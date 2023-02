Recrutement international : Québec doit faire plus





MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Sourcing, spécialisée en recrutement et en mobilité internationale, et filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, tient à saluer la bonification de la liste des professions admissibles au traitement simplifié applicable dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), en vigueur depuis le 24 février 2023. Elle invite toutefois le gouvernement du Québec à poser d'autres actions afin de faciliter et d'accélérer la venue des travailleurs étrangers en sol québécois, notamment par une modification au processus d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT).

Outre le gouvernement fédéral qui doit poursuivre ses efforts pour réduire les délais de traitement des candidats au PTET, Québec doit lui aussi chercher à faciliter davantage le processus pour les employeurs d'ici. La pénurie de main-d'oeuvre continue de frapper de plein fouet avec un taux de chômage de 3,9 % en janvier 2023, le plus bas au pays, générant ainsi un nombre toujours très élevé de postes vacants dans la province, soit de 244?126 au troisième trimestre de 2022.

« Dans un tel contexte, nos PME doivent pouvoir recruter plus rapidement les talents étrangers et l'une des solutions est de ne plus les pénaliser à l'égard de l'EIMT exigée pour chaque candidat en rendant son processus conforme à ce qui se fait ailleurs au Canada », a précisé le vice-président et directeur général d'AURAY Sourcing International, Wayne Tessier.

Vers une EIMT Ouvert

Rappelons que, dans le reste du Canada, un employeur peut entreprendre la procédure de recrutement sans avoir ciblé un candidat (appelé EIMT Ouvert - Unnamed LMIA). En revanche, les entreprises québécoises doivent l'avoir trouvé avant d'entamer les démarches de recrutement, ce qui allonge le processus québécois comparativement à celui des autres provinces.

Dans les autres provinces canadiennes, la procédure de recrutement à l'étranger peut se dérouler en même temps qu'une demande d'EIMT. Cela peut réduire de trois à quatre mois le délai de traitement pour l'employeur. Lorsque l'EIMT Ouvert est obtenu, l'employeur n'a qu'à valider les candidats sélectionnés avec Service Canada, ce qui prend de cinq à dix jours.

Il serait donc fort à propos que le gouvernement du Québec n'oblige plus les entreprises à cibler le candidat étranger avant qu'elles ne puissent entreprendre les procédures administratives de recrutement de candidats.

« Puisque le recrutement d'un candidat peut, à lui seul, prendre de trois à quatre mois et que les délais associés au traitement des demandes d'EIMT et d'autres procédures varient de deux à cinq mois, il est certain qu'en agissant ainsi, le gouvernement du Québec vient réduire significativement les délais de traitement des dossiers pour tous les types d'emplois, même ceux de la liste des professions admissibles au traitement simplifié », a conclu l'avocat en immigration et vice-président et directeur général d'AURAY Sourcing Immigration, Ho Sung Kim.

À propos d'AURAY Sourcing

AURAY Sourcing offre aux entreprises québécoises un service complet en recrutement, en acquisition de talents, en mobilité internationale et en intégration afin de remédier aux défis de pénurie de la main-d'oeuvre.

Grâce à son équipe d'experts dans les domaines du recrutement et de la mobilité internationale, à son réseau mondial de conseillers en immigration ainsi qu'à l'organisation mondiale Grant Thornton établie dans plus de 145 marchés, AURAY Sourcing est en mesure de répondre aussi bien aux besoins d'entreprises requérant une main-d'oeuvre qu'à ceux de candidats étrangers à la recherche d'un emploi.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2?800 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 145 marchés et comptons plus de 68?000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

