Huawei lance des solutions énergétiques TIC de nouvelle génération pour favoriser le développement de réseaux à faible émission de carbone

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone, l'événement le plus important et le plus influent au monde pour l'industrie de la connectivité, Bob He, président de Huawei Data Center Facility and Critical Power Product Line, a lancé le 27 février les solutions énergétiques de nouvelle génération pour le secteur des TIC. Ces solutions sont conçues pour aider les opérateurs du monde entier à construire des réseaux simples, écologiques et intelligents.

Alimentation intelligente des sites : Un élément clé pour un réseau vert et à faible émission de carbone

Les solutions énergétiques traditionnelles pour les sites de télécommunications se traduisent généralement par un coût total de possession (TCO) élevé et contribuent de manière significative aux émissions de carbone du réseau. Dans le but d'aider les opérateurs de télécommunications à construire des sites écologiques et à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, Huawei a présenté le concept de « Site Power Low-Carbon Target Network » (Réseau cible à faible émission de carbone). Cette solution innovante intègre l'électronique de puissance et les technologies numériques pour concevoir des sites qui offrent une « simplicité intelligente », une « écologie intelligente » et une « économie intelligente ».

Simplicité intelligente : En adaptant la structure du site pour remplacer les salles par des armoires ou les armoires par des poteaux, la solution de Huawei simplifie le déploiement de la 4G/5G et améliore l'efficacité énergétique du site (SEE) de 60 à 97 %.

Le système d'alimentation à lames de 12 kW de Huawei peut être monté sur des poteaux, réduisant ainsi l'empreinte du système de 1 mètre carré à 0. 2 heures suffisent pour le déployer. Le système utilise la dissipation naturelle de la chaleur pour atteindre jusqu'à 97 % d'efficacité énergétique.

Écologie intelligente : En utilisant la programmation intelligente multi-énergie, nous pouvons réduire le coût énergétique moyen (LCOE) tout en augmentant la proportion d'énergie verte utilisée sur les sites. La solution iSolar 2.0 de Huawei adopte une architecture de connexion série haute tension et des lames solaires 4-en-1 pour faciliter l'acquisition d'énergie verte et réduire les coûts d'ingénierie de 15 %. De plus, des optimiseurs PV sont utilisés pour réduire les pertes dues à l'ombrage et augmenter la production d'énergie propre de 20 %. La synergie intelligente de l'énergie solaire et du stockage peut permettre d'atteindre un taux d'utilisation de l'énergie verte de 100 %.

Économie intelligente : Les batteries au lithium, qui servent à la fois de sources d'alimentation de secours et de systèmes de stockage d'énergie (ESS), seront largement utilisées sur les sites. Équipés de batteries au lithium, les sites de télécommunications augmenteront leurs revenus et réduiront leurs dépenses en exploitant de nouvelles applications telles que l'étalement des pics et les centrales électriques virtuelles (VPP). La solution « Cyclic CloudLi » de Huawei, connue sous le nom de [email protected], offre une amélioration de 50 % de la capacité par rapport au produit de la génération précédente, maximisant ainsi la valeur du stockage d'énergie.

Smart DC, la construction d'un avenir vert

Les centres de données sont la base du monde numérique, mais consomment des quantités considérables d'énergie. Huawei présente des solutions de centre de données vertes de bout en bout pour les centres de données de grande, petite et moyenne taille afin d'aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.

Système d'alimentation : Solution privilégiée pour les systèmes d'alimentation électrique dans les grands centres de données, Huawei PowerPOD 3.0 permet d'économiser de l'espace, de l'énergie, du temps et évite tout souci. Cette solution réduit le nombre d'armoires de 21 à 10 et permet d'économiser 50 % de l'espace au sol. En outre, le mode S-ECO améliore l'efficacité à 98,4 %, contre 95,4 % précédemment. En utilisant des barres omnibus préfabriquées au lieu de câbles, le délai de livraison est ramené de 2 mois à 2 semaines. Par ailleurs, la fonction intelligente iPower permet une maintenance prédictive, transformant la maintenance réactive en maintenance proactive.

Système de refroidissement : EHU, une solution de refroidissement indirect par évaporation, utilise des échangeurs de chaleur en polymère et des ventilateurs EC pour maximiser l'utilisation des sources de refroidissement gratuites. Elle convertit les échanges thermiques multiples en un échange thermique unique, améliorant ainsi l'efficacité du refroidissement. Par rapport aux solutions traditionnelles à eau réfrigérée, la solution EHU permet d'atteindre une efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) ne dépassant pas 1,15 et une efficacité d'utilisation de l'eau (WUE) ne dépassant pas 0,37 dans un projet de centre de données en Irlande, et de réduire de 60 % le nombre de postes d'exploitation et de maintenance. En utilisant une architecture modulaire et préfabriquée, le système de refroidissement intègre plusieurs composants dans un seul conteneur, écourtant ainsi le délai de livraison de 50 %.

À l'avenir, Huawei continuera à innover et à coopérer avec des partenaires mondiaux pour aider les opérateurs à construire des réseaux verts et à faible émission de carbone dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone.

