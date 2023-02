Wind River Studio prend en charge le mode monocoeur pour les derniers processeurs Intel, répondant ainsi aux besoins en 5G des applications CSP





MOBILE WORLD CONGRESS ? Wind River®, leader mondial dans l'édition de logiciels pour systèmes intelligents indispensables, a annoncé aujourd'hui que Wind River Studio prenait dorénavant en charge l'empreinte physique monocoeur pour les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération dotés d'Intel vRAN Boost, avec une accélération intégrée pour augmenter le débit et réduire la latence ainsi que la puissance afin de mieux supporter les lourdes charges de travail en 5G.

Une démonstration de la technologie Wind River Studio/Intel est disponible au stand de Wind River (Hall 2, 2F25) au Mobile World Congress 2023. Pour en savoir plus sur la présence de Wind River au Mobile World Congress, rendez-vous sur experience.windriver.com/mwc-2023/.

« La 5G crée de nouvelles opportunités pour bien des secteurs d'activité, et le besoin en performance et en intelligence à la périphérie du réseau se fera de plus en plus sentir », a déclaré Avijit Sinha, responsable produits, Wind River. « Au vu de cette exigence, nous avons réduit l'empreinte physique de Wind River Studio d'un mode dual core à un mode monocoeur pour le processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération, ce qui permet d'augmenter la puissance de traitement des applications CNF (fonctions réseau cloud-natives) en périphérie. Nous continuons à offrir une solution différenciée pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de 5G, grâce à la technologie éprouvée de Wind River Studio, déployée en direct chez les opérateurs du monde entier. »

« Le réseau mobile adopte rapidement une architecture cloud-native définie par logiciel afin d'accélérer la vitesse à laquelle des services innovants sont proposés », a déclaré Cristina Rodriguez, vice-présidente et directrice générale de la division Wireless Access Network d'Intel Corporation. « La plateforme cloud optimisée de Wind River aidera les prestataires de services à satisfaire à leurs besoins en termes de performances, d'évolutivité et de durabilité sur les serveurs équipés de processeurs Intel Xeon. »

Wind River Studio, à la tête du secteur, propose une architecture Kubernetes conteneurisée entièrement cloud-native pour assurer le développement, le déploiement, l'exploitation et la maintenance de réseaux périphériques distribués à grande échelle. Il constitue la base d'une solution gérée, distribuée géographiquement, capable de simplifier les opérations des jours 1 et 2 en permettant une gestion automatisée et sans intervention de milliers de noeuds, quel que soit leur emplacement physique, à l'aide d'un guichet unique (SPoG). Studio résout les difficultés liées au déploiement et à la gestion de l'infrastructure vRAN cloud-native, distribuée physiquement, afin d'offrir des performances RAN classiques dans un déploiement vRAN/Open RAN.

S'appuyant sur des décennies d'innovation en matière de centres de données, de réseaux et de périphérie intelligente, les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération comprennent des accélérateurs intégrés pour repousser encore plus les limites de l'enveloppe puissance/performance et prendre en charge de manière efficace les charges de travail de plus en plus lourdes, notamment le traitement des signaux 5G, l'IA, l'analytique, les réseaux, le stockage et le CHP. Ces processeurs dotés d'Intel vRAN Boost disposent d'une accélération entièrement intégrée et sont spécialement optimisés pour les charges de travail de réseau et de périphérie haute performance à faible latence. Pour les charges de travail 5G, les accélérateurs intégrés aident à augmenter le débit et à diminuer la latence ainsi que la puissance. Par rapport aux processeurs de 3e génération, les processeurs Intel Xeon de 4e génération ont jusqu'à deux fois plus de capacité vRAN sans que la consommation d'énergie ne soit augmentée, tandis que les processeurs Intel Xeon de 4e génération équipés d'Intel vRAN Boost offrent une économie d'énergie de calcul de 20 % supplémentaires.

Leader dans le paysage de la 5G, Wind River a joué un rôle essentiel dans l'organisation de la première session réussie de données 5G au monde ainsi que dans la création de programmes vRAN/O-RAN commerciaux, avec notamment l'un des plus grands réseaux Open RAN au monde.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial de l'édition de logiciels pour les systèmes intelligents indispensables. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnier en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet renforcé par des services professionnels et un support mondial de premier ordre ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River à l'adresse suivante www.windriver.com.

Wind River est une marque commerciale ou une marque déposée de Wind River Systems, Inc. et de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

