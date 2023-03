L'entreprise de base de données d'analyse en temps réel CrateDB désigne Lars Färnström en tant que nouveau PDG





CrateDB, l'entreprise de base de données SQL distribuée qui permet d'obtenir des informations à partir de données à grande échelle, est ravie d'annoncer la désignation de Lars Färnström en tant que nouveau président-directeur général (PDG). Fort d'une longue et vaste expérience de leadership dans le secteur des logiciels, Lars est chargé de faire entrer CrateDB dans une nouvelle phase de croissance au moment où l'entreprise cherche à faire adopter ses outils de prise de décisions basée sur les données aux sociétés mondiales.

Lars Färnström, PDG de CrateDB, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre la talentueuse équipe de CrateDB et de contribuer à faire entrer cette entreprise novatrice de base de données dans une nouvelle phase de croissance. CrateDB répond au besoin urgent des sociétés de pouvoir prendre des décisions basées sur des données en temps réel et de tirer parti du potentiel des informations pouvant être obtenues grâce à l'IA/AA. »

« CrateDB est unique dans le sens où elle permet aux développeurs, aux ingénieurs de données et aux scientifiques des données d'utiliser des bases de données SQL standard pour accéder à et rechercher des données chronologiques, des données relationnelles, des données semi-structurées, des fichiers complexes comme les fichiers au format JSON, ainsi que des données géospatiales, en texte intégral et BLOB. CrateDB stocke toutes ces données critiques dans une seule base de données unifiée et offre des résultats en temps réel, à grande échelle et faibles coûts, que ce soit sur site, dans le cloud ou à la périphérie du réseau. Il s'agit de capacités uniques, dont toutes les entreprises ont besoin pour rester compétitives. »

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Lars en tant que nouveau PDG de notre entreprise. Après avoir discuté avec lui de son expérience et de sa vision pour CrateDB, nous avons immédiatement su qu'il était la personne qu'il nous fallait pour faire avancer l'entreprise. Sa connaissance du secteur des logiciels, et en particulier celle de la capacité des données à transformer le mode de fonctionnement des entreprises, sera extrêmement importante pour CrateDB », a affirmé Alois Flatz, président du conseil d'administration de CrateDB.

Lars Färnström possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des logiciels. Il a occupé divers postes de cadre supérieur dans le domaine de la gestion, des ventes, du marketing, du marketing produit et de la gestion de programmes. Il arrive chez CrateDB en provenance de chez C3.ai, où il était responsable de la Scandinavie, du Benelux et de la Suisse. Avant C3.ai, il avait travaillé pour de petites, moyennes et grandes entreprises telles que HPE, Siebel Systems, GoodData, et Board International, où il avait contribué au développement de l'activité.

À propos de CrateDB

CrateDB est une solution de base de données d'analyse en temps réel permettant d'obtenir des informations à partir de données à grande échelle. La capacité de CrateDB à intégrer et à gérer d'immenses quantités de données issues de différentes sources donne la possibilité aux entreprises du monde entier de convertir ces données en valeur commerciale.

CrateDB a été créée en 2013 et exerce ses activités à l'international grâce à des bureaux en Allemagne, en Autriche, en Suisse et aux États-Unis. En 2021, CrateDB avait reçu une mention honorable au classement Magic Quadrant de Gartner, dans la catégorie systèmes de gestion de bases de données dans le cloud, et avait remporté le prix du produit IdO industriel de l'année décerné par le magazine IoT Evolution. Parmi les clients qui maximisent le potentiel de leurs données grâce à CrateDB figurent ABB, Alpla, Rauch, TGW Logistics et Bitmovin.

