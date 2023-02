BringCom accueille un nouveau directeur général pour DataNet en Ouganda





BringCom Incorporated, un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité en Afrique, souhaite la bienvenue à Evode Rusagara, le nouveau directeur général de DataNet. Rusagara bénéficie d'une vaste expérience dans les domaines des télécommunications, des services financiers, Fintechs et de gestion puisqu'il a précédemment occupé des postes de directeur général dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont l'Ouganda et la Tanzanie. Dans le cadre de l'acquisition stratégique de DataNet par BringCom, la société a étendu sa couverture de service au-delà de l'Ouganda en pénétrant de nouveaux marchés en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Rusagara contribuera à l'exécution de la stratégie de DataNet ainsi qu'au lancement de services supplémentaires dans la région, tels que des services Cloud en périphérie, le SD-WAN, la sécurité et la colocation. BringCom se réjouit de positionner DataNet comme fournisseur de solutions de communication concurrentielles dans la région.

À propos de BringCom (www.bringcom.com)

Implanté à Sterling, dans l'État américain de Virginie, BringCom Incorporated est un important fournisseur de solutions de communications opérant en Afrique, qui offre depuis 1992 des solutions de connectivité internationales et sur le dernier kilomètre de haute qualité à ses clients commerciaux et gouvernementaux internationaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le cycle de vie des communications de bout en bout flexibles et fiables de BringCom dépend de ses capacités de base : solutions Cloud et de connectivité, gestion de projets, gestion des fournisseurs, gestion du risque en Afrique et expérience client.

À propos de DataNet (www.DataNet.ug)

DataNet se tient à l'avant-garde du secteur des télécommunications régionales en Afrique de l'Est, élargissant son réseau certifié MEF CE 2.0 et proposant de nouveaux services aux entreprises sur le marché, acquérant la réputation de fournir des services réseau fiables et de qualité professionnelle aux clients qui exécutent des applications commerciales essentielles à travers l'Afrique de l'Est.

