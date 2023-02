Boomi a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment





BoomiTM, chef de file de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui que Boomi a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment (doc. n°S50244723, février 2023). Cette étude inaugurale d'IDC MarketScape analyse le marché du logiciel et des services d'intégration cloud (également appelés iPaaS) chez 12 fournisseurs sélectionnés, pour ensuite évaluer les qualités de leurs offres.

Selon ce rapport, "l'intégration est une technologie fondamentale d'automatisation de la connectivité qui non seulement libère des avantages commerciaux immédiats mais remplace également la dette technique utilisée antérieurement pour relier les applications, facilitant ainsi le remplacement des applications devenues obsolètes."

Le rapport indique: "Etant l'un des outils originaux d'intégration cloud, Boomi possède une longue expérience de la résolution des scénarios d'intégration multicloud et sur site, et des protocoles plus anciens, ainsi que de la connexion aux applications SaaS [software as a service]. La société possède plus de connecteurs que n'importe quel autre fournisseur intégrateur, dont certains peuvent être modifiés, bien que moyennant parfois des frais supplémentaires."

Le rapport indique également que "les clients ont exprimé leur vive satisfaction avec Boomi, comme en témoignent les forts taux de renouvellement des clients existants. La société a toutefois investi substantiellement afin d'améliorer l'alignement opérationnel des équipes chargées de la réussite client et de l'expérience, en ajoutant des ressources pour améliorer encore la satisfaction client." Le rapport déclare en outre qu' "étant l'un des fondateurs de l'intégration cloud, Boomi possède de solides antécédents de fourniture de solutions d'intégration aux entreprises de toutes tailles, dans de nombreuses régions et industries. La plateforme [Boomi] AtomSphereTM comprend une plateforme de gestion des API aux protocoles importants pris en charge, ainsi qu'un support pour l'intégration fondée sur les événements. Elle offre en outre une vaste bibliothèque de connecteurs visant à aider les clients à établir rapidement des liens entre les applications."

"En qualité de fondateur et d'innovateur dans le domaine de l'intégration cloud, possédant la plus vaste base de clientèle de l'ensemble des fournisseurs de plateformes d'intégration, nous sommes fiers d'être reconnus comme leader par IDC MarketScape, dans son premier rapport couvrant ce domaine," a déclaré Ed Macosky, directeur de l'Innovation chez Boomi. "Cette dernière réalisation tire parti des nombreuses éloges de l'industrie dont nous avons bénéficié et contribue à valider encore notre expertise en matière d'intégration et d'automatisation intelligente. Alors que les entreprises continuent d'adopter l'informatique dans le nuage et les stratégies de transformation numérique, les solutions d'intégration Low-code vont prendre une importance inédite en aidant les organisations à décloisonner les silos de données, améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et exploiter les technologies de pointe en toute confiance pour garantir leur succès."

La plateforme Boomi AtomSphere permet aux organisations d'offrir une connexion universelle en tout lieu. De la connexion sans effort des applications SaaS au partage de données en temps réel entre plusieurs sources, la plateforme d'intégration cloud de Boomi offre la vitesse, la flexibilité et la fiabilité requises pour transformer le paysage numérique d'un organisme, en renforçant l'efficacité et l'automatisation dans l'ensemble de ses systèmes. En faisant confiance à Boomi, ces organismes bénéficient d'une rentabilité et d'un déploiement rapides pour une mise de fonds initiale faible.

Boomi se targue d'une communauté grandissante de plus de 100.000 membres et de l'un des plus vastes réseaux d'images système génériques (GSI) du secteur de l'iPaaS. La société dispose d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP, et Snowflake; et collabore avec les principaux prestataires de services hyperscale dans le nuage, notamment Amazon Web Services, Google, et Microsoft.

Figurant dans le classement du Deloitte Technology Fast 500tm et du Inc. 5000 comme l'une des sociétés technologiques américaines à plus forte croissance, Boomi a également remporté deux Prix internationaux Stevie®, celui d'Entreprise de l'Année et d'Innovation produit; le Prix Gold Globee® dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS); le Prix Merit de technologie dans la catégorie Services dans le nuage; et le Prix Stratus qui récompense le chef de file mondial de l'informatique dans le nuage 2022. La société a également obtenu la notation 5 étoiles dans le CRN Partner Program Guide, une liste définitive incluant les programmes les plus notoires des fournisseurs de technologies à la pointe du secteur fournissant des produits novateurs et des services flexibles par l'intermédiaire des distributeurs informatiques.

À propos de l'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs, d'IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui produit une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, les capacités et les stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Boomi

Boomi ambitionne de rendre le monde meilleur en connectant toutes les personnes à tous les objets. Pionnière des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) basé sur le cloud, la Société est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels en tant que service (SaaS). Boomi dispose de la plus grande base de clientèle parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et d'un réseau mondial de quelque 800 partenaires ? dont Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Les organisations multinationales font confiance à la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer leurs données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour obtenir plus rapidement de meilleurs résultats. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, le logo ?B', Boomiverse et AtomSphere sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

