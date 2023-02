Tech Mahindra lance SANDSTORM, un service innovant de surveillance à distance du réseau et d'assurance des dispositifs intelligents destiné aux opérateurs télécoms et aux entreprises





Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de restructuration opérationnelle, annonce aujourd'hui le lancement de SANDSTORM, un service inédit de surveillance du réseau à distance en temps réel et d'assurance des appareils intelligents destiné aux opérateurs télécoms et aux entreprises. SANDSTORM propose une solution de pointe permettant aux fournisseurs de services de mesurer à distance l'expérience de leurs clients à partir de n'importe quel appareil, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes, de casques VR, de téléviseurs intelligents ou de voitures connectées.

SANDSTORM permet aux entreprises d'accéder "à distance" à n'importe quel dispositif et d'utiliser la plateforme d'automatisation de Tech Mahindra afin de tester et déployer des applications, des dispositifs et autres auprès des clients finaux. La plateforme facilite la lecture de l'interaction des applications avec le réseau existant dans diverses zones géographiques et en temps réel. Elle fournit des données détaillées sur les informations de la couche inférieure des appareils, associées aux applications. Le développement des applications et les délais de mise sur le marché sont ainsi réduits. Grâce à l'approche d'abonnement à la demande, même les rapports granulaires peuvent être générés rapidement et à moindre coût sur la plateforme. La solution complète et innovante pour la surveillance du réseau et l'assurance des appareils fournira un avantage concurrentiel aux clients de Tech Mahindra, et les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Rohit Madhok, Responsable mondial des services d'ingénierie numérique chez Tech Mahindra, a déclaré, "Le lancement de SANDSTORM va révolutionner la surveillance et l'assurance de leurs réseaux et équipements par les opérateurs télécoms et les entreprises. L'interface intuitive de SANDSTORM ainsi que ses outils conviviaux permettront à nos clients de configurer et d'exécuter rapidement des applications et de recueillir des informations précieuses qui étaient auparavant impossibles à obtenir à distance et en temps réel. Les premiers succès ont démontré l'immense potentiel de SANDSTORM. Cela témoigne de notre engagement à fournir une technologie qui change la donne et permet à nos clients de garder une longueur d'avance."

SANDSTORM est une solution entièrement évolutive et personnalisable, créée pour répondre aux exigences uniques des clients. Les opérateurs télécoms pourront ainsi lancer leur réseau plus rapidement en garantissant des flux d'appels de bout en bout à distance, évitant aux ingénieurs d'avoir à se rendre sur le site/secteur cellulaire pour réaliser les tests. Cette plateforme contribuera également à accélérer la mise en oeuvre de la 5G et offrira aux entreprises de nouveaux moyens d'accéder à la connectivité future. La plateforme permet également aux opérateurs télécoms et aux opérateurs de réseaux privés d'effectuer toute une série de diagnostics sur leurs réseaux. Elle permet de générer du trafic en temps réel pour tester les éléments du réseau, sonder le réseau, l'expérience d'itinérance, l'analyse comparative du réseau, l'assurance de la conduite du réseau pour l'optimisation de la radiofréquence (RF) et bien plus encore.

Suivez-nous sur www.techmahindra.com || Nos réseaux sociaux - Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 13:35 et diffusé par :