Mavenir et Qualcomm présentent une unité d'antenne à MIMO massif écoefficiente et optimisée par IA au MWC23





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions natives du cloud qui fonctionnent sur n'importe quel cloud, au côté de Qualcomm Technologies, Inc., annonce aujourd'hui le lancement d'OpenBeamtm, son unité d'antenne active (AAU) 32TRX à MIMO massif (mMIMO) de prochaine génération, basée sur la plateforme Qualcomm QRU100 5G RAN. La solution bénéficie de niveaux d'efficience énergétique inégalés utilisant une technologie basée sur l'IA, tout en optimisant les performances réseau pour promouvoir la transition vers des réseaux modernes en aidant les opérateurs à simplifier et à réduire le coût total de possession des déploiements 5G.

OpenBeam, l'AAU 32TRX mMIMO de prochaine génération de Mavenir est une unité radio O-RAN (O-RU) à haute performance fournissant une puissance de sortie de 320W et disposant de 192 éléments d'antenne. Cette solution est conçue pour répondre à la demande croissante de réseaux hautement efficaces et performants qui peuvent soutenir la croissance exponentielle du trafic de données, tant pour le partage RAN que pour les scénarios d'opérateur unique. En mettant l'accent sur les fonctionnalités d'écoefficience basées sur l'intelligence artificielle (IA), l'AAU est un élément clé de l'engagement de Mavenir à réduire l'empreinte carbone des réseaux mobiles.

La plateforme Qualcomm QRU100 5G RAN est conçue dans un esprit d'innovation. Elle s'appuie sur une expertise mobile 5G de pointe pour soutenir une infrastructure cellulaire riche en fonctionnalités qui combine des performances élevées à une écoefficience supérieure. Combinant la plateforme Qualcomm QRU100 5G RAN et l'expertise de Mavenir en ingénierie matérielle et en innovation logicielle, la nouvelle solution permettra aux opérateurs d'améliorer la couverture, d'augmenter la capacité globale du réseau et de réaliser pleinement le potentiel de transformation de la 5G.

Mavenir et Qualcomm Technologies s'engagent à continuer à repousser les limites de la technologie pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de leurs clients et soutiennent un avenir durable.

« La solution de Mavenir place Open RAN à l'avant-garde de la technologie radio, enrichit l'écosystème avec de nouveaux acteurs et nous permet d'offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration de Mavenir avec Qualcomm Technologies a produit une solution de premier plan sur le marché et apporte un nouveau niveau d'excellence au domaine MIMO massif en termes d'efficience énergétique et de performance », déclare Paco Martin, responsable d'Open RAN, Vodafone Group.

« Cette annonce constitue un jalon majeur de l'engagement de Mavenir à tenir la promesse de l'innovation Open RAN », déclare Pardeep Kohli, président et chef de la direction, Mavenir. « Cette collaboration entre Mavenir et Qualcomm Technologies a débouché sur une solution économe en énergie qui n'est pas seulement leader du secteur, mais qui se distingue même par rapport à des alternatives propriétaires. Ensemble, Mavenir et Qualcomm Technologies apportent une innovation permettant d'offrir tout le potentiel de la 5G aussi bien aux réseaux publics que privés. »

« Qualcomm Technologies fournit une plateforme d'infrastructure horizontale complète pour permettre le déploiement à grande échelle de réseaux 5G innovants, performants, virtualisés et modulaires », déclare Durga Malladi, vice-président principal et directeur général, modems cellulaires et infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. « Avec l'intégration de la plateforme Qualcomm QRU100 5G RAN, Mavenir est bien positionné pour définir la norme en matière d'innovation et de performance, surpassant les solutions AAU traditionnelles en termes d'efficacité énergétique et de capacité. »

À propos de Qualcomm

Qualcomm permet un monde dans lequel chaque personne et chaque objet peut être intelligemment connecté. Notre feuille de route technologique unique nous permet de mettre efficacement à l'échelle les technologies qui ont lancé la révolution mobile ? y compris la connectivité avancée, le calcul haute performance et à faible puissance, l'intelligence intégrée aux dispositifs et plus encore ? vers la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plateformes Snapdragon aideront à favoriser la convergence vers le cloud, à transformer les industries, à accélérer l'économie numérique et à révolutionner la façon dont nous vivons le monde, pour le bien commun.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de R&D et de nos activités de produits et de services, y compris nos activités de semiconducteurs QCT.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de solutions logicielles de réseau natives du cloud et de bout en bout, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Qualcomm est une marque commerciale ou déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

