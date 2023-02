Eucure Biopharma, filiale de Biocytogen, et Chipscreen NewWay Biosciences, une filiale de Holding de Chipscreen Biosciences, concluent un accord de licence pour l'anticorps bispécifique YH008 en Chine





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) a annoncé aujourd'hui que sa filiale détenue à 100 %, Eucure (Beijing) Biopharma Co Ltd. (« Eucure Biopharma »), a conclu un accord de licence exclusif avec Chipscreen NewWay Biosciences (« Chipscreen NewWay »), une filiale de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co Ltd. ("Chipscreen Biosciences", SSE : 688321) pour le développement clinique et la commercialisation de l'anticorps bispécifique YH008 en Grande Chine (la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan). Eucure Biopharma conserve tous les droits internationaux nécessaires pour développer et commercialiser YH008 en dehors de la Grande Chine. Conformément à l'accord, Chipscreen NewWay devra verser un paiement forfaitaire unique de 40 millions de RMB à Eucure Biopharma, un paiement d'étape pour le développement potentiel à hauteur de 360 millions de RMB, un paiement d'étape pour les ventes potentiel de 196 millions de RMB, et des commissions sur les ventes nettes.

YH008 est un anticorps bispécifique breveté et développé de manière indépendante par Biocytogen qui est destiné à l'immunothérapie des tumeurs. La demande d'IND pour une étude de phase I de YH008 a été approuvée par la FDA américaine et acceptée par la NMPA chinoise.

« Chipscreen Biosciences et Chipscreen NewWay ont acquis une solide expérience dans le développement et la commercialisation de médicaments cliniques », a déclaré le Dr Yuelei Shen, président et directeur général de Biocytogen. « Grâce à cet accord, nous allons travailler ensemble pour que l'entrée de YH008 sur le marché soit la plus rapide possible et qu'elle profite aux patients. »

« Le YH008 de Biocytogen est doté de mécanismes uniques et présente des résultats précliniques remarquables », a déclaré le Dr Xianping Lu, PDG et président de Chipscreen Biosciences. « Ce contrat de licence permettra d'élargir le portefeuille de Chipscreen NewWay dans le secteur des anticorps-médicaments et de l'immuno-oncologie. Nous nous réjouissons de ces collaborations fructueuses. »

« Grâce à son mécanisme d'action unique, YH008 associe les effets synergiques de l'activation immunitaire et du blocage immunosuppresseur, et permet de réduire les effets secondaires nocifs et d'améliorer la fiabilité », a déclaré le Dr Bin Liu, responsable du Center of Antibody Early R&D at Chipscreen NewWay (Centre de R&D initiale dans le domaine des anticorps chez Chipscreen NewWay). « Le potentiel clinique du YH008 mérite qu'on s'y attarde et c'est un excellent complément pour les produits en développement de Chipscreen NewWay. Chipscreen NewWay va rapidement faire avancer la recherche et le développement du stade clinique du YH008. »

À propos du YH008

YH008 est un anticorps bispécifique qui présente des activités antagonistes et agonistes. Les études in vitroetin vivomenées à ce jour indiquent que le YH008 peut activer de manière contrôlée la voie immunitaire dans le microenvironnement tumoral où certains lymphocytes T spécifiques de la tumeur sont concentrés pour éviter une activation systémique non ciblée. De plus, le YH008 a été conçu avec un isotype IgG1 neutre sur le plan des Fc pour éviter l'activation immunitaire non ciblée induite par les récepteurs Fc. YH008 a présenté une activité antitumorale supérieure à celle des anticorps monoclonaux (mAbs) parents ou d'une thérapie combinée dans des modèles syngéniques.Des études pharmacodynamiques in vivo ont révélé que le YH008 était capable d'activer les cellules DC et les lymphocytes T qui infiltrent les tumeurs. Les résultats obtenus lors des étudesin vivoet des études toxicologiques BPL indiquent que l'innocuité de YH008 est meilleure que celle des AcM de référence.

À propos d'Eucure Biopharma

En tant que filiale à part entière de Biocytogen, Eucure Biopharma se charge du développement clinique des activités de R&D de Biocytogen. Grâce à une équipe de développement clinique performante et à une vaste expérience en la matière, Eucure Biopharma se consacre à la thérapie médicamenteuse par anticorps pour l'oncologie et pour d'autres indications. La société a établi un pipeline de produits pour plus de 10 cibles, dont deux produits sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux (MRCT) et deux autres en phase I. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.eucure.com/en/index.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une société internationale de biotechnologie qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. Grâce à ses plates-formes RenMabTM/RenLite®/RenNano®mice pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de dépistage in vivode l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique pour rationaliser tout le processus de développement des médicaments. Biocytogen mène un projet à grande échelle visant à développer des médicaments à base d'anticorps de première et/ou de meilleure qualité pour plus de 1000 cibles. Ce projet est connu sous le nom de Projet Integrum. Le 30 juin 2022, ce projet a débouché sur 28 accords de co-développement de médicaments et 16 contrats de licence RenMiceTMavec des sociétés du monde entier, dont plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques (MNC). Le portefeuille de Biocytogen comprend 12 produits de base, dont deux sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux autres en phase I. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://en.biocytogen.com.cn.

À propos de Chipscreen

En 2001, Chipscreen Biosciences, créée à Shenzhen, s'est spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments à petites molécules innovants. Grâce à la « plate-forme intégrée de recherche de médicaments et à l'évaluation initiale basée sur la génétique chimique » qu'elle a elle-même créée et qui constitue sa principale compétitivité, Chipscreen Biosciences est devenue l'une des principales entreprises pharmaceutiques novatrices de Chine. La société a formé un groupe biomédical moderne dont le siège, le centre de recherche et de développement et la base de production GMP se trouvent à Shenzhen, le siège régional, le centre de recherche et de développement et la base de production GMP se trouvent à Chengdu, de même que le centre de recherche clinique de Beijing et le centre commercial de Shanghai. La société a actuellement développé plusieurs gammes de nouveaux médicaments innovants contre les tumeurs, le diabète et les maladies endocriniennes et auto-immunes. Au mois de décembre 2014, le nouveau médicament inédit contre les tumeurs, le Chidamide, a été homologué par la China Food and Drug Administration (Administration chinoise des aliments et des médicaments) pour sa commercialisation. Shenzhen Chipscreen Biosciences Co Ltd. (symbole boursier : 688321.SH) a été inscrite en bourse sur le marché STAR de la SSE le 12 août 2019.

À propos de Chipscreen NewWay Biosciences

Chipscreen NewWay, filiale de Chipscreen, est une société de biotechnologie innovante et axée sur la R&D dédiée au développement de grandes molécules et de nouvelles formes de thérapie, notamment des anticorps/grandes molécules basées sur l'ADC et des médicaments à base d'acide nucléique.

Elle conçoit des médicaments innovants qui répondent aux besoins cliniques et à de nouveaux mécanismes qui agissent dans de multiples domaines thérapeutiques tels que l'oncologie et l'auto-immunité, tout en offrant aux patients des méthodes innovantes et de nouvelles approches et options thérapeutiques de pointe au niveau mondial.

Chipscreen NewWay a ouvert un grand centre de R&D moléculaire de plus de 1 800 mètres carrés dans la zone de haute technologie de Chengdu et a mis en place une équipe expérimentée de R&D sur les anticorps et les ADC, de la découverte au développement du processus initial, avec un certain nombre de projets internes et de coopérations en progrès continu et rapide.

