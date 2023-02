Huawei lance des solutions One 5G pour orienter toutes les bandes vers la 5G





Lors du Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, Huawei a dévoilé une série complète de solutions One 5G, capables de conduire toutes les bandes vers la 5G. Cao Ming, président de Huawei Wireless Product Line, déclare : « Le développement rapide de la 5G stimulera l'évolution de toutes les bandes vers la 5G. Afin d'aider les opérateurs à maximiser la valeur de chaque bande et à améliorer continuellement les capacités réseau dans de multiples dimensions, les solutions One 5G de Huawei offrent non seulement des performances de pointe, mais également des capacités simplifiées d'O&M et de déploiement, ainsi que des capacités inégalées en matière d'écoefficience et d'évolution. »

Le réseau convergent TDD+FDD est en train de devenir la méthode de construction 5G généralisée. Les solutions One 5G peuvent libérer toute la puissance de toutes les bandes sur un seul site basé sur TDD, FDD et la numérisation intérieure. En outre, intelligentRAN permet une collaboration approfondie à l'échelle du réseau dans tous les scénarios, aidant les opérateurs à construire les réseaux 5G les plus rentables.

ELAA pour une couverture et une expérience TDD optimales et MetaAAU pour tous les scénarios

Des combinaisons de logiciels et de matériel avancés, tels que le réseau d'antennes extrêmement grand (ELAA) et l'algorithme AHR, peuvent donner lieu à une couverture TDD optimale et à l'expérience ultime. Le nouveau MetaAAU « 0 bit, 0 watt » offre une excellente couverture, tout en maintenant une efficacité énergétique optimale, dans tous les scénarios, ainsi qu'une consommation énergétique ultra-faible lorsqu'il est sous une charge légère.

En termes de scénarios de spectre discret, le MetaAAU 800 MHz, doté de la plus grande bande passante du secteur, peut couvrir toute la bande C. Cela facilitera le déploiement simplifié de 3 400 MHz à 3 800 MHz et couvrira également à l'avenir 3 800 MHz à 4 200 MHz. Pour les scénarios avec un espace d'installation d'antenne limité, Huawei lancera Meta BladeAAU, qui intègre de manière innovante les technologies Meta et Blade. Le Meta BladeAAU permet de déployer toutes les bandes sub-6 GHz sur un seul poteau. Sa partie active est mise à niveau vers MetaAAU, ce qui permet d'obtenir une efficacité énergétique et des performances optimales pour les bandes TDD, tandis que sa partie passive est mise à niveau vers 2L8H pour prendre en charge la configuration optimale à la demande sub-3 GHz.

Grâce à l'innovation continue dans l'ingénierie des systèmes M-MIMO, le nouveau module M-MIMO 32T32R de Huawei pour les stations de base macro ne pèse que 12 kg. Il est non seulement très performant, mais présente également le design le plus léger de l'industrie, ce qui signifie qu'il peut être installé par une seule personne et porté d'une main. Ce format contribue à accroître l'efficacité de la construction du réseau des opérateurs.

Nouvelles percées dans les technologies ultra-large bande et multi-antennes, accélérant l'évolution de toutes les bandes vers la 5G

Les bandes FDD existantes continuent d'évoluer vers la 5G, mais font face à des défis tels que le spectre fragmenté, la bande passante étroite et les RAT multiples. Pour résoudre ces problématiques, Huawei promeut des solutions ultra-large bande et multi-antennes qui simplifient le déploiement, améliorent l'efficacité spectrale et équilibrent la 5G et les RAT existants.

Intégrant le matériel et les algorithmes les plus récents, l'ultra-large bande 4T4R RRU simplifie le déploiement de toutes les bandes FDD et RAT tout en réduisant la consommation d'énergie de 20 %. En outre, la technologie d'annulation PIM intégrée élimine les interférences, et SingleCell améliore de 20 % le taux perçu par l'utilisateur en périphérie de la cellule.

Grâce à la technologie de formation de faisceaux de haute précision 5G NR, l'ultra-large bande 8T8R RRU peut simultanément améliorer la capacité et la couverture du réseau, augmentant ainsi l'expérience utilisateur de 40 %. Dans les scénarios de charge moyenne et lourde, la technologie Power-Boosting permet un partage de puissance 100 % dynamique entre les opérateurs et entre les RAT, ce qui permet la même performance avec une consommation d'énergie réduite de 30 %. Dans les scénarios de charge légère, Power-Adapting prend en charge la programmation d'alimentation à la demande pour atteindre une consommation d'énergie de base équivalente entre les RRU 8T8R et 4T4R.

Le FDD M-MIMO de Huawei a été largement commercialisé dans le monde entier, car il est capable de multiplier par cinq la capacité. Le nouveau FDD BladeAAU est une combinaison de FDD M-MIMO et de technologie d'antenne transparente avancée. Il atteint une couverture sub-3 GHz optimale et une capacité ultime tout en prenant en charge le déploiement sur un seul poteau.

Développez une expérience 5G intérieure premium et assurez-vous que la couverture 5G s'étend des zones urbaines aux zones rurales

Les scénarios intérieurs transportent actuellement 70 % de tout le trafic réseau sans fil. La solution Huawei LampSite 5.0 intègre la 3G, la 4G et la 5G, et cette conception réduit son poids et son volume de 25 %, et la consommation d'énergie du site de 40 %. Prise en charge par M-MIMO distribué, elle est également capable de traduire les interférences en gains et de multiplier par 4 la capacité du réseau, réalisant une expérience gigabit omniprésente. LampSite 5.0 est devenu le premier choix dans de nombreux scénarios intérieurs tels que les aéroports, les gares et les centres commerciaux.

Dans les zones rurales reculées, la solution RuralLink de Huawei fournit une couverture à trois secteurs avec une seule RRU et une antenne. Elle utilise le fronthaul à micro-ondes pour simplifier le déploiement, éliminant la nécessité de disposer de BBU et étendant la portée des sites éloignés à 20 km. Doté d'une conception simplifiée et d'une faible consommation d'énergie, RuralLink prend en charge l'O&M à distance et ne nécessite que six panneaux solaires pour alimenter un site.

La SDIF dirige le développement durable dans le secteur des antennes : augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique dans toutes les bandes

L'alimentation par injection directe de signal (SDIF) est la technologie d'antenne avancée unique de Huawei. Elle permet d'économiser un grand nombre de guides et de câbles, et améliore l'amplitude et la précision de phase tout en réduisant considérablement la perte d'impédance, augmentant ainsi l'efficacité RF globale de l'antenne. La technologie SDIF de Huawei est conçue pour tous les scénarios et séries d'antennes afin de répondre aux exigences de configuration spécifiques à la bande et à la région, ce qui permet une augmentation d'environ 20 % de l'efficacité énergétique de toutes les bandes.

Le mode multicanal à ultra-large bande est essentiel pour le MAGICSwave de prochaine génération

Les nouveaux produits 2T qui prennent en charge les bandes conventionnelles (avec une bande passante de 800 MHz) permettent à un plus grand nombre d'opérateurs d'être agrégés. Les nouveaux produits 2T prenant en charge la bande E offrent une capacité de 25 Gbps. Et grâce à une puissance de transmission plus élevée et des antennes de suivi de faisceau intelligentes, leur distance de transmission est 50 % plus longue que les meilleures du secteur.

IntelligentRAN signale une nouvelle voie pour l'intelligence RAN

Huawei IntelligentRAN apporte l'intelligence au RAN et fournit trois fonctions majeures : iPowerstar, iHashband, et iFaultcare. Les résultats des tests de réseau en direct montrent que l'iPowerstar double l'effet d'économie d'énergie par rapport aux solutions conventionnelles, tandis que l'iHashband améliore l'expérience utilisateur de 30 %, et l'iFaultcare améliore l'efficacité du dépannage de 40 %. IntelligentRAN apportera diverses applications intelligentes à plus de scénarios et permettra une collaboration approfondie entre toutes les bandes et tous les scénarios.

« Huawei aidera les opérateurs à faire évoluer toutes les bandes vers la 5G grâce à un certain nombre d'innovations uniques, et fournira aux utilisateurs l'expérience ultime du réseau mobile. Huawei continuera d'innover aux côtés des clients mondiaux pour créer un avenir gagnant-gagnant pour la 5G », conclut M. Cao.

Le MWC Barcelona 2023 se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présente ses produits et solutions au stand 1H50, Fira Gran Via, hall 1. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités 5.5G, le développement écologique, la transformation numérique et notre vision d'utiliser le plan d'affaires GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité encore plus grande. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 14:15 et diffusé par :