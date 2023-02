ESTÉE LAUDER CANADA LANCE LA CAMPAGNE #NOUSSOMMESTELLEMENTPLUS À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES





TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Un jour par an, nous avons l'occasion de célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Alors que divers groupes se réunissent pour reconnaître la contribution importante et significative des femmes à l'échelle mondiale, Estée Lauder Canada applaudira le courage et la détermination de chaque femme dans les communautés de tout le pays. En effet, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'entreprise lance pour la première fois une campagne publicitaire axée sur le Canada et visant spécifiquement les consommatrices sans âge.

#NousSommesTellementPlus présente trois professionnelles canadiennes incroyables : Leslie Yip; éditrice, animatrice radio et artiste canadienne; Joanne Kotsopoulos, scientifique et professeure titulaire d'un doctorat de l'Université de Toronto; et Annieka Francis, titulaire d'une maîtrise et travailleuse sociale agréée. Mettant en vedette le sérum le plus vendu, Advanced Night Repair (ANR), la campagne identifie un point commun entre les femmes canadiennes qui jonglent avec des vies pressées aux multiples facettes, de la maternité à la carrière en passant par la famille et vice-versa!

« Les femmes sans âge sont généralement sous-représentées dans le domaine des soins de la peau. La réalité de leur vie complexe exige un sérum à multiples facettes, ce à quoi Advanced Night Repair répond avec sept bienfaits uniques pour la peau dans chaque flacon », a déclaré Elodie Richard, directrice générale et chef de marque pour Estée Lauder Canada. « Notre campagne Nous sommes tellement plus encourage les femmes à prendre un moment pour elles-mêmes à la fin d'une journée chargée pour prendre soin d'elles, et notre sérum numéro 1 des ventes, avec ses propriétés hautement performantes, leur permet de le faire! »

« Nous sommes tellement plus est un sentiment qui reconnaît les circonstances difficiles auxquelles chaque femme est confrontée, tout en complimentant leurs forces et en leur donnant les moyens d'être au meilleur d'elles-mêmes. Pour renforcer notre engagement, nous nous sommes associés à l'organisation canadienne Up With Women/Exponenti'elles. Une organisation caritative nationale qui se consacre à l'aide aux femmes à risque en les aidant à construire un parcours durable pour sortir de circonstances difficiles et entamer des carrières enrichissantes », poursuit Richard. « Notre appel à l'action sur les médias sociaux vise à redonner à la communauté en permettant à chaque Canadien de participer et de montrer son soutien en publiant sur la plateforme sociale de son choix. De plus, chaque fois qu'ils incluront les mots-clics @esteelaudercanada et #NousSommesTellementPlus, nous ferons un don à Up With Women/Exponenti'elles. »

Le « petit flacon brun » emblématique d'Advanced Night Repair au compte-gouttes d'apothicaire est légendaire. Un classique culte de la marque Estée Lauder depuis plus de 40 ans. L'ANR, comme on le surnomme communément, est un produit de base que l'on trouve dans les armoires à maquillage du monde entier. Lancé en 1982 sous le nom de Night Repair, le sérum a annoncé une nouvelle ère dans la réparation de la peau.

Le lancement officiel de #NousSommesTellementPlus aura lieu le 6 mars, à temps pour la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2023, sur les plateformes de médias sociaux, dans les magasins et ailleurs, avec un contenu vidéo et d'affichage attrayant. Le sérum est offert chez tous les grands détaillants et en ligne à l'adresse suivante www.esteelauder.ca.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de la société Estée Lauder. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneures au monde, la marque perpétue son héritage : concevoir les produits de maquillage et de soin de la peau et les parfums iconiques les plus novateurs, sophistiqués et efficaces, tous infusés d'une profonde compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder joint des femmes de plus de 150 pays grâce à des douzaines de points de contact, que ce soit en magasin ou en ligne, et chacune de ces relations est imprégnée du point de vue fort, authentique et exclusivement féminin d'Estée.

À propos des partenaires « Nous sommes tellement plus »

Joanne Kotsopoulos est scientifique à l'unité de recherche sur le cancer héréditaire du Women's College Research Institute, de l'hôpital Women's College, et professeure à l'université de Toronto. Elle a obtenu son doctorat à l'université de Toronto en 2007 et a ensuite effectué sa formation de recherche post-doctorale au Brigham and Women's Hospital/Harvard Medical School. Mme Kotsopoulos a reçu de nombreux prix, notamment une chaire de recherche du Canada sur la prévention du cancer héréditaire du sein et de l'ovaire et le Victoria College Distinguished Alumni Awardpour ses recherches uniques et interdisciplinaires visant à définir de nouvelles stratégies de prévention du cancer du sein et de l'ovaire chez les femmes à haut risque en raison d'une mutation génétique BRCA1 ou BRCA2. Ce travail essentiel a fourni aux femmes et aux prestataires de soins de santé du monde entier des options de gestion fondées sur des preuves, tout en contribuant à notre compréhension du cancer héréditaire. Elle participe aussi activement à l'enseignement et au mentorat des étudiants de l'Université de Toronto à différentes étapes de leur carrière universitaire. Il est important de noter qu'elle est mère de deux garçons très occupés et qu'elle apprécie le temps passé avec sa famille. Ensemble, ils aiment voyager, manger et être actifs!

Leslie Yip est connue comme étant la seule journaliste entièrement bilingue en mode de vie et primée au Canada, présente à la télévision nationale, à la radio et dans la presse écrite et numérique. Ses reportages sur le mode de vie font des adeptes, ceux-ci étant avides de sa critique franche de ce qui est tendance et de ce qui ne l'est pas. Elle est élue personnalité radiophonique féminine sino-canadienne la plus appréciée de Toronto. Elle est un maître de cérémonie de choix pour les événements les plus importants de la communauté en raison de son style d'accueil élégant et de sa maîtrise de l'anglais, du cantonais et du mandarin. En tant qu'actrice, sa plus grande fierté est d'avoir joué le rôle de Chelsea dans la production théâtrale de « On Golden Pond » à Hong Kong, aux côtés de sa mère, la célèbre actrice Sze Kee Lee, et de King-Fai Chung, le roi des arts du spectacle de Hong Kong. Aujourd'hui, Leslie anime le « A1 Morning Show », l'émission matinale la plus écoutée de Toronto, et elle est rédactrice en chef et éditrice associée d'eliteGen, un magazine de luxe bilingue chinois-anglais. Elle vit à Port Perry avec son fiancé et a trois chiens et six oiseaux.

Annieka Francis est une femme aux multiples facettes qui a porté de nombreux chapeaux tout au long de sa vie. Annieka est une mère, une assistante sociale agréée, une autrice, une entrepreneure et une activiste communautaire. Annieka a obtenu une maîtrise en travail social à l'université de York, afin de pouvoir appliquer les connaissances éthiques du travail social, la théorie sociale critique et la recherche sociale avancée à ses nombreuses initiatives au sein de la communauté. En 2018, Annieka a créé une organisation à but non lucratif qui offre un espace sûr aux groupes de personnes marginalisées, comme les jeunes à risque et les mères célibataires confrontées à divers défis. Cette organisation à but non lucratif a mené plusieurs initiatives au fil des ans, notamment la création d'un refuge pour femmes victimes de violence situé au coeur de Toronto, ON. Annieka s'est associée au conseil d'administration du refuge et à plusieurs entreprises locales au fil des ans pour mettre en place des programmes de repas et des collectes de denrées, de vêtements et de fournitures pour plus de 185 familles chaque année, qui ont recours au refuge pour leurs besoins quotidiens. En 2021, Annieka et ses partenaires commerciaux ont été présentés sur City News pour le travail de sensibilisation qu'ils mènent chaque année dans la communauté. Annieka est également mère de quatre garçons, elle est mariée depuis onze ans et a récemment ouvert un café dans le Bramalea City Center à Brampton, ON. Pendant son temps libre, Annieka écrit des romans pour enfants (quatre livres sont en attente de publication pour 2023) et elle aime passer du temps avec sa famille et ses amis.

Up With Women/Exponenti'elles est un organisme de bienfaisance national qui aide les femmes et les personnes de sexe différent récemment sans abri et à risque à se sortir durablement de la pauvreté. S'appuyant sur d'importants partenariats pro bono dans le secteur privé, et avec un personnel de première ligne composé entièrement de diplômées du programme et d'autres femmes ayant une expérience vécue, Up With Women/Exponenti'elles fournit des services personnalisés et individuels en matière d'emploi et de santé mentale à certaines des femmes les plus vulnérables du pays. L'organisme sert actuellement des clients dans quatre provinces : l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Visitez exponentielles.ca pour plus de renseignements.

