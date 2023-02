Radisys atteint des vitesses de données dépassant 2 Gbps avec sa solution avancée FWA FR2 SA sur la plateforme Qualcomm FSM 5G RAN





Radisys® Corporation, chef de file mondial des solutions de télécommunications ouvertes, annonce aujourd'hui avoir atteint des débits de données dépassant 2 Gbps avec la solution Connect RAN FR2 autonome (SA) RAN conforme 3GPP Release-16 sur la plateforme Qualcomm® FSMtm100 5G RAN de Qualcomm Technologies, Inc. La solution 5G SA FR2 de Radisys prend en charge des fonctionnalités mmWave avancées, y compris la formation de faisceaux et d'agrégation d'opérateur fournissant des solutions à haute capacité pour les segments FWA, 5G privée et industriel. Avec la bande de base FSM100 et les capacités radio mmWave avancées de Qualcomm, le logiciel Radisys FR2 SA RAN fournit une solution à haut débit de 400 Mhz et à faible empreinte permettant des services de large passante mobile optimisés dans les déploiements FWA et 5G privée.

Dotée d'un riche ensemble de fonctionnalités, d'une interopérabilité complète et d'une prise en charge complète de l'opérabilité, la solution Connect RAN FR2 SA 5G de Radisys permet aux clients de déployer de petites cellules dans plusieurs segments verticaux, tout en réduisant les coûts d'exploitation et les dépenses en capital, et en accélérant les délais de commercialisation. La solution Radisys 5G FR1 prenant en charge les opérations simultanées de SA et de NSA est également intégrée à Qualcomm FSM100 et Qualcomm FSM200.

Faits saillants

Radisys poursuit son leadership dans la solution mmWave RAN sur Qualcomm FSM100 en ajoutant des capacités FR2 SA à son offre FR2 NSA leader sur le marché.

La solution FR2 SA est compacte avec les logiciels CU et DU sur une seule NPU à 16 coeurs et exploite des accélérateurs sur puce pour fournir une solution mmWave optimisée et haut débit. Cette solution prend en charge 128-256 abonnés et quatre opérateurs 100 MHz offrant un débit TCP/UDP de pointe agrégé de 2,2 Gbps intégré à la bande de base Qualcomm FSM100, radio mmWave QTM 2T2R.

Cette solution est largement testée avec une variété de CPE commerciaux basés sur différents modems sur les bandes n257, n258, n261 FR2 largement disponibles.

La solution fournit un FCAPS complet offrant une opérabilité avec l'interface basée sur TR-069/TR-196 extensible à NETCONF/ORAN O1. Cela permet de faciliter l'intégration avec les ACS existants et les nouveaux systèmes de gestion ORAN O1.

La solution FR2 SA prend en charge la formation de faisceaux, le tranchage réseau, la QoS, une cryptographie robuste et la faible latence pour les cas d'utilisation 5G privée et industriels.

Cette solution évoluera pour prendre en charge des capacités et des débits de données plus élevés via l'agrégation sur 10 opérateurs avec une bande passante totale de 1 000 MHz sur Qualcomm FSM200.

Gerardo Giaretta, vice-président, gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc. : « Au fil des ans, notre collaboration stratégique avec Radisys a permis d'obtenir une solution à petites cellules de haute capacité et à performance optimisée à l'aide de notre plateforme Qualcomm FSM100 5G RAN largement adoptée, avec le logiciel Radisys Connect 5G RAN. Cette solution est destinée au haut débit sans fil fixe et au nombre croissant de cas d'utilisation de la 5G privée. Dans un avenir proche, nous renforcerons également cette collaboration en utilisant nos dernières plateformes Qualcomm FSM200 pour pérenniser notre dynamique et atteindre des niveaux de performance encore plus élevés. »

Munish Chhabra, vice-président principal et directeur général, logiciels et services, Radisys : « Dans le cadre d'une collaboration à long terme avec Qualcomm Technologies, Radisys reste à l'avant-garde dans la mise en place de solutions mmWave innovantes pour permettre des déploiements à large bande mobiles à grande échelle dans de nombreux spectres FR2 disponibles dans le monde entier. Avec la disponibilité d'une capacité et d'un débit élevés grâce à la solution 5G SA FR2 RAN de Radisys sur les plateformes Qualcomm FSM 5G RAN avec des fonctionnalités avancées, nos clients peuvent offrir des services 5G différenciés sur les marchés de l'accès sans fil fixe, de la 5G privée et des entreprises industrielles. »

Rencontrez Radisys au MWC Barcelona

Découvrez la solution FWA de Radisys, avec des présentations et des démonstrations de la solution Connect 5G FR2 SA RAN sur la plateforme Qualcomm FSM 5G RAN, au MWC Barcelona. Rendez visite à l'équipe Radisys au stand 5B81. Pour planifier une réunion avec les experts RAN de Radisys, contactez [email protected].

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes ventilées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions ventilées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et à exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, avec un coût total de possession optimal. Pour plus d'informations, visitez www.Radisys.com.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Qualcomm et FSM sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

