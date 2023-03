CPA Canada est d'avis que les nouvelles recommandations sur la normalisation sont à l'avantage de tous





TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) annonce son appui aux recommandations formulées par le Comité d'examen indépendant de la normalisation au Canada dans le cadre de son mandat. Établi en mai 2021, le Comité était chargé d'examiner l'état actuel de la gouvernance et de la structure du processus d'établissement des normes canadiennes de comptabilité et de certification, et de réfléchir aux besoins pour l'avenir, dont l'établissement de normes d'information sur la durabilité. Le 1er mars, le Comité a publié son rapport final, qui énonçait plusieurs recommandations visant à renforcer l'indépendance et l'efficacité du modèle de normalisation canadien.

Parmi les recommandations, soulignons la création d'une entité juridique distincte pour englober les activités de normalisation canadiennes et favoriser l'indépendance du processus d'établissement des normes, ainsi que la formation du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité - une recommandation que le Comité avait formulée de façon anticipée en raison des changements rapides qui surviennent dans ce domaine.

« Je remercie le Comité d'avoir mené à bien son examen. Les recommandations formulées dans son rapport concordent avec notre objectif de soutenir le système de normalisation pour qu'il demeure des plus solides, a déclaré Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. La mise en oeuvre de ces recommandations se traduira par des améliorations importantes à la gouvernance et à la structure de la normalisation et renforcera la position du Canada comme chef de file de la normalisation à l'échelle internationale. »

La mise sur pied de la nouvelle entité entraînera une évolution du rôle de CPA Canada en matière de normalisation. Le nouveau modèle préservera les avantages du système actuel tout en permettant un renforcement de l'indépendance et l'établissement d'une structure adaptée aux enjeux de l'avenir. CPA Canada continuera, conformément aux recommandations du Comité, d'appuyer le système de normalisation en lui fournissant du financement, en partageant des ressources et en assumant ses responsabilités de gérance.

« Les travaux réalisés par le Comité contribueront à accroître l'indépendance de la normalisation d'aujourd'hui et de demain, a souligné Mme Steer. C'est avec fierté que nous continuons d'appuyer ces travaux déterminants et de louer les effets durables qu'ils auront sur la profession. »

