CGI et Project Seagrass lancent un nouvel algorithme à source ouverte pour atténuer l'impact des changements climatiques

LONDRES, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), a collaboré avec Project Seagrass, un organisme caritatif mondial dédié à la conservation des herbiers marins, au développement d'un algorithme à source ouverte afin de localiser, de quantifier et de traquer les prairies sous-marines du Royaume-Uni. Le nouvel algorithme a été lancé aujourd'hui, soulignant la toute première Journée mondiale des herbiers marins des Nations Unies.

CGI et Project Seagrass* ont développé l'algorithme pour soutenir les plans de la communauté universitaire et du gouvernement visant à protéger les écosystèmes vitaux que sont les herbiers marins, et ainsi atténuer l'impact des changements climatiques.

Tara McGeehan, présidente des opérations de CGI au Royaume-Uni et en Australie, a précisé : « Chez CGI, nous soutenons l'initiative "no planet B". À ce titre, nous essayons consciemment de soutenir notre planète et ses ressources pour protéger les générations futures. En misant sur notre solution de propriété intellectuelle (PI) et notre collaboration pro bono avec Project Seagrass, le développement d'un algorithme à source ouverte a représenté un important jalon pour nous. Nous espérons maintenant poursuivre l'amélioration de l'algorithme en partenariat avec les organisations de la communauté "source ouverte", le milieu universitaire et le gouvernement. »

L'algorithme à source ouverte est conçu pour déceler et quantifier les prairies sous-marines. Il fait partie de la plateforme de traitement des données d'observation de la Terre CGI GeoData360*, solution de PI exclusive de CGI. Celle-ci exploite les données issues de la mission Copernicus de l'Agence spatiale européenne (EAS) et les traite grâce à l'algorithme d'identification des herbiers marins. La plateforme CGI GeoData360 et l'imagerie d'observation de la Terre de l'EAS sont en mesure de créer de nouveaux algorithmes capables d'identifier des herbiers marins partout dans le monde, avec un accès aux données pertinentes.

CGI et Project Seagrass ont lancé la plus récente version de l'algorithme à source ouverte* pour favoriser une collaboration communautaire et le développement continu de l'algorithme.

Richard Unsworth, directeur et fondateur de Project Seagrass, a souligné : « En travaillant avec CGI, nous avons réalisé d'importants progrès en matière de cartographie à l'échelle locale. Nous sommes heureux de maintenant partager notre travail et avons hâte de constater la collaboration et les commentaires que ce lancement suscitera pour améliorer l'algorithme et nous assurer que les données sont correctes. C'est un plaisir de travailler avec cette équipe professionnelle. En conjuguant nos efforts, nous pouvons offrir un avenir meilleur pour tous. »

CGI et Project Seagrass s'engagent à appuyer les organisations universitaires, les environnementalistes et les gouvernements du Royaume-Uni à promouvoir le rôle incroyable que jouent les herbiers marins dans la protection de notre planète. Ils agissent comme de puissants puits de carbone, une ressource naturelle qui absorbe le carbone et a le potentiel de l'emprisonner pour des milliers d'années. Les herbiers marins sont cependant menacés par l'aménagement du littoral, la pollution et les dommages causés par l'activité humaine dans les environnements marins. Les herbiers marins servent également de nourricière pour les jeunes poissons et autres animaux. Ils contribuent ainsi à la biodiversité et à l'approvisionnement alimentaire de nos eaux côtières. Savoir où les herbiers marins sont localisés est essentiel aux efforts de conservation. Cela permet aux équipes des politiques et de la conservation locales de collaborer à la préservation de cette importante ressource naturelle.

Dans le cadre de son engagement ESG, CGI collabore avec les clients, le milieu universitaire, les gouvernements et les organismes caritatifs partout dans le monde pour améliorer le bien-être économique, social et environnemental des communautés et de leurs citoyens.

Pour plus d'information, consultez le Rapport ESG 2022 de CGI.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À PROPOS DE PROJECT SEAGRASS

Fondé en 2013, le Project Seagrass, organisme de bienfaisance à vocation environnementale, se consacre à la conservation des écosystèmes d'herbiers marins grâce à la communauté, à la recherche et à l'action. Sa mission est de mettre de l'avant un changement sociétal visant la reconnaissance, le rétablissement et la résilience des écosystèmes des herbiers marins à l'échelle mondiale, qui assurent le soutien de la biodiversité, de moyens de subsistance équitables et durables, et de la vie planétaire.

