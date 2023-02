Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 75?000 $ au Festival International du Film pour Enfants de Montréal





QUÉBEC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 73?270 $ est accordée au Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) qui se déroule jusqu'au 5 mars.

Au fil des ans, le FIFEM est devenu un événement incontournable pour animer la semaine de relâche des familles québécoises. De retour pour une 26e édition très attendue, le programme prendra place tant en salle, au cinéma Beaubien, qu'en ligne. Les films offerts nous arrivent de tous les horizons, avec une vaste sélection de longs métrages, de courts métrages, de films d'animation, de fictions et de documentaires. Le film mis à l'honneur lors du lancement cette année est Coco ferme, la 25e oeuvre de la série des Contes pour tous.

En plus des films présentés, des activités culturelles et éducatives sont proposées à des groupes scolaires, grâce au volet FIFEM à l'école. Le volet Pro offre, quant à lui, des ateliers aux professionnels et professionnelles pour leur permettre de discuter de certains enjeux que rencontrent les acteurs de cette industrie.

Citations

« C'est un réel plaisir de souligner la tenue du FIFEM, un rendez-vous incontournable pour le public de tout âge qui aime s'évader par le cinéma. En offrant l'occasion aux jeunes de visionner les meilleures productions cinématographiques québécoises et internationales, cet événement les invite à faire des découvertes et contribue à former la future génération de cinéphiles. Je salue le travail exceptionnel de l'organisation qui ne cesse d'innover afin de mettre de l'avant des oeuvres variées, d'une grande qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Depuis sa création, le FIFEM innove et se renouvelle sans cesse afin d'offrir au public jeunesse un lieu pour découvrir des oeuvres cinématographiques variées. Je leur souhaite des instants qui les marqueront et qui permettront aux enfants comme à leurs parents de s'évader le temps d'un film et de passer un moment mémorable en famille. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Salon une aide de 73 270 $ par le biais du programme aide à la promotion et à la diffusion, volet 4 : aide aux festivals de films.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 11:54 et diffusé par :