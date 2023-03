Les gouvernements du Canada et du Manitoba concluent un accord sur la conservation du caribou boréal





GATINEAU, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger et conserver la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité au Canada. Le caribou boréal, bien connu pour sa présence sur les pièces de 25 cents canadiennes, est une espèce emblématique qui joue un rôle important dans la culture et l'histoire des peuples autochtones. Toutefois, le caribou boréal est menacé, et ses populations sont en déclin. Les gouvernements fédéral et provinciaux, les peuples autochtones et d'autres intervenants doivent travailler ensemble pour assurer le rétablissement et la protection de cette espèce.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba, l'honorable Greg Nesbitt, ont annoncé que les gouvernements du Canada et du Manitoba ont conclu un accord de trois ans visant à appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal dans la province. Environnement et Changement climatique Canada a octroyé près d'un million de dollars pour soutenir des mesures continues dans le cadre de l'accord préliminaire, et le ministère s'est engagé à financer d'autres mesures de conservation au cours des prochaines années.

Les mesures de conservation visées par l'accord soutiendront la conservation et le rétablissement du caribou dans la province et feront avancer le plan de rétablissement décrit dans le programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale, publié en 2015 par le Manitoba. Le gouvernement de la province s'est engagé à parachever et à commencer à mettre en oeuvre les plans par aires de répartition dans la province d'ici 2025 et à entreprendre certaines mesures, notamment la surveillance de la population et de l'habitat du caribou. Les mesures de conservation ont été éclairées par les travaux et les nombreuses collaborations menés au fil des années par le Manitoba dans le cadre de divers partenariats avec les Autochtones et l'industrie.

« Le Canada a joint sa voix à celle de la communauté internationale en décembre dernier, à Montréal, pour réaffirmer l'urgence de préserver la nature mondiale. L'accord conclu à la COP15 ne fait que renforcer la détermination de notre gouvernement à freiner la perte de biodiversité et à renverser la vapeur d'ici 2030. Des espèces emblématiques canadiennes, comme le caribou boréal, sont en déclin. Nous devons inverser cette tendance, et la seule manière d'y parvenir consiste à collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les intervenants. Voilà pourquoi nous appuyons les mesures de conservation et de protection prises par le gouvernement du Manitoba et la détermination de ce dernier à protéger le caribou boréal. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le caribou boréal joue un rôle très important pour l'écosystème boréal, et il revêt une importance toute particulière pour les peuples autochtones et d'autres Canadiens. Des efforts concertés sont nécessaires pour assurer la conservation et la préservation à long terme de cette espèce menacée au Manitoba. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral et d'intensifier nos efforts pour prendre des mesures de rétablissement afin de protéger le caribou boréal. Une saine population de caribous est un indicateur de la santé de nos forêts boréales, et le Manitoba continuera d'être un chef de file du rétablissement et de la conservation du caribou en Amérique du Nord. »

- L'honorable Greg Nesbitt, ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba

Le caribou boréal est présent dans neuf de nos provinces et territoires. Il s'agit de l'une des six espèces prioritaires cernées dans l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada .

. Le caribou boréal est inscrit en tant qu'espèce menacée au titre de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral et de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba .

du gouvernement fédéral et de la du . On estime que la population de caribou boréal du Manitoba est composée de 1 500 à 3 500 individus.

est composée de 1 500 à 3 500 individus. L'accord bilatéral conclu entre le Canada et le Manitoba en vertu de l'article 11 établit un cadre de collaboration et présente des mesures à court, moyen et long terme pour appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal.

et le en vertu de l'article 11 établit un cadre de collaboration et présente des mesures à court, moyen et long terme pour appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal. Partout au Canada , les populations de caribou boréal sont en déclin, principalement en raison d'une hausse de la prédation causée par la perte et la fragmentation d'habitats résultant à la fois des activités humaines d'utilisation des terres et des incendies de forêt.

, les populations de caribou boréal sont en déclin, principalement en raison d'une hausse de la prédation causée par la perte et la fragmentation d'habitats résultant à la fois des activités humaines d'utilisation des terres et des incendies de forêt. L'article 11 de la Loi sur les espèces en péril du Canada permet au gouvernement fédéral de conclure un accord de conservation avec un autre gouvernement, une organisation ou une personne qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l'état sauvage.

