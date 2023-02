HCLTech lance une suite de solutions technologiques pour la 5G et au-delà





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a lancé une gamme de solutions technologiques innovantes pour l'écosystème 5G au Mobile World Congress 2023.

Les solutions de HCLTech s'appuient sur sa gamme différenciée dans les domaines du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels pour aider les fournisseurs de services de communication (FSC) et les entreprises à optimiser leur préparation à l'utilisation de la 5G et à accélérer la monétisation de leurs investissements.

Cadre d'intégration du système 5G (CS 5G)

Le CS 5G de HCLTech permet aux opérateurs de la 5G, publics et privés, de déployer et d'intégrer en toute transparence les composants essentiels d'un réseau prêt pour l'avenir. Grâce à la solution CS 5G d'HCLTech, les FSC, les entreprises, les fournisseurs de services à très grande échelle, les fabricants de puces et d'équipements bénéficieront d'une intégration transparente des fonctions virtuelles, d'une efficacité opérationnelle importante et d'une amélioration du réseau et de l'expérience utilisateur.

« Les fournisseurs de services de communication et les entreprises ont besoin d'un partenaire d'intégration de systèmes capable d'évoluer dans divers domaines technologiques pour intégrer, déployer et exploiter les réseaux 5G. Avec notre cadre d'intégration de système 5G, nous avons créé un ensemble de services différenciés pour répondre aux exigences uniques d'intégration de système pour les domaines de réseau désagrégés et distribués qui comprennent le RAN, le transport et le réseau central », a déclaré Vijay Guntur, président et directeur des services d'ingénierie et de R-D, HCLTech.

Selon Jagdeshwar Gattu, président des services de la fondation numérique, HCLTech : « L'héritage de HCLTech en matière d'architecture et de conception, d'intégration de systèmes et de gestion de réseaux complexes à travers différentes technologies fait de nous un partenaire idéal pour les FSC et les entreprises visant à atteindre des résultats commerciaux en déployant des cas d'utilisation de la 5G adaptés à leur secteur. »

Expérience de la modernisation du CloudSMART et Ingénierie de la fiabilité du site (SRE)

Avec l'arrivée de la 5G, les FSC cherchent à passer rapidement des plateformes exclusives aux plateformes natives du cloud, qui offrent flexibilité et évolutivité pour fournir des services personnalisés aux utilisateurs.

L'expérience innovante de modernisation du CloudSMART de HCLTech pour les télécommunications soutient l'adoption de solutions de fournisseurs de TI open-source et prêtes à l'emploi. Cela donne aux fournisseurs de services de télécommunications la possibilité de développer des solutions sur mesure en combinant les meilleures plateformes de plusieurs fournisseurs de solutions réseau.

L'activation SRE d'HCLTech pour les télécommunications natives du cloud offre un ensemble complet de pratiques nécessaires pour mener à bien des opérations de télécommunications à l'échelle en utilisant des plateformes natives du cloud modernes. Il permet aux fournisseurs de services de télécommunications d'améliorer et de maintenir les meilleurs niveaux de fiabilité du secteur en mettant en oeuvre des pratiques SRE avancées dans le cadre de leurs opérations, ce qui leur permet de gagner en efficacité tout en réduisant le blocage avec les fournisseurs de réseaux de télécommunications traditionnels.

« Nous sommes ravis de lancer ces deux nouveaux services pour transformer la façon dont les entreprises de tous les secteurs d'activité envisagent leurs stratégies de croissance et de développement », a déclaré Kalyan Kumar, directeur de la technologie, responsable des écosystèmes et directeur des produits, Produits et plateformes, HCLTech. « Notre activation des plateformes de télécommunications natives du cloud fournira une solution indispensable aux entreprises qui cherchent à tirer parti des dernières avancées dans le secteur des télécommunications. »

Collaboration entre écosystèmes pour la modernisation des réseaux

HCLTech, en collaboration avec Dell Technologies, fournira des solutions de modernisation des réseaux aux FSC et aux entreprises. HCLTech fournira des services d'intégration de systèmes de bout en bout pour les réseaux vRAN (réseaux d'accès radio virtualisés), les réseaux ORAN (réseaux d'accès radio ouverts), les réseaux 5G privés et les déploiements informatiques en périphérie/à accès multiples, y compris la transformation, la conception, l'interopérabilité, l'optimisation et les services gérés des réseaux de télécommunications. Dell Technologies aidera les FSC à moderniser leur infrastructure réseau en vue de transformer la prestation de services et de simplifier les opérations en réalisant des services d'intégration de plateformes, y compris la mise en oeuvre de plateformes de télécommunication basées sur le cloud, les tests, l'automatisation et l'orchestration. Dell fournira également un support opérateur de qualité et des services gérés conçus pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 222 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, qui fournissent des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour une période de 12 mois se terminant en décembre 2022 s'élevait à 12,3 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

