Lancement de 3 solutions par Huawei pour adopter le F5.5G et passer à 10 Gbit/s partout

BARCELONE, Espagne, le 1er mars 2023 /CNW/ - À l'occasion du salon MWC 2023, Huawei a lancé trois solutions : Huawei FTTR OptiXstar F30, qui comprend des solutions entièrement optiques conçues pour la maison; Huawei 50G PON, le premier réseau optique passif commercial 50G de l'industrie, pour l'accès à ultra large bande; et Huawei OptiX Alps-WDM, pour les secteurs des réseaux métros entièrement optiques. Tout en aidant les opérateurs à construire des réseaux écologiques entièrement optiques interentreprises pour soutenir le développement de haute qualité de tous les services, ces solutions soutiennent également une évolution en douceur vers les réseaux F5.5G et une progression vers une vitesse de 10 Gbit/s partout.

Dans le domaine des maisons entièrement optiques, Huawei FTTR OptiXstar F30 est le premier produit de réseautage FTTR entièrement optique de l'industrie qui fonctionne sur l'architecture C-WAN pour réaliser six améliorations majeures :

- Esthétique : Quatre couleurs et trois modes d'installation lui permettent de se fondre parfaitement dans le design d'une maison moderne.

- Rapidité : L'accélération matérielle et l'optimisation de l'algorithme garantissent une connexion de 2 000 Mb/s dans toute la maison.

- Couverture : Les antennes multifonctions à faisceaux multiples améliorent la couverture d'environ 30 %.

- Itinérance : L'algorithme novateur de réseau coordonné d'itinérance transparente de Huawei permet une itinérance imperceptible dans toute la maison.

- Concurrence : La collaboration à plusieurs niveaux réduit le brouillage Wi-Fi et permet la connexion simultanée de jusqu'à 128 appareils.

- Services : Les capacités de service haut de gamme 5A[1] permettent aux opérateurs d'offrir des services d'installation, d'entretien et d'exploitation de qualité supérieure. La solution Huawei FTTR OptiXstar F30 permet aux utilisateurs de profiter d'une vie numérique et aide les opérateurs à améliorer la compétitivité de leurs réseaux à large bande. Elle a ouvert un marché d'un billion de dollars.

Dans le secteur de l'accès ultra large bande, Huawei 50G PON est la première solution commerciale de l'industrie à mettre en oeuvre les fonctions suivantes :

- Elle fournit un réseau optique passif (PON) symétrique 50G à haute densité pour répondre aux besoins croissants en bande passante dans les futurs scénarios de campus, d'interconnexion industrielle, d'entreprise et résidentiels.

- Elle utilise un amplificateur conique innovant et une structure de réflexion super-réseau pour augmenter le budget de puissance optique d'environ 25 % et permettre le déploiement de réseaux de distribution optique sur les réseaux en direct sans utiliser de nouveaux câbles.

- Elle intègre GPON, 10G PON et 50G PON dans un seul port, permettant une mise à niveau de service sur demande et réduisant au minimum les coûts d'investissement pour les opérateurs.

En tant que technologie de réseau de distribution optique de nouvelle génération définie par l'Union internationale des télécommunications (UIT-T), PON 50G prend en charge efficacement 10 Gbit/s partout. La solution innovante PON 50G de Huawei offre un parcours d'évolution de coût total de possession efficace pour permettre aux opérateurs de mettre à niveau leurs réseaux à 10G.

Dans le secteur des réseaux métro entièrement optiques, la solution Huawei OptiX Alps-WDM offre quatre fonctionnalités :

- Agilité : Cette fonctionnalité étend l'OXC jusqu'à la limite du réseau et permet une connexion optique à accès unique et un prétraitement flexible sur l'ensemble du réseau, améliorant ainsi les performances de connectivité du réseau et réduisant le temps d'approvisionnement du service de plusieurs mois à quelques minutes.

- Long terme : Le module innovant 100G cohérent orienté métro permet de déplacer un réseau de transmission optique 100G vers un bureau central, en améliorant la bande passante de 10 fois et en réduisant les coûts de manière remarquable.

- Mutualisation : En utilisant la technologie de commutation sélective de longueur d'onde (WSS) pour intégrer neuf tiroirs traditionnels dans un module, cette architecture permet à neuf anneaux d'accès de partager 96 longueurs d'onde, ce qui améliore considérablement l'efficacité des longueurs d'onde et réduit l'empreinte de la salle d'équipement.

- Simplification : Cette fonction associe des étiquettes optiques numériques aux longueurs d'onde et utilise une unité centralisée de gestion et de contrôle pour réaliser la planification, la construction et l'exploitation et l'entretien automatiques, réduisant ainsi les dépenses d'exploitation.

La solution OptiX Alps-WDM de Huawei, dotée de ces quatre fonctionnalités, offre une architecture simplifiée et une expérience exceptionnelle. Elles aident à redéfinir les réseaux entièrement optiques écologiques et à répondre aux besoins des exploitants en matière de développement de services entreprise-consommateur, entreprise-humain et interentreprises. Elles appuieront l'évolution des services au cours de la prochaine décennie.

Richard Jin, président de la gamme de produits Optical Business de Huawei, a déclaré : « En passant du réseau F5G au réseau F5.5G, nous faisons plus que de planifier l'avenir, nous le créons. Aujourd'hui, la connectivité Gigabit gagne rapidement en popularité dans le monde entier. D'ici 2025, les besoins diversifiés en matière de réseaux nécessiteront une connectivité omniprésente de 10 gigabits. Toutes les industries doivent travailler ensemble pour adopter le F5.5G et passer à 10 Gbit/s partout. Huawei se joindra à des opérateurs mondiaux pour accélérer la mise à niveau du réseau et l'application de nouvelles technologies, aidant ainsi les exploitants à élargir continuellement leurs frontières commerciales et à saisir les occasions avec une expérience utilisateur ultime pour diriger l'avenir. »

Le salon MWC 2023 se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et ses solutions au kiosque 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous pencherons sur des sujets comme le succès commercial de la 5G, les possibilités commerciales de la 5.5G, le développement écologique, la transformation numérique, et notre vision de l'utilisation du plan d'affaires GUIDE pour tirer parti de son succès de la 5G pour créer une prospérité encore plus grande de la 5.5G. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2023.

[1] 5A : Planification précise, installation agile, acceptation intégrale, assurance active et soins attentifs

