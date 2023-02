/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante de financement au sujet d'améliorations à la chaîne d'approvisionnement à Saint John/





SAINT JOHN, NB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, accompagné du député de Saint John--Rothesay, M. Wayne Long, la ministre du Développement social et députée de Saint John Lancaster à l'Assemblée Législative, l'honorable Dorothy Shephard, et la vice-présidente de la mobilisation et de la durabilité du Port de Saint John, Paula Copeland, annonceront du financement pour le Port de Saint John et pour le pont Harbour de Saint John.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mardi, 28 février 2023



Emplacement: 9 h 30 (HNA)

Gare maritime Jubilé de diamant

333, rue Water

Saint John, Nouveau-Brunswick

E2L 0B1



Remarque : Le stationnement est disponible sur place.

