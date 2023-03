BANANA REPUBLIC CANADA S'OFFRE UNE NOUVELLE CATÉGORIE : UNE COLLECTION POUR BÉBÉ





TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Forte d'un héritage caractérisé par son style prêt pour l'aventure et axé sur le luxe moderne pour tous, Banana Republic Canada élargit son assortiment de vêtements emblématiques de tous les jours en ajoutant une autre catégorie de style de vie, soit BR Bébé, à la suite de son lancement initial aux États-Unis au printemps dernier.

Fondée sur les classiques intemporels de la marque qui ne se démodent pas, la catégorie BR Bébé évoque un esprit d'aventure fantaisiste grâce à des vêtements ornés d'imprimés d'animaux enjoués, de rayures fantastiques, et d'illustration de plumes, entre autres caractéristiques recherchées. Les conceptions, davantage non genrées, sont faites de tissus et de textiles de qualité conçus pour durer.

La collection de 40 morceaux comprend un assortiment de vêtements de nuit, des accessoires, des hauts en tricot, des ensembles, et plusieurs modèles inspirés de morceaux emblématiques pour Adulte, ornés d'éléments comme des boutons et des poches surdimensionnés, ainsi qu'un cache-couche inspiré d'une camisole pour Femme des plus populaires. D'un niveau de prix se situant entre 25 $ et 320 $, l'offre comprend une variété de tricots fonctionnels et de morceaux en cachemire luxueux pour une collection non genrée et durable qui pourra se transmettre aux autres frères et soeurs à venir. Offerte dans certains magasins dans les tailles de 0 à 24 mois, et en ligne dans les tailles allant jusqu'à 5 ans pour Tout-petit, la collection de BR Bébé sera disponible dès le 1er mars.

BR continue d'établir sa présence comme marque de style de vie qui innove sur le plan culturel en misant sur l'inclusion, la durabilité et la pertinence.

Suivez @bananarepublic grâce au mot-clic #BRbaby pour découvrir cette nouvelle collection à venir ce printemps et rester à l'affût des prochains arrivages saisonniers.

