L'OCRCVM permet la reprise de la négociation sur la Bourse de croissance NEO - HUMN

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : International Lithium Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ILC Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 09 h 13 L'OCRCVM peut prendre la...

Les assureurs de personnes du Canada travaillent maintenant ensemble pour faire enquête lorsque des fournisseurs de services de santé sont soupçonnés d'activités frauduleuses. Tous les assureurs vie et maladie prennent la lutte antifraude au sérieux....

Equisoft, l'un des plus importants fournisseurs de solutions numériques du secteur financier, est fière d'annoncer la clôture d'une ronde de financement de 125 millions de dollars en équité. 70 millions de cet investissement sont de...

Hratch Panossian, premier vice-président à la direction et chef des services financiers de la Banque CIBC , prendra la parole à la Conférence mondiale des institutions financières de 2023 organisée par RBC Marchés des Capitaux, le mercredi 8 mars...