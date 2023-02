Mitsubishi Corporation investit dans Swedish Biofuels





STOCKHOLM, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Swedish Biofuels AB a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de la part de Mitsubishi Corporation afin d'accélérer conjointement le déploiement commercial de carburants renouvelables propres grâce à la technologie ATJ (Advanced Alcohol to Jet) de Swedish Biofuels.

Cette technologie permet de produire du carburant aviation durable entièrement formulé (fully formulated sustainable aviation fuel, FFSAF) à partir de diverses matières premières biogènes. Le FFSAF de Swedish Biofuels est différent des autres carburants aviation durables, car il ne s'agit pas d'un mélange de composants, mais d'un véritable carburant aviation prêt à l'emploi. Le FFSAF a été testé avec succès par des fabricants de moteurs dans le cadre des programmes DARP et FAA américains et du programme FMV suédois.

Swedish Biofuels ouvre désormais la voie grâce à la première technologie ATJ avancée au monde, avec pour objectif le remplacement total du kérosène fossile par le FFSAF.

Angelica Hull, directrice générale de Swedish Biofuels, a déclaré que la société était honorée par la décision d'investissement de Mitsubishi Corporation, qui fournit un partenariat stratégique exceptionnel à Swedish Biofuels, y compris l'accès aux matières premières, le soutien aux ventes, le marketing et les opérations commerciales. Grâce à ce partenariat, la société prévoit d'accélérer le déploiement de sa technologie avancée ATJ sur son marché national et au-delà.

À propos de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation est une entreprise commerciale intégrée mondiale qui développe et exploite des entreprises dans pratiquement tous les secteurs, notamment le gaz naturel, les matériaux industriels, les solutions pétrolières et chimiques, les ressources minérales, les infrastructures industrielles, l'automobile et la mobilité, l'industrie alimentaire, l'industrie de consommation, les solutions énergétiques et le développement urbain.

À propos de Swedish Biofuels

Swedish Biofuels est une société basée à Stockholm qui s'efforce de contribuer à la sécurité mondiale en proposant une technologie innovante et de pointe pour fabriquer des produits respectueux de l'environnement, durables et de haute qualité répondant aux exigences et objectifs réglementaires.

Swedish Biofuels est à l'origine de la technologie ATJ originale, brevetée en 2004 Aujourd'hui, la société fournit des solutions sur mesure pour sa technologie ATJ avancée, avec pour objectif un rendement maximal des produits de carburant pour l'aviation et le transport terrestre.

www.swedishbiofuels.se

Contact

Sal Passanisi

Responsable du marketing et des projets

[email protected]

+46 703 573 800

