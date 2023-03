ArisGlobal signe un accord pour l'acquisition d'Amplexor Life Sciences, créant ainsi la plateforme SaaS réglementaire la plus complète du secteur





L'association complémentaire de ces deux sociétés leaders en matière de réglementation apporte une offre inégalée sur le marché mondial

MIAMI et NOVO MESTO, Slovénie, 1 mars 2023 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , principal fournisseur de logiciels pour les sciences de la vie conçus pour automatiser les fonctions essentielles à la mise au point de médicaments grâce à sa plateforme technologique de bout en bout LifeSphere® , a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' Amplexor Life Sciences (LS), fournisseur mondial de solutions logicielles en matière de réglementation, de qualité et de sécurité, au service des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, qui lui font confiance.?

?L'intégration des lignes de produits réglementaires apportera plusieurs avantages aux clients. Les utilisateurs de LifeSphere ont désormais accès à des capacités de publication et d'étiquetage améliorées, ainsi qu'à un système de gestion de la qualité (QMS) robuste d'Amplexor LS.?Les clients d'Amplexor LS chargés de la réglementation peuvent désormais bénéficier de fonctionnalités plus complètes grâce à la plateforme LifeSphere d'ArisGlobal, leader sur le marché, y compris l'accès à des solutions de pointe pour la sécurité, les affaires médicales et la recherche clinique.

Cet ensemble de produits représente une nouvelle opportunité pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, car il réunit les meilleures solutions du marché pour former une solution cohérente répondant aux besoins réglementaires des clients. Il représente également de nombreuses années d'expertise industrielle, d'innovation logicielle et d'excellence client de la part d'ArisGlobal et d'Amplexor Life Sciences. Cette association permettra de faire avancer les feuilles de route des deux sociétés et d'accroître l'efficacité de la mise sur le marché de nouveaux traitements.

?« Depuis de nombreuses années, ArisGlobal se consacre à la création d'une plateforme réglementaire qui fournit un ensemble complet de produits leaders sur le marché et rationalise les processus en favorisant la collaboration entre les équipes distribuées tout en respectant les exigences réglementaires mondiales importantes et en constante évolution, a déclaré Mike Gordon, directeur général d'ArisGlobal. En associant nos fonctionnalités de base, nous élevons nos capacités réglementaires de bout en bout pour optimiser le parcours de nos clients. »

« Amplexor Life Sciences a toujours cherché à fournir à ses clients une excellence opérationnelle en matière de conformité mondiale, et cette nouvelle étape de nos produits au sein de la plateforme réglementaire LifeSphere va dans ce sens, a ajouté Elvis Pa?elat, vice-président exécutif d'Amplexor LS. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'ArisGlobal, un innovateur dans le domaine des sciences de la vie depuis plusieurs décennies, afin de fournir au marché une gamme complète de produits conçus pour faire des processus réglementaires une expérience connectée, basée sur le cloud et conforme. »

« ArisGlobal et Amplexor LS partagent la même vision et les mêmes objectifs, a indiqué Jim Hilferty, vice-président adjoint et responsable de la réglementation chez ArisGlobal. Nous sommes convaincus que le rapprochement de nos sociétés permettra de stimuler l'innovation au profit des sciences de la vie et nous permettra de proposer la plateforme la plus intelligente, la plus connectée et la plus complète à la communauté réglementaire. »

Les deux sociétés soutiennent les processus de recherche et développement par le biais de la technologie depuis des décennies, avec des bureaux dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Inde et dans la région Asie-Pacifique.?

Cette intégration est soumise aux autorisations gouvernementales habituelles qui devraient être obtenues dans les 60 prochains jours.?De plus amples informations sur la solution combinée seront disponibles.?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur arisglobal.com et amplexorlifesciences.com .

À propos d'ArisGlobal et de LifeSphere :

ArisGlobal est le leader mondial du marché des solutions de sécurité des médicaments et transforme la façon dont les entreprises de sciences de la vie les plus prospères d'aujourd'hui développent des innovations et mettent de nouveaux produits sur le marché. Basée aux États-Unis, ArisGlobal a des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Amplexor Life Sciences

Amplexor Life Sciences est un fournisseur mondial de solutions logicielles de réglementation, de qualité et de sécurité, au service des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, qui lui font confiance depuis plus de 30 ans. Sa suite complète de solutions pour les sciences de la vie aide les entreprises de ce secteur à commercialiser leurs produits de manière efficace et à conquérir rapidement de nouveaux marchés, tout en garantissant la qualité, l'efficacité et la sécurité grâce à une prise en charge de bout en bout des processus du cycle de vie des produits et de la gestion des données et du contenu.?

