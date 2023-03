BELLUS Santé participera à la Cowen 43rd Annual Health Care Conference





BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d'autres indications liées à l'hypersensibilité à la toux, a annoncé aujourd'hui que Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé, participera au panel sur les infections respiratoires (Respiratory/ Infections panel) dans le cadre de la Cowen 43rd Annual Health Care Conference, qui aura lieu du 6 au 8 mars 2023, à Boston, au Massachusetts.

Détail du panel sur les infections respiratoires (Respiratory/Infections panel) :

Événement : Cowen 43rd Annual Health Care Conference

Date/Heure : le mercredi 8 mars 2023, à 10 h 30 HE

Emplacement : Boston, Massachusetts

La webdiffusion du panel est accessible à partir de la page Événements et présentations qui se trouve sous la section Investisseurs et médias du site Web de BELLUS Santé au www.bellushealth.com. Après l'événement, la version archivée de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la société.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d'autres indications liées à l'hypersensibilité. La société a complété avec succès un essai de phase 2b pour le traitement de la toux chronique réfractaire, et elle a lancé son programme clinique CALM de phase 3 (les essais CALM-1 et CALM-2).

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines. L'affection devient une toux chronique réfractaire lorsque la cause de la toux chronique ne peut être déterminée ou que la toux persiste malgré le traitement de toutes les causes associées déterminées. Selon les estimations, environ 9 millions de patients aux États-Unis souffrent de toux chronique réfractaire. La toux chronique réfractaire est associée à d'importants effets physiques, sociaux et psychologiques néfastes sur la santé et la qualité de vie. À l'heure actuelle, il n'existe aucun médicament spécifique approuvé pour la toux chronique réfractaire à l'extérieur du Japon et de la Suisse, et les options de traitement sont limitées.

