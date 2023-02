Avanzanite Bioscience s'associe à Advicenne pour commercialiser Sibnayal® pour le traitement des maladies rénales rares en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Grèce





Avanzanite Bioscience B.V. (« Avanzanite » ou la « société »), une société pharmaceutique spécialisée offrant des partenariats de commercialisation et de distribution de bout en bout avec des créateurs biopharmaceutiques basés sur la recherche, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord de distribution exclusif avec la société pharmaceutique spécialisée Advicenne basée à Paris pour un médicament approuvé par la Commission européenne pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).

Le fondateur et PDG d'Avanzanite, Adam Plich, déclare : « L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec notre objectif, à la fois éthique et économique, de fournir de nouveaux médicaments aux patients souffrant de maladies rares sur les marchés européens et d'exploiter un potentiel de revenus pour Advicenne. » Il poursuit : « Depuis le lancement officiel de notre entreprise il y a quelques mois à peine, l'annonce d'aujourd'hui avec Advicenne valide plus encore notre modèle commercial unique. Grâce à ce partenariat, nous allons désormais passer avec confiance la validation de la plateforme vers une phase d'exécution et allons atteindre une masse critique grâce à notre expansion. »

L'ATRd est une maladie rénale rare et grave dans laquelle l'acide s'accumule dans le sang. Cela entraîne une série de symptômes, notamment une perte auditive et un retard de croissance chez les enfants, ainsi que des vomissements, des calculs rénaux et un manque de vigilance. La maladie entraîne également une baisse des niveaux de potassium dans le sang, ce qui peut entraîner une faiblesse musculaire et une paralysie.

« Nous avons nous aussi pour mission de fournir ce nouveau médicament important au plus grand nombre possible de patients atteints d'ATRd à travers l'Europe », déclare Didier Laurens, directeur général d'Advicenne. « Nous considérons que le modèle commercial d'Avanzanite est fait sur mesure pour des entreprises comme Advicenne et nous aidera assurément à commercialiser avec succès notre produit sur les marchés européens où il aurait fallu du temps pour développer une expertise en matière de tarification et de remboursement, d'engagement des médecins et de réseau de distribution », conclut Didier Laurens.

Avanzanite fait avancer les discussions avec plusieurs autres sociétés biopharmaceutiques qui cherchent à pénétrer le marché européen pour élargir l'étendue de son portefeuille. Compte tenu du nombre élevé de médicaments expérimentaux en développement pour les maladies rares, Avanzanite envisage une opportunité significative d'élargir l'accès des patients et d'optimiser la création de valeur pour les initiateurs. Avanzanite voit son opportunité de croissance à court terme dans les médicaments orphelins en phase avancée ou approuvés ultra ou autres médicaments orphelins négligés. Adam Plich conclut : « Nous avons trouvé la solution pour déchiffrer ce domaine délicat, et maintenant, avec Advicenne comme partenaire, en plus de notre partenariat stratégique initial avec SIFI, nous sommes prêts à faire passer notre modèle de transformation au niveau supérieur en apportant de nouveaux médicaments aux patients atteints de maladies rares. »

À PROPOS D'AVANZANITE BIOSCIENCE : Avanzanite est une société pharmaceutique au stade commercial qui a pour mission de redéfinir la commercialisation des médicaments orphelins afin d'améliorer l'accès des patients à travers l'Europe et au-delà. Dérivé du mot « Tanzanite », l'une des pierres précieuses les plus rares et les plus sous-estimées sur terre, Avanzanite a été formée pour capitaliser sur deux objectifs principaux, l'un économique et l'autre humanitaire. L'objectif économique est d'offrir des partenariats de commercialisation et de distribution de bout en bout aux initiateurs biopharmaceutiques basés sur la recherche afin d'exploiter la pleine valeur de leurs médicaments orphelins sur les marchés européens grâce à l'expertise unique et à la compétence de base de l'équipe d'Avanzanite à travers ses décennies d'expérience opérationnelle dans ce domaine. Tout aussi important, l'objectif humanitaire de la société découle de son engagement à permettre l'accès à de nouveaux médicaments pour les patients souffrant de maladies orphelines, quel que soit leur lieu de résidence en Europe. Rendez-vous sur www.avanzanite.com pour plus d'informations.

À PROPOS D'ADVICENNE. Advicenne (Euronext: ALDVI) est une société pharmaceutique fondée en 2007 spécialisée dans le développement de traitements innovants en néphrologie. Son produit phare (ADV 7103) a reçu son autorisation de mise sur le marché pour l'acidose tubulaire rénale distale dans l'UE et au Royaume-Uni. ADV 7103 est actuellement en phase avancée de développement dans la cystinurie en Europe et dans la dRTA et la cystinurie aux États-Unis. Basée à Paris, Advicenne, cotée à la bourse d'Euronext Paris depuis 2017, est désormais cotée sur Euronext Growth Paris depuis son transfert le 30 mars 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.advicenne.com

