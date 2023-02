DIAGNOS et l'ÉTS dévoilent un procédé permettant d'adapter les algorithmes d'apprentissage profond selon la diversité des contextes





BROSSARD, Québec, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) est un des leaders dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. DIAGNOS et l'École de Technologie Supérieure (ÉTS), une université technique de renommée mondiale, sont fières d'annoncer le dévoilement d'un procédé permettant d'adapter les algorithmes d'apprentissage profond selon la diversité des contextes, dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique (RD).







DIAGNOS et l'ÉTS ont mené des recherches pour améliorer la performance des algorithmes d'apprentissage profond de DIAGNOS dans des situations connues pour causer la dégradation des modèles d'apprentissage, notamment lorsque les solutions sont implantées dans des contextes différents; tels que dans de nouveaux établissements de santé, lors de l'utilisation de nouvelles caméras rétiniennes ou auprès de cohortes de patients présentant des particularités démographiques inhabituelles. En apprentissage profond, une dégradation du modèle d'apprentissage se produit lorsque les données utilisées pour entraîner le modèle diffèrent des données qu'il rencontre dans les applications du monde réel, c'est alors que les procédés d'adaptation, tels que ceux développés par DIAGNOS et l'ÉTS deviennent utiles.

Le procédé proposé utilise des échantillons des nouveaux contextes pour affiner les algorithmes. Il s'est révélé être une solution très efficace pour améliorer la performance des modèles d'apprentissage. Ce nouveau procédé apporte des améliorations significatives, à tel point que l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO) a choisi d'offrir une plateforme à DIAGNOS et à l'ÉTS lors de la conférence ARVO 2023 afin que les chercheurs, les praticiens et les intervenants de l'industrie puissent prendre connaissance du procédé proposé et de ses impacts positifs majeurs sur le domaine de l'imagerie médicale.

« Les données sont au coeur de tout ce que nous faisons chez DIAGNOS. Ce nouveau procédé d'adaptation de domaine nous permet d'entraîner rapidement nos modèles d'apprentissage en profondeur avec diverses sources de données, tout en maintenant et en améliorant la précision, rendant nos solutions de dépistage de la rétinopathie diabétique plus efficaces et polyvalentes que jamais. Nous attendons avec impatience la présentation de nos découvertes à ARVO 2023 » ? M. Riahd Kobbi, vice-président de l'intelligence d'affaires chez DIAGNOS.

« Chez DIAGNOS, nous repoussons toujours les limites de l'innovation. Nos dernières recherches avec l'ÉTS représentent un autre pas en avant dans notre mission d'améliorer la précision et la rapidité du dépistage de la rétinopathie diabétique, particulièrement dans des environnements nouveaux et exigeants », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. « Alors que nous nous préparons à mettre en oeuvre nos solutions sur des centaines de nouveaux sites, ce procédé permettant l'adaptation de domaine arrive au bon moment. En utilisant des algorithmes d'apprentissage en profondeur et des techniques d'adaptation de domaine innovantes, nous sommes en mesure de fournir des solutions de dépistage de la rétinopathie diabétique précises et efficaces, qui peuvent être adaptées à un large éventail de contextes cliniques, offrant ainsi d'énormes avantages à nos clients. »

DIAGNOS annonce également que le Dr Reid Maclelland a démissionné du conseil d'administration de la Société. Nous tenons à remercier le Dr Maclelland pour son précieux soutien tout au long de son mandat et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.

À propos d'ARVO

L'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO) est la plus grande organisation de recherche sur les yeux et la vision au monde. Les membres comprennent environ 10 000 chercheurs en ophtalmologie et en vision de plus de 75 pays. ARVO fait progresser la recherche dans le monde entier pour comprendre le système visuel et prévenir, traiter et guérir ses troubles. La conférence annuelle ARVO est un événement de premier plan dans le domaine de la recherche sur la vision, réunissant des scientifiques, des cliniciens et des professionnels de l'industrie du monde entier pour partager leurs dernières découvertes et innovations. La conférence aura lieu du 23 au 27 avril à New Orleans, aux États-Unis.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.arvo.org

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix composantes du réseau de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovante, le développement de nouvelles technologies et leur capacité à transférer leurs connaissances aux entreprises. Près du quart des ingénieurs du Québec sont diplômés de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs et postuniversitaires. L'ÉTS se spécialise dans la formation appliquée et la recherche en génie et entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.etsmtl.ca

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants; Santé Canada, FDA (États-Unis) et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.diagnos.com et www.sedar.com .

