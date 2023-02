Radisys lance les services de navigation et de géolocalisation indoor ReachPoint pour les entreprises





Radisys® Corporation, un leader mondial en solutions de télécommunications ouvertes, annonce aujourd'hui la disponibilité de Radisys ReachPoint. Cette plateforme de géolocalisation intelligente basée sur le réseau, permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) d'offrir des services de géolocalisation en temps réel capables d'atteindre des zones potentiellement non couvertes par GPS, comme l'intérieur d'immeubles de grande hauteur. Cette solution permet aux entreprises d'obtenir l'emplacement de n'importe quel appareil connecté sans dépendre du GPS, en utilisant les données géospatiales des tours de téléphonie cellulaire et des noeuds Wi-Fi. Radisys présentera de nouvelles méthodes de monétisation des services basés sur la localisation grâce à son service de géolocalisation ReachPoint au salon Mobile World Congress de Barcelone.

La navigation indoor dans les grands bâtiments tels que les aéroports, les salles de concert, les hôpitaux, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux est un défi pour l'industrie depuis un certain temps. De nombreux services GPS peuvent aider à la navigation en extérieur, mais atteignent souvent leurs limites à l'intérieur, où le signal peut être bloqué par la structure du bâtiment. ReachPoint étend la navigation indoor aux zones non couvertes par GPS. La technologie de balise qui utilise le Bluetooth Low Energy (BLE) de ReachPoint permet un outil de navigation indoor plus rapide et plus précis pouvant être déployé en tant qu'application autonome ou intégré dans des applications existantes en tant que kit de développement logiciel (SDK). ReachPoint de Radisys fournit aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) un mécanisme simple permettant des possibilités supplémentaires de monétisation de leurs réseaux en proposant des services de géolocalisation aux entreprises. La technologie Radisys ReachPoint a permis aux entreprises d'économiser jusqu'à 25 % en optimisant les opérations grâce aux fonctions de navigation indoor et de suivi des actifs.

L'application de navigation ReachPoint génère une carte numérique du bâtiment ou de la zone, permettant aux utilisateurs de trouver un point d'intérêt via le guidage vocal et d'emprunter l'itinéraire le plus court vers l'emplacement souhaité. Les propriétaires de bâtiments ou les organisateurs d'événements peuvent obtenir des informations précieuses, notamment des cartes thermiques des visiteurs, ou classer et déterminer les lieux les plus fréquemment visités pour trouver de nouveaux emplacements de points de vente ou d'information. Les entreprises ont aussi la possibilité de personnaliser les services en fonction de la localisation de l'utilisateur, ainsi que de monétiser les données obtenues en tant que service pour les locataires de l'immeuble ou d'autres fournisseurs. Le suivi de sécurité renforcé fourni par ReachPoint, comme notamment les alertes infraction ou intrusion dans des zones spécifiques, procure une tranquillité d'esprit aux entreprises.

« Les entreprises exigent que les applications mobiles signalent leur emplacement physique pour de multiples raisons, notamment afin de prévenir la fraude, personnaliser les services, garantir la conformité aux lois locales et pour les cas d'utilisation de l'IdO », déclare Natasha Tamaskar, responsable de l'activité terminaux numériques et du marketing mondial chez Radisys. « Radisys ReachPoint offre aux ORM des possibilités supplémentaires de monétisation de leurs réseaux mobiles en fournissant des informations de localisation aux entreprises qui les aident également à générer des flux de revenus supplémentaires. »

Découvrez ReachPoint au salon MWC de Barcelone

Pour assister aux démonstrations ReachPoint et en savoir plus sur le portefeuille Reach de Radisys ou rencontrer les experts en télécommunications ouvertes de Radisys au salon MWC 2023 de Barcelone, rendez-vous sur le Stand 5B81 ou contactez [email protected].

Pour vérifier la disponibilité de ReachPoint dans votre région, veuillez contacter notre équipe à l'adresse [email protected] ou vous rendre sur le site suivant www.radisys.com/reach/reachpoint.

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial en services et solutions de télécommunications ouvertes. Ses plateformes désagrégées et ses services d'intégration exploitent des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à un logiciel et à un matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de mener une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions désagrégées, ouvertes et de base, en passant par les applications et les plateformes d'engagement numériques immersives. Son organisation de services réseau expérimentée de classe mondiale, fournit des services de cycle de vie complets permettant aux fournisseurs de services de construire et d'exploiter des réseaux haute performance et hautement évolutifs, à un coût total de propriété optimal. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.Radisys.com.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 10:00 et diffusé par :