de Q4, les contrats de données fixes, les hausses de prix et la création de notre centre d'exploitation latino-américain.

Progression du revenu annuel récurrent 1 en date du 31 décembre 2022, à 55,5 millions USD, soit une augmentation de 6,8% en glissement annuel. La croissance des nouveaux clients a inclus 268 nouveaux clients par abonnement pour l'exercice qui font confiance à la plateforme intégrée de Q4 pour transformer leur engagement sur les marchés des capitaux.

en date du 31 décembre 2022, à 55,5 millions USD, soit une augmentation de 6,8% en glissement annuel. La croissance des nouveaux clients a inclus 268 nouveaux clients par abonnement pour l'exercice qui font confiance à la plateforme intégrée de Q4 pour transformer leur engagement sur les marchés des capitaux. Le revenu moyen récurrent par compte (ARPA) de 19 821 USD à la fin du quatrième trimestre a augmenté de 9,2% en glissement annuel, ce qui témoigne de la force de notre organisation des ventes, de l'augmentation des engagements des nouveaux clients et de stratégies de tarification efficaces.

La perte d'EBITDA ajusté 2 de 4,5 millions USD au T4 s'est traduite par une amélioration séquentielle de 40,5% ou 3,1 millions USD. Les mesures prises en 2022 ont entraîné des réductions de coûts durables et des gains d'efficience, débouchant sur une réduction significative des dépenses d'exploitation au quatrième trimestre.

de 4,5 millions USD au T4 s'est traduite par une amélioration séquentielle de 40,5% ou 3,1 millions USD. Les mesures prises en 2022 ont entraîné des réductions de coûts durables et des gains d'efficience, débouchant sur une réduction significative des dépenses d'exploitation au quatrième trimestre. Pour le quatrième trimestre, une perte nette de 6,4 millions USD, soit un BPA de (0,16) USD. Sur une base d'EBITDA ajusté, le BPA était de (0,11) USD.

Au 31 décembre 2022, la société disposait de 51,6 millions USD pour développer l'activité, ce qui comprend 21,5 millions USD en trésorerie et équivalents de trésorerie, 7,6 millions USD en investissements à court terme et une facilité de crédit renouvelable de 22,5 millions USD.

Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre et de la période postérieure à la clôture de l'exercice

Le T4 s'est clôturé avec un total de 2 662 clients, contre 2 656 clients à la même période de l'exercice précédent.

Capital Connect, une plateforme de données unifiée qui fournit une expérience utilisateur unique et des perspectives uniques, est dorénavant utilisée par plus de 1 800 clients et agences qui comptent sur cette plateforme au quotidien pour gérer les interactions avec Q4 et le marché. Capital Connect fournit aux clients des workflows innovants, des perspectives et des analyses propriétaires conçues pour aider les émetteurs à identifier, attirer et interagir avec des investisseurs ciblés. La société prévoit que la majorité de ses plus de 2 650 clients seront sur Capital Connect en 2023.

Suite à la publication d'Engagement Analytics au T2 2022, la société a récemment lancé le benchmarking et le ciblage institutionnel dans le cadre de la suite Engagement Analytics. Conçues à partir de la base de données massive des interactions des investisseurs générée par les millions d'investisseurs qui interagissent sur les sites Web des relations avec les investisseurs de Q4, les événements virtuels et par courriel chaque mois, ces nouvelles fonctionnalités permettent aux équipes RI de comprendre la performance de leurs programmes RI par rapport à leurs pairs et de cibler les investisseurs institutionnels pendant la phase initiale de recherche de leur processus d'investissement.

Au quatrième trimestre, le nombre d'investisseurs créant des comptes Q4 via le service Q4 Login a augmenté de près de 80% par rapport au trimestre précédent, de 83 000 nouveaux enregistrements d'investisseurs, pour atteindre un total de 190 000 investisseurs.

Au 31 décembre 2022, plus de 97% de la clientèle événementielle utilisait la plateforme Q4 Virtual Events, qui affiche un taux d'événements sans erreur de 99% inégalé dans le secteur. La société continue de diriger l'espace événementiel virtuel avec de nouvelles fonctionnalités, y compris le marquage personnalisé des webdiffusions, le chapitrage événementiel, la bios des conférenciers et une intégration optimale avec des applications de communication vidéo, comme Zoom et MS Teams, permettant aux entreprises d'apporter leur propre vidéo sur les téléconférences sur les revenus.

Nous avons finalisé l'intégration complète et l'intégration des membres de l'équipe latino-américaine pour créer un engagement collaboratif et une efficacité dans l'ensemble de l'organisation. Pour soutenir ces efforts, Q4 Inc. s'est imposé comme une entité mexicaine pour soutenir les efforts continus en matière d'emploi local.

Informations relatives à la webdiffusion

Q4 organisera une webdiffusion en présence de Darrell Heaps, PDG, et de Donna de Winter, directrice financière et cheffe de l'exploitation, afin de commenter les résultats financiers de la Société à 9h30 ET le mercredi 1er mars 2023. Les participants peuvent s'inscrire à l'avance ou accéder à la webdiffusion en direct à l'adresse https://events.q4inc.com/attendee/712032670. Des documents complémentaires seront disponibles au moins quinze minutes avant le début de l'événement. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site investors.q4inc.com peu après la fin de l'événement.

Les questions du public seront prises en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser leurs questions à l'avance en envoyant un courriel à [email protected] ou via notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs. Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions, soit pendant la webdiffusion si le temps imparti le permet, soit peu de temps après. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Société.

Les états financiers consolidés annuels vérifiés et le rapport de gestion de Q4 pour les trois mois et l'exercice clos au 31 décembre 2022 seront disponibles sur site de Q4 consacré aux relations avec les investisseurs et déposés auprès de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Résultats du quatrième trimestre 2022

Sélection de données financières

Chiffre d'affaires Trimestre clos au 31 décembre Exercice clos au 31 décembre 2022 2021 Variation Variation 2022 2021 Variation Variation (en milliers USD) $ $ $ % $ $ $ % Plateforme pour les marchés de capitaux 12 991 12 763 228 1,8% 51 329 51 897 (568) (1,1)% Services de plateforme 1 188 972 216 22,2% 4 680 3 407 1 273 37,4% Autres 22 16 6 66 84 (18) Chiffre d'affaires total 14 201 13 751 450 3,3% 56 075 55 388 687 1,2% Bénéfice brut 9 042 8 198 844 10,3% 33 186 31 588 1 598 5,1% Pourcentage du chiffre d'affaires total 63,7% 59,6% 59,2% 57,0%

Indicateurs clés de performance

31 décembre

2022 31 décembre

2021 Variation Variation (en USD, à l'exception de l'ARR exprimé en millions USD) $ $ $ % Revenu annuel récurrent $ 55,5 $ 51,9 $ 3,6 6,8 % Revenu moyen par compte $ 19 821 $ 18 144 $ 1 677 9,2 %

Résultats d'exploitation

Le tableau suivant présente notre état consolidé de la perte nette et de la perte globale pour les trois mois et l'exercice clos aux 31 décembre 2022 et 2021 :

Trimestre clos au Exercice clos au 31 décembre 31 décembre 2022 2021 2022 2021 (en milliers USD) $ $ $ $ Chiffre d'affaires 14 201 13 751 56 075 55 388 Coût direct des ventes 5 159 5 553 22 889 23 800 Bénéfice brut 9 042 8 198 33 186 31 588 Charges d'exploitation Ventes et marketing 4 453 4 612 21 747 17 984 R&D 4 202 2 848 18 208 11 084 Frais généraux et administratifs 5 409 4 823 23 191 18 171 Dépréciation et amortissement 964 890 3 702 3 969 Perte (gain) de change (58) 2 272 930 2 131 Autres charges 447 152 2 709 440 Total des charges d'exploitation 15 417 15 597 70 487 53 779 Perte d'exploitation (6 375) (7 399) (37 301) (22 191) Charges financières 12 498 72 1 246 Produits financiers (60) (7) (72) (22) (Gain) perte sur instruments financiers dérivés ? (1 462) (1 221) 3 418 Perte avant impôts sur les bénéfices (6 327) (6 428) (36 080) (26 833) Impôts sur les bénéfices 61 (81) 289 48 Perte nette (6 388) (6 347) (36 369) (26 881) Autres éléments du produit (de la perte) global(e) Gain (perte) de change sur activités à l'étranger 92 (14) (25) (35) Perte nette et perte globale (6 296) (6 361) (36 394) (26 916) Perte de base et diluée par action (0,16) (0,20) (0,91) (1,71) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? de base et dilué 39 990 32 112 39 753 15 750

Informations clés du bilan

31 décembre 2022 31 décembre 2021 Variation Variation (en milliers USD) $ $ $ % Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 536 63 283 $(41 747) (66,0)% Total de l'actif 73 832 109 117 (35 285) (32,3)% Total du passif 29 459 30 415 (956) (3,1)% Total du passif à long terme 8 210 8 065 145 1,8%

Mesures non IFRS et rapprochement des mesures non IFRS

Ce communiqué de presse fait référence à certaines mesures financières non IFRS, y compris les indicateurs clés de performance utilisés par la direction et généralement utilisés par nos concurrents avec des modèles d'affaires de type logiciel-service (SaaS). Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont toutefois fournies à titre d'information supplémentaire en complément de ces mesures financières IFRS et permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Aussi, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures financières non IFRS et indicateurs sectoriels sont utilisés pour présenter aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et de nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances dans nos activités qui pourraient ne pas transparaître en s'appuyant uniquement sur les mesures financières IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux IFRS et des indicateurs sectoriels pour évaluer des sociétés comparables. La direction utilise par ailleurs des mesures financières non IFRS et des indicateurs sectoriels afin de faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, la préparation des budgets et des prévisions d'exploitation annuels, et de déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

EBITDA et EBITDA ajusté

Nous définissons l'EBITDA comme étant la perte nette, corrigée des dépréciations et amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L'EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles, indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L'EBITDA ajusté représente l'EBITDA corrigé des éléments suivants : rémunération en actions, (gain) perte de change non réalisé(e), (gain) perte sur instruments financiers dérivés, frais liés aux restructurations et autres dépenses ponctuelles. Nous pensons que l'EBITDA et l'EBITDA ajusté, deux mesures financières non IFRS, sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d'exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans les états de la perte nette et de la perte globale. Les définitions de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des mesures d'autres sociétés portant un nom similaire. Le tableau suivant rapproche l'EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

Trimestre clos au Exercice clos au 31 décembre 31 décembre 2022 2021 2022 2021 (en milliers USD) $ $ $ $ Perte nette (6 388 ) (6 347 ) (36 369 ) (26 881 ) Dépréciation et amortissement 964 890 3 702 3 969 Charges financières(1) 12 498 72 1 246 Produits financiers (60 ) (7 ) (72 ) (23 ) Impôts sur les bénéfices 61 (81 ) 289 48 EBITDA (5 411 ) (5 047 ) (32 378 ) (21 641 ) Autres ajustements Frais de rémunération en actions(2) 190 527 1 537 1 169 (Gain) perte de change non réalisé(e)(3) (58 ) 2 154 930 2 131 (Gain) perte sur instruments financiers dérivés(4) ? (1 462 ) (1 221 ) 3 418 Restructuration et indemnité(5) 658 ? 2 256 ? Autres dépenses ponctuelles(6) 142 475 1 026 1 323 EBITDA ajusté (4 479 ) (3 353 ) (27 850 ) (13 600 )

______________________ Note : (1) Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l'accroissement des passifs financiers. (2) La rémunération en actions comprend des dépenses hors trésorerie comptabilisées dans le cadre de l'émission d'options en vertu de notre Legacy Equity Incentive Plan pour nos employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du Legacy Equity Incentive Plan sont devenues des options dans le cadre de notre Omnibus Equity Incentive Plan (le "Plan Omnibus") dans le cadre de l'introduction en bourse en 2021. Ce montant inclut également les unités d'actions restreintes (RSU), les unités d'actions liées à la performance (PSU) et les unités d'actions différées (DSU) octroyées en vertu du Plan Omnibus. (3) Ces ajustements représentent la variation de la valeur des transactions libellées en devises étrangères qui sont enregistrées dans les états financiers avant le règlement des factures. (4) Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation. (5) Représente les dépenses de restructuration et d'indemnité pour l'exercice en cours, principalement liées à la rémunération des employés. (6) Les autres dépenses ponctuelles incluent les dépenses liées à notre introduction en bourse, les coûts liés à l'activité de fusions et acquisitions pour les frais professionnels, juridiques, de conseil et de comptabilité non récurrents qui n'auraient pas, sinon, été engagés.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible représente le flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation, déduction faite des acquisitions d'immobilisations corporelles. Nous utilisons le flux de trésorerie disponible, une mesure financière non IFRS, pour évaluer le montant des liquidités disponibles pour le versement de dividendes, le remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement et de financement. Nous estimons que ces informations sont utiles à certains investisseurs et analystes pour évaluer la performance de la Société pour ce qui concerne la capacité de sa trésorerie d'exploitation à faire face à des sorties de fonds non discrétionnaires. Les tableaux suivants présentent un rapprochement de notre flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation avec le flux de trésorerie disponible :

Trimestre clos au Exercice clos au 31 décembre 31 décembre 2022 2021 2022 2021 (en milliers USD) $ $ $ $ Flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation (7 585) (4 851) (32 200) (12 360) Dépenses en immobilisations corporelles (312) (146) (820) (460) Flux de trésorerie disponible (7 897) (4 997) (33 020) (12 820)

Indicateurs clés de performance

Le présent communiqué de presse fait également référence au revenu annuel récurrent ("ARR") et au revenu moyen par compte ("ARPA"), qui sont des indicateurs clés de performance que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer nos performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs clés de performance soient calculés différemment des indicateurs clés de performance similaires utilisés par d'autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs clés de performance figurent à la rubrique "Indicateurs clés de performance" du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos aux 31 décembre 2022 et 2021.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des "informations prospectives" au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent concerner nos perspectives financières futures et les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des éléments concernant notre situation financière, nos opérations commerciales, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique de dividendes, ainsi que nos plans et objectifs. Dans certains cas, les déclarations prospectives de nature prévisionnelle dépendent de, ou se réfèrent à des événements ou circonstances futurs, et/ou peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "s'attendre à", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention de", "viser", "planifier", "croire", "budgétiser", "estimer", "prévoir", "envisager", "près de", "cibler" ou la version négative de ceux-ci et d'expressions similaires, et/ou affirmer que certains événements, actions ou résultats "peuvent" ou "pourraient" être entrepris, se produire ou être réalisés ou atteints. En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou autres caractérisations d'événements ou circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les énoncés contenant des déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, estimations et projections de la direction concernant des événements ou circonstances futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions, estimations et hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons appropriés et raisonnables dans les circonstances actuelles. Malgré un minutieux travail de préparation et de vérification des déclarations prospectives, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Parmi les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans ce rapport de gestion, on peut citer : notre capacité à continuer d'investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque ; notre capacité à continuer de maintenir et d'améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme ; notre capacité à développer et à mettre en oeuvre de nouvelles offres de produits ; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance ; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques ; le marché potentiel total pour nos produits ; notre capacité à retenir le personnel clé ; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l'expansion de l'utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients ; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels ; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique ; notre capacité à exécuter nos plans d'expansion ; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables ; l'incidence de la concurrence ; la réussite de l'intégration d'acquisitions futures ; les changements et les tendances dans notre secteur d'activité ou dans l'économie mondiale ; les changements dans les lois, règles, réglementations et normes mondiales ; et la possibilité que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialisent pas.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées pertinentes et raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées. Elles sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses, connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, décrits plus en détail dans les sections "Summary of Factors Affecting our Performance" et "Financial Instruments and Other Instruments" du présent rapport de gestion, ainsi que dans la section "Risk Factors" de notre notice annuelle, qui a été déposée le 30 mars 2022 et est disponible sous notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si l'un de ces risques ou incertitudes venait à se matérialiser, ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révélaient inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les opinions, estimations ou hypothèses mentionnées ci-dessus sont décrites plus en détail dans la section "Summary of Factors Affecting our Performance" et doivent être examinées attentivement par les investisseurs potentiels.

Bien que nous nous soyons efforcés d'identifier les facteurs de risque importants pouvant aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque que nous ne connaissons pas actuellement, ou dont nous pensons actuellement qu'ils sont négligeables, mais qui pourraient également aboutir au fait que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Aucune déclaration prospective ne saurait garantir des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Les déclarations prospectives contenues dans le présent rapport de gestion reflètent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elles ont été faites) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou réviser une quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communications de premier plan pour les marchés de capitaux, qui transforme la manière dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour se connecter, communiquer et interagir efficacement entre eux. La plateforme Q4 Capital Connect facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de ses analyses d'engagement, de sa CRM en relations avec les investisseurs, de son analyse des actionnaires et du marché, de sa veille sectorielle et de ses outils ESG. Capital Connect est la seule plateforme holistique de marchés de capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour aider les entreprises cotées à travailler plus rapidement et plus intelligemment. La société est un partenaire de confiance de plus de 2 650 entreprises cotées dans le monde, y compris plusieurs des marques les plus respectées au monde, et maintient une culture primée où les membres de l'équipe se développent et prospèrent. Q4 a son siège social à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations sur q4inc.com.

___________________________

1 Le revenu annuel récurrent ou "ARR" est un indicateur clé de performance. Consultez la rubrique "Indicateurs clés de performance"

2 L'EBITDA ajusté est une mesure non IFRS. Consulter la rubrique "Mesures non IFRS et rapprochement des mesures non IFRS"

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 16:25 et diffusé par :