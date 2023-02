Pyramid Analytics et PwC Allemagne concluent un partenariat





Pyramid Analytics et la société d'audit et de conseil PwC Allemagne annoncent la conclusion d'un partenariat pour la distribution et le déploiement de la plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid Decision Intelligence Platform. PwC Allemagne procèdera au déploiement de la plateforme d'intelligence décisionnelle pionnière de Pyramid dans les secteurs de la finance et de l'ESG (environnement, social et gouvernance) au sein des entreprises et des organisations des pays germanophones.

Pyramid propose une plateforme d'analyse de données holistique leader sur le marché qui combine l'analyse commerciale, la préparation des données et les sciences des données. En tant que fournisseur de services complets, le domaine de services Business Analytics de PwC Allemagne fournit à la fois la conception fonctionnelle et la mise en oeuvre technique de systèmes d'aide à la décision et d'informations analytiques personnalisés. Cela s'applique tout particulièrement aux solutions de planification et de simulation d'entreprise ainsi qu'aux applications complexes de reporting analytique.

Intelligence décisionnelle à l'échelle de l'entreprise

La Pyramid Decision Intelligence Platform combine la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données à l'IA au sein d'une seule plateforme intégrée. Cela élimine la nécessité d'utiliser les outils de plusieurs fournisseurs, ce qui réduit les coûts de licence et simplifie considérablement la gestion des données à l'échelle de l'entreprise. La réduction du coût total de propriété (CTP), l'adoption accélérée, l'accès rapide et direct à l'ensemble des données disponibles ainsi que l'adoption par les utilisateurs leaders du secteur permettent l'accélération simultanée de la création de valeur, de la croissance et de l'innovation. La Pyramid Decision Intelligence Platform peut être déployée sur site, dans des clouds privés et publics, embarquée ou via des prestataires de services managés (MSP).

Thomas Hampel, associé Business Analytics chez PwC Allemagne, déclare : « La Pyramid Decision Intelligence Platform est une plateforme de BI et d'analyse innovante et puissante. Le fait qu'elle se connecte à une grande variété de sources de bases de données est particulièrement pertinent. Cela revêt une grande importance dans le contexte d'une transformation croissante du cloud et de la fragmentation qui accompagne les paysages technologiques de nos clients. Un autre avantage de la solution tout-en-un réside dans le fait qu'au-delà d'une multitude de formats et de supports de reporting, elle dispose également de fonctions avancées en matière de science des données et d'analyse et offre une puissante interopérabilité SAP BW. »

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec PwC Allemagne », ajoute Bill Clayton, vice-président des ventes aux partenaires mondiaux chez Pyramid Analytics. « Grâce à l'expertise technique et des processus approfondie associée à la vaste expérience de mise en oeuvre du domaine de services Business Analytics de PwC Allemagne, nous sommes en mesure d'offrir ensemble à nos clients un déploiement de bout en bout de systèmes d'aide à la décision analytique à partir d'une source unique. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Pyramid Decision Intelligence Platform, notre plateforme d'intelligence décisionnelle primée fournit des renseignements permettant d'optimiser et de prendre des décisions plus rapidement. Elle offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit un libre-service administré et répond à tous les besoins d'analytique dans un environnement sans code. La plateforme Pyramid combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données dans un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique au sein de l'entreprise autour de la veille économique et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

