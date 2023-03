HCLSoftware et SolarWinds étendent leur partenariat en mettant au point une plateforme d'observabilité de type C-RAN pour le réseau 5G





Tel qu'annoncé en octobre 2022, HCLSoftware et SolarWinds étendent leur partenariat dans le but de mettre au point une plateforme d'observabilité de bout en bout du réseau 5G, allant du cloud au RAN (réseau d'accès radioélectrique). Cette solution conjointe basée sur l'IA réunit la plateforme Augmented Network Automation (HCL ANA) de HCLSoftware, HCL DRYiCE iObserve alimentée par SolarWinds et d'autres produits de télécommunications de HCLSoftware, outre la plateforme d'observabilité, de surveillance et de gestion des services de SolarWinds, en vue de mettre à la disposition des opérateurs de réseaux mobiles une plateforme d'observabilité des télécommunications de type C-RAN pour le réseau 5G.

En octobre, SolarWinds a dévoilé son projet d'expansion fondé sur le produit DRYiCE de HCLSoftware, qui entend révolutionner les opérations informatiques au sein des entreprises. Cette initiative vise à tirer le meilleur parti de la plateforme AIOps, de l'observabilité de bout en bout et de la gestion des services des deux entreprises.

La plateforme HCL ANA est la solution d'optimisation de réseau de nouvelle génération de HCLSoftware permettant aux opérateurs mobiles de gérer leurs services 5G à l'échelle mondiale, tout en automatisant les déploiements multifournisseurs et multitechnologies (par exemple, 4G et 5G) dans le cloud ou sur site.

Cette plateforme compatible avec HCL ANA ORAN surveille automatiquement et en temps réel les données inter-domaines afin de prévoir, configurer et optimiser les réseaux hybrides, au moyen de techniques d'autoréparation basées sur l'IA. La réduction de la consommation d'énergie et des coûts au niveau du RAN, mais aussi du coeur du réseau de télécommunications et de l'infrastructure informatique, dans le cloud ou sur site, constitue l'un des principaux cas d'utilisation de la plateforme d'observabilité des réseaux de télécommunications 5G de HCLSoftware et SolarWinds, dotée d'un tableau de bord unifié. Ladite solution conjointe a pour but de faire économiser des millions de dollars par an aux opérateurs de réseaux mobiles, et partant de réduire considérablement les dépenses liées à l'exploitation.

La plateforme d'observabilité du réseau de télécommunications de type C-RAN du réseau 5G, créée conjointement et basée sur l'IA, prend également en charge plusieurs applications fondées sur l'IA, notamment le soulagement de la congestion du réseau, qui améliore les performances du réseau dans les zones à forte congestion du trafic, comme les centres-villes, afin de fournir des services 5G rapides et fiables et d'optimiser l'expérience des abonnés.

« Nous sommes ravis de mettre au point cette plateforme d'observabilité des télécommunications basée sur l'IA en collaboration avec SolarWinds, qui permettra à nos clients dans le secteur des télécommunications de réaliser des économies sans précédent », a déclaré le responsable des produits chez HCLSoftware, Kalyan Kumar.

« Cette solution conjointe est gage d'une véritable synergie entre HCL iObserve (alimenté par SolarWinds Observability) et HCL ANA, et elle permet à nos clients du secteur des télécommunications de répondre à leurs propres besoins en matière d'observabilité dans le multicloud, la 4G et la 5G, le tout au moyen d'une plateforme commune », a déclaré le PDG de SolarWinds, Sudhakar Ramakrishna.

HCLSoftware participera au Congrès mondial de la téléphonie mobile (Mobile World Congress) 2023 à Barcelone du 27 février au 2 mars 2023, dans la salle 2, cabine n° 2E19. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur la façon dont HCLSoftware oeuvre en faveur des entreprises de télécommunications du monde entier.

À propos de HCLSoftware

HCLSoftware alimente l'économie numérique en mettant au point, commercialisant, vendant et encourageant plusieurs solutions dans quatre domaines clés : la transformation ; le numérique, les données, l'analytique et les renseignements ; l'IA et l'automatisation intelligente, ainsi que la sécurité d'entreprise. HCLSoftware catalyse la réussite de ses clients par le biais d'une innovation-produit permanente au profit de plus de 20 000 organisations, y compris l'essentiel du classement Fortune 100 et près de la moitié du classement Fortune 500.

About SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion informatique simples, puissants et sécurisés, conçus de manière à permettre aux clients d'accélérer leur transformation numérique. Nos solutions offrent aux organisations du monde entier, sans égard à leur type, leur envergure ou leur complexité, une vue complète et unifiée des environnements réseau modernes, distribués et hybrides actuels. Nous nous engageons en permanence auprès des prestataires de services et d'opérations informatiques, des ingénieurs DevSecOps et des administrateurs de bases de données (ABD), car soucieux de mieux cerner les défis auxquels ils font face dans le cadre de la maintenance d'infrastructures, d'applications et d'environnements informatiques performants et très accessibles. Les renseignements que nous obtenons par leur biais, notamment au sein de notre communauté THWACK, nous permettent de répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients. Mettant l'accent sur l'utilisateur final et étant portés vers l'excellence dans la gestion informatique hybride de bout en bout, SolarWinds est désormais un meneur mondial en matière de solutions d'observabilité, de gestion des services informatiques, de performance des applications et de gestion des bases de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.solarwinds.com.

