Huawei à MWC 2023 : le monde intelligent a besoin d'un secteur des TIC et d'une économie numérique plus solides





À l'occasion de MWC Barcelona 2023, Huawei va rencontrer les exploitants de réseau, les partenaires industriels et les leaders d'opinion du monde entier pour parler du « GUIDE to the Intelligent World » (Guide pour un monde intelligent). Ensemble, ils examineront comment utiliser le plan commercial GUIDE pour poser les fondations de la 5.5G et tirer parti de la réussite de la 5G pour encore plus de prospérité dans un monde intelligent.

Le principal stand d'exposition de Huawei dans le hall 1 de MWC Barcelona est conçu autour du concept « Intelligent Future, Full of Hope » (Futur intelligent, Remplis d'espoir). Dans le stand, Huawei met en scène un univers animé par l'économie numérique et défini par une collaboration plus intense et remplie de possibilités infinies. À l'occasion de ce salon, Huawei présente également ses derniers produits et solutions qui fournissent les meilleures expériences 5G, une connectivité ultra large bande, une transformation numérique et intelligente et sa solution écologique 1-2-3. Les offres d'Huawei sont le signe de son engagement évident en faveur de l'innovation dans l'ère de la 5G, en créant de la valeur pour ses clients et en stimulant l'économie numérique.

À la fin 2022, la 5G était déjà une réussite commerciale mondiale avec plus d'un milliard d'utilisateurs mobiles connectés. Des exploitants de réseau de premier plan en Chine, en Corée du Sud, en Suisse, en Finlande et au Koweït comptent déjà plus de 30 % d'utilisateurs de la 5G alors que plus de 30 % de leur taux d'utilisation est généré par la 5G.

D'après le dernier rapport de référence d'Ookla sur la 5G dans le monde urbain, Huawei joue un rôle majeur dans la construction du réseau 5G dans les 10 plus importantes villes parmi les 40 centres urbains mondiaux activés par la 5G. Il est important de noter que les résultats de performance de la 5G dans ces 10 villes montrent que les réseaux 5G construits par Huawei offrent la meilleure expérience.

Suite à son concept « Striding Towards the 5.5 Era » (Vers l'ère de la 5.5) proposé en juillet 2022, Huawei met en évidence les cinq caractéristiques majeures de l'ère de la 5G : expériences 10 Gbps, interconnexions complètes, détection et communication intégrées, réseau de conduite autonome L4 et TIC écologiques. Les exploitants de réseau mondiaux majeurs, les organisations normatives et les partenaires de l'écosystème industriel collaborent pour promouvoir l'innovation et la découverte dans cette ère de la 5G afin de créer encore plus d'applications et d'opportunités commerciales.

La poursuite d'un investissement dynamique dans l'infrastructure des TIC engendre directement de la croissance dans l'économie numérique. Un rapport tiers indique que lorsque les nouveaux réseaux passent d'une génération à une autre, cet effet est amplifié par 15 % supplémentaires. En considérant l'avenir, nous pensons que notre plan commercial GUIDE, qui associe la 5G et la 5.5G, définit clairement la nature de l'évolution des TIC et la création de plus de valeur.

En collaboration avec nos clients et nos partenaires, nous continuerons d'innover, de construire une connectivité intelligente et de redéfinir l'informatique. Cette collaboration pour l'innovation va permettre de créer encore plus de valeur pour le secteur des TIC et le rendre plus souple et prospère.

La division Enterprise de Huawei organise également son propre évènement à l'[ occasion de MWC 2023, intitulé « Leading Digital Infrastructure for New Value Together » (Infrastructure numérique de pointe pour une nouvelle valeur collective") au cours duquel plus de 50 produits et solutions innovants seront présentés au monde entier. Parmi les points forts, signalons la solution de réseau de campus simplifiée intelligente, une gamme de systèmes de centres de données et des stratégies commerciales à l'intention des PME.

Dans le domaine des dispositifs, Huawei présente ses nouvelles gammes HUAWEI Mate 50, HUAWEI WATCH Buds, HUAWEI WATCH GT Cyber qui sont remplies d'innovations inédites dans des domaines tels que l'imagerie mobile, le fitness et la santé et le bureau intelligent.

MWC Barcelona 2023 se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, Espagne. Huawei présente ses produits et ses solutions dans le stand 1H50 dans le Fira Gran Via Hall 1. Avec des exploitants de réseaux mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous abordons des sujets tels que la réussite commerciale de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement écologique, la transformation numérique et notre interprétation de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour poser les fondations de la 5.5G et tirer parti de la réussite de la 5G pour encore plus de prospérité. Pour plus de renseignements veuillez consulter :https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

