Mauritius Telecom et Aprecomm s'associent pour transformer l'expérience client de manière innovante grâce à l'intelligence des réseaux





Mauritius Telecom, le plus important fournisseur d'accès à Internet et distributeur de services cellulaires et à très haut débit de l'île Maurice, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une technologie innovante basée sur l'intelligence artificielle pour renforcer la visibilité et optimiser ses connexions Wi-Fi résidentielles par le biais d'un partenariat avec Aprecomm. Cette technologie d'IA aidera Mauritius Telecom à produire une transformation proactive grâce à l'intelligence des réseaux, pour optimiser l'expérience client et réduire considérablement les délais de résolution des problèmes de réseau haut débit des clients dans plus de 300 000 foyers.

S'exprimant au sujet de cette évolution, M. Kapil Reesaul, PDG de Mauritius Telecom, a déclaré : « Mauritius Telecom est le leader de l'investissement permanent dans les technologies qui permettent de continuer à innover et d'offrir le meilleur des services à ses clients. Ce partenariat avec Aprecomm contribuera à nos efforts en vue de garantir la meilleure expérience possible à nos clients de services haut débit grâce à la résolution proactive et plus rapide des problèmes potentiels. »

Pramod Gummaraj, PDG d'Aprecomm, a quant à lui indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer avec Mauritius Telecom pour mettre en oeuvre une technologie de pointe dans leur réseau, afin de les aider à réduire les délais d'assistance de moitié et à proposer une expérience bien meilleure à leurs clients. Cette innovation des réseaux axée sur l'expérience client pourrait être déployée au cours des prochains mois. »

Les améliorations mesurables issues de l'intégration de Mauritius Telecom et d'Aprecomm permettront également de réduire les frais de maintenance et d'améliorer la satisfaction des clients de l'un des fournisseurs d'accès à Internet à la croissance la plus rapide du pays.

« Grâce à la technologie indépendante du fournisseur d'Aprecomm, Mauritius Telecom sera en mesure de gérer et de contrôler les éléments du réseau grâce à une interface unifiée, pour garantir une expérience Internet sans faille à ses clients », a expliqué Guharajan Sivakumar, directeur de la technologie d'Aprecomm.

« L'automatisation des réseaux nous permettra d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients finaux. Une expérience client mesurable et des actions proactives pour améliorer celle-ci feront partie de ce partenariat au fur et à mesure de l'ajustement de la technologie d'Aprecomm à des fins d'automatisation des réseaux », a affirmé M. Yagianath Rosunee, directeur de la technologie de Mauritius Telecom.

À propos de Mauritius Telecom

Mauritius Telecom est l'éminent fournisseur d'une vaste gamme de services et de solutions TIC destinés à la fois aux clients résidentiels et aux entreprises de l'île Maurice. Il s'agit notamment de services TIC, de téléphonie fixe et mobile, d'Internet haut débit, de services télévisuels et de paiements mobiles. Mauritius Telecom a joué un rôle essentiel dans le développement socioéconomique de l'île Maurice et a permis d'ouvrir la voie à la croissance du secteur des TIC, devenu l'un des piliers de l'économie mauricienne. Mauritius Telecom a lancé des initiatives audacieuses pour transformer la vie des Mauriciens. La société a ainsi déployé la fibre à l'échelle de l'île pour fournir une connexion très haut débit à tous, transformant et révolutionnant au passage le paysage mauricien des paiements grâce à un portefeuille mobile. En 2021, l'entreprise a également lancé les premières zones d'expérience 5G et la première offre d'Internet résidentiel avec connexion fibre à 1 Gbit/s. En 2022, le service mobile de Mauritius Telecom, my.t mobile, a passé le cap du million de clients.

Siège : Port-Louis, île Maurice

Site web : https://www.telecom.mu, https://www.myt.mu/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mauritius-telecom/

Facebook : https://www.facebook.com/mauritiustelecom

À propos d'Aprecomm

Aprecomm est un acteur de l'innovation du secteur disposant d'une pile logicielle axée sur l'intelligence des réseaux afin de comprendre l'expérience client. Aprecomm propose des solutions automatisées basées sur le cloud visant à optimiser les performances des réseaux Wi-Fi et filaires. La technologie brevetée d'Aprecomm contribue à la résolution automatique et proactive des problèmes liés au Wi-Fi. De cette manière, les fournisseurs d'accès à Internet et les entreprises peuvent les traiter immédiatement tout en réduisant considérablement les délais d'inactivité. Les solutions d'Aprecomm aident les entreprises et les fournisseurs d'accès à Internet et de télécommunications à améliorer leurs normes commerciales en leur permettant de maximiser leur fiabilité, de réduire leurs dépenses et d'accélérer leurs retours sur investissements.

Siège : Bangalore, Inde

Site web : https://aprecomm.ai

LinkedIn : https://in.linkedin.com/company/aprecomm

Facebook : https://www.facebook.com/aprecomm/

Twitter : https://twitter.com/aprecomm_ai

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 18:05 et diffusé par :