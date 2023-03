Swiss Medical Weekly choisit XPublisher pour les publications XML JATS





XPublisher est le nouveau système de publication de la revue médicale Swiss Medical Weekly (SMW). L'utilisation de XPublisher permet au SMW de publier des articles scientifiques XML JATS en ligne rapidement et de manière fiable.

Le Swiss Medical Weekly utilise XPublisher

En choisissant XPublisher, la revue adopte une approche XML cohérente axée sur le contenu afin de préparer des contenus indépendants des médias et d'automatiser sa publication. Le XEditor intégré au logiciel aide l'équipe éditoriale à formater les articles scientifiques en fonction du schéma de rédaction XML JATS. XPublisher facilite ensuite la conversion des données XML personnalisées pour le SMW vers un format HTML que le SMW utilise pour la publication en ligne au moyen du CMS "Open Journal Systems" (OJS). « Parallèlement à la migration de notre site Internet vers Open Journal Systems, nous souhaitions fortement mettre en place un flux de travail XML-first basé sur le format JATS. Nous avons analysé plusieurs solutions et sommes absolument convaincus par XPublisher et XEditor. Avec l'aide de l'équipe de XPublisher GmbH, nous avons conçu un système personnalisé qui cartographie clairement nos processus et nous aide à créer tous nos articles en XML JATS valide. Puisque XPublisher fournissait un format JATS, nous avons importé dans OJS non seulement le contenu, mais aussi les métadonnées de chaque ancien article de notre grande archive, complètement automatiquement », rapporte avec satisfaction le Dr Natalie Marty, directrice générale de l'association de soutien du SMW. Le système éditorial XPublisher est disponible en tant que SaaS dans un environnement cloud hautement sécurisé.

À propos du Swiss Medical Weekly

Fondé en 1871, le Swiss Medical Weekly est une revue médicale qui s'appuie sur une longue tradition. Le SMW est un pionnier du modèle de libre accès diamanté. Dès avant la publication de la Déclaration de Berlin sur le libre accès, la revue avait déjà adopté le libre accès en ligne à tous les articles publiés, sans imposer de frais de publication aux auteurs. Les articles sont validés selon des critères scientifiques stricts et publiés régulièrement en ligne. La revue est publiée par l'organisation à but non lucratif « Trägerverein Swiss Medical Weekly », qui vise à permettre la publication et à la faire progresser selon le modèle diamanté. Pour plus d'informations, consultez www.smw.ch.

À propos de Xpublisher GmbH

XPublisher GmbH est l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de la publication multicanal, qui propose des produits intuitifs pour créer, gérer et automatiser la publication de magazines, livres et documentations avec XEditor et XPublisher. Fondé en 2009, XPublisher est basé à Munich, en Allemagne. La société exploite une filiale américaine et fait partie du groupe Fabasoft depuis 2019. De nombreuses entreprises et organisations internationales de premier plan dans les secteurs de l'édition, de l'aéronautique, des technologies, de l'éducation, de l'administration publique et bien d'autres encore, ont déjà fait confiance aux produits de XPublisher.

Pour plus d'informations, consultez www.xpublisher.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @XPublisher.

