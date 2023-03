AlertEnterprise envisage de transformer la sécurité physique en lançant un nouveau Chatbot de sécurité alimenté par l'IA basé sur ChatGPT





AlertEnterprise, Inc., société leader des logiciels de convergence de sécurité cyber-physique, a révélé aujourd'hui le lancement de son tout premier Chatbot Guardian alimenté par l'IA basé sur OpenAI ChatGPT. la société le présentera dans le monde entier fin mars aux Salons ASIS Europe et ISC West.

Le Chatbot Guardian alimenté par l'IA est exploité grâce à la plateforme de renommée mondiale GPT-3 créé par OpenAI. Il est conçu pour fournir instantanément au personnel de sécurité l'accès physique et les aperçus de sécurité qui comptent le plus, via de brèves questions et instructions.

"Les systèmes de contrôle d'accès et de sécurité physique ont toujours contenu un immense volume de données. Cependant, jusqu'à présent, pour y accéder il était nécessaire de passer par un processus manuel fastidieux," a affirmé Yogesh Ailawadi, vice-président principal Ingénierie Produits et Solutions chez AlertEnterprise. "Notre Chatbot Guardian alimenté par l'IA devrait redéfinir l'expérience de l'opérateur de sécurité, accroissant sa productivité de plus de 100 fois, grâce à des aperçus instantanés exploitables non seulement pour l'atténuation du risque par également en termes de valeur commerciale réelle," a-t-il ajouté.

M. Ailawadi a fait remarquer que le Chatbot Guardian alimenté par l'IA s'inscrit dans le lancement de la technologie IA de nouvelle génération d'AlertEnterprise et qu'il est pleinement intégré à la plateforme Guardian.

Obtenez instantanément des réponses pertinentes

Le Chatbot Guardian alimenté par l'IA a été formé aux contenus et instructions les plus récentes de ChatGPT: il peut par conséquent comprendre et interpréter des messages texte et vocaux s'appuyant sur un moteur de traitement automatique du langage naturel (NLP).

Le Chatbot est capable de répondre rapidement à tout un éventail de questions relatives à l'accès physique, la gestion de l'accès et des identités, la gestion des visiteurs, l'analyse des lecteurs de porte, ainsi que les rapports de sûreté et de sécurité.

Voici quelques exemples:

"Guardian, combien de personnes se trouvent dans la salle des marchés?"

"Guardian, combien d'employés et de visiteurs se trouvent dans le centre de données?"

"Guardian, combien de nouveaux badges employés avons-nous délivrés le mois dernier?"

"Guardian, montre-moi les prochaines périodes de formation des employés arrivant à expiration pour l'autorisation d'accès aux zones réglementées."

Réduisez les coûts et améliorez l'efficacité de vos employés.

A l'aide de la plateforme Guardian et de son Chatbot alimenté à l'IA, l'agent de sûreté de la société et le directeur de la sécurité de l'information (CISO) peuvent renforcer de manière exponentielle l'efficacité de leur équipe en automatisant les tâches fastidieuses et en libérant du temps pour se consacrer davantage à leurs responsabilités plus essentielles. La plateforme Guardian mobilise également les investissements actuels de la société en matière de sécurité en interconnectant la majorité des fournisseurs de systèmes de contrôle d'accès et plus de 200 connecteurs prêts à l'emploi à la Division des Relations humaines, au Département Informatique et au système des technologies opérationnelles (OT). Si l'organisation possède une combinaison complexe de systèmes de contrôle d'accès, Guardian s'y raccorde et les consolide en une plateforme unique.

Jasvir Gill, fondateur et PDG d'AlerEnterprise, affirme que pour les agents de sûreté et directeurs de la sécurité de l'information (CISO) il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans des plateformes d'IA favorisant l'hyper-efficience telles Guardian. "En dépit d'un contexte économique adverse, les agents de sûreté et directeurs de la sécurité de l'information (CISO) les plus prévoyants accélèrent la transformation numérique de la sécurité. Grâce à la criminalistique et aux aperçus axés sur les données de l'IA de Guardian, ils ont la possibilité de transformer leur système de contrôle d'accès - passant ainsi de l'âge de pierre à l'âge numérique - en automatisant l'ensemble de leur SOC, la rendant plus rapide et plus rentable, et, à terme, renforçant la sécurité au sein de l'entreprise. C'est pourquoi je considère la plateforme Guardian d'AlertEnterprise comme étant une force de combat déflationniste pour les entreprises d'aujourd'hui," a-t-il ajouté.

Pour visionner une démonstration en direct du Chatbot Guardian alimenté à l'IA, rencontrez AlertEnterprise en vous rendant sur le stand C5 du Salon ASIS Europe de Rotterdam, aux Pays-Bas, et sur le stand n°13115 du Salon ISC West de Las Vegas, aux Etats-Unis.

AlertEnterprise

Chez AlertEnterprise, l'identité cyber-physique et la confiance sont au centre de tout ce que nous faisons. Notre mission est de rassembler les personnes, les processus, les données et la technologie d'une manière unique pour aider les organisations à protéger ce qui compte le plus. Et nous développons des solutions de convergence de sécurité révolutionnaires qui offrent une gouvernance des identités, une gestion des accès, des renseignements de sécurité et une validation de la conformité dans les environnements informatiques, RH, cyber et de sécurité physique de l'entreprise.

AlertEnterprise s'engage à utiliser l'IA de manière responsable et éthique. Nous reconnaissons l'importance de la protection des données des clients et de les garantir contre une utilisation abusive potentielle de la technologie de l'IA. En tant que tel, nous avons mis en oeuvre des politiques et procédures rigoureuses afin de garantir l'utilisation éthique de l'IA et de protéger la vie privée et la sécurité des données de nos clients. Nous croyons que la transparence et la responsabilité sont cruciales à cet égard et continuons à privilégier le respect de ces valeurs à travers notre développement et nos activités.

