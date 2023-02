Ooredoo Tunisie et Comviva s'associent pour renforcer la fidélité et l'engagement des clients





Ooredoo Tunisie adopte le MobiLytixtm Marketing Studio de Comviva

Il s'agit d'un partenariat visant à améliorer l'expérience numérique en temps réel sur tous les points de contact avec les clients

Une solution pour améliorer le parcours client avec une offre interactive et adaptée

Des services avancés de la data science AI / ML pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la personnalisation en temps réel

BARCELONE, Espagne, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, le leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé son partenariat avec Ooredoo, le principal fournisseur de services de communication mobile en Tunisie, afin de renforcer la fidélité et l'engagement des clients.

Dans le cadre de cet engagement, Comviva déploiera sa plateforme phare MobiLytixtm Marketing Studio. MobiLytixtm exploitera les données d'interaction client en temps réel en conjonction avec un riche profil client unifié pour permettre une expérience numérique contextuelle en temps réel sur tous les points de contact client.

MobiLytixtm accompagnera Ooredoo Tunisie pour renforcer la fidélité de ses clients grâce à des offres plus personnalisées. Les clients seront segmentés en fonction de diverses catégories et recevront une offre interactive et adaptée, ce qui conduira à de meilleures propositions de services et à une augmentation des revenus. En outre, Comviva fournira ses services de la data science avec des modèles AI/ML préconstruits pour une mise sur le marché plus rapide et une adoption accélérée des technologies AI.

Mansoor Al Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, a déclaré à propos de ce partenariat : " Nous réalisons des investissements substantiels dans la modernisation de notre pile technologique marketing, afin de soutenir la croissance et l'engagement considérables dans les canaux numériques. Ce partenariat permettra à Ooredoo de mettre en place un ensemble de capacités qui donnent à nos consommateurs les moyens d'agir sur leur parcours numérique."

"Il est essentiel de fournir une expérience transparente, qu'un client effectue une transaction en personne, en ligne ou dans une application. Grâce à cette collaboration, nous offrirons une expérience numérique de premier ordre sur tous les points de contact avec le client. Notre partenariat avec Comviva nous aidera en outre à proposer des programmes de marketing personnalisés en temps réel pour renforcer la fidélité et l'engagement des clients." a déclaré Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, PDG de Comviva, a déclaré : "L'expérience client est au coeur du progrès numérique. Les organisations doivent combler l'écart entre le client, les canaux qu'il engage et l'expérience qu'il attend. Notre solution MobiLytixtm est construite pour faciliter une vue unique et unifiée de chaque client en temps réel en intégrant les données à travers des systèmes cloisonnés et à travers différents points de contact client numériques et physiques. Nous sommes ravis de cette collaboration, car Ooredoo prévoit de tirer parti de notre plateforme MobiLytix en Tunisie pour offrir une expérience client globale considérablement améliorée."

Comviva MobiLytixtm est une plateforme marketing de nouvelle génération qui s'appuie sur des algorithmes avancés d'intelligence artificielle (IA) et de machine learning pour générer des revenus incrémentaux pour les entreprises. En engageant les clients avec le bon message, au bon moment, sur n'importe quel canal, les organisations peuvent améliorer l'expérience client, augmenter la valeur de la durée de vie des clients et stimuler la croissance des revenus. La société propose également une solution intégrée de gestion des canaux de distribution, intégrant l'automatisation de la main-d'oeuvre, qui englobe diverses fonctions telles que l'incitation des détaillants et l'auto-assistance. La solution améliore l'incitation des détaillants en accordant la valeur de chaque récompense à la valeur/effort de l'amélioration apportée par chaque client.

