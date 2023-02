Accélérez la transformation numérique dans un monde hybride avec les nouvelles solutions PC Lenovo





Aujourd'hui, Lenovo a dévoilé au MWCtm 2023 ses nouvelles solutions PC et Chromebook adoptant des styles de travail hybrides distribués et fournissant des fonctionnalités avancées qui permettent aux utilisateurs de répondre à une large sélection de besoins. Englobant une philosophie de conception progressive et contemporaine, les nouvelles solutions PC, y compris une mise à niveau complète de la gamme ThinkPad, se concentrent sur l'amélioration des performances du système, l'utilisation accrue de matériaux plus durables et une meilleure expérience utilisateur. Les ordinateurs portables Windows 11 ThinkPad Z13 et Z16 de deuxième génération améliorent les domaines clés des fonctionnalités matérielles et logicielles pour aider les utilisateurs à conserver un avantage créatif. Le ThinkPad Z13 présente également un nouveau capot supérieur en fibre de lin, utilisant des matériaux biosourcés1, pour un look et une sensation individuels uniques. Lenovo a également présenté les ThinkPad X13 et X13 Yoga de quatrième génération, repensés avec des cadres plus étroits, de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le travail hybride et la mobilité. Le portefeuille ThinkPad de 2023 est complété par les ordinateurs portables hautes performances ThinkPad T14s et T14 de quatrième génération et T16 de deuxième génération, ainsi que par les ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 et L15 de quatrième génération, conçus pour les entreprises ayant un large éventail de besoins informatiques mobiles.

Les entreprises soucieuses du rapport qualité-prix qui recherchent des fonctionnalités de productivité ciblées peuvent sélectionner la cinquième génération de ThinkPad E14 avec de nouveaux écrans 16/10 ou un nouveau ThinkPad E16 de 16 pouces. Les voyageurs fréquents apprécieront la protection supplémentaire offerte par la nouvelle pochette professionnelle ThinkPad, disponible en tailles 13 pouces et 14 pouces pour prendre en charge une large sélection d'ordinateurs portables. Le moniteur ultrapolyvalent ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 offre des capacités audiovisuelles améliorées et des fonctionnalités repensées capables de prendre en charge plusieurs scénarios de travail. Enfin, les consommateurs peuvent profiter de la flexibilité offerte par le nouveau IdeaPad Duet 3i, un ordinateur portable détachable Windows 11 qui passe de manière transparente entre les modes clapet et tablette, ou bien de l'écosystème ChromeOS avec le nouveau Chromebook IdeaPad Slim 3 doté d'une gamme de mises à niveau audio, visuelles et de connectivité.

Les produits présentés aujourd'hui sont également disponibles dans le cadre du modèle Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS), qui offre aux organisations une large gamme de solutions numériques pour le lieu de travail, des options de paiement flexibles et la possibilité d'adapter facilement l'informatique à leurs besoins en constante évolution. Pour améliorer la productivité et l'expérience des employés, les entreprises peuvent déployer Lenovo Premier Support Plus2 qui exploite également des informations à base d'IA alimentées par Lenovo Device Intelligence afin d'aider les équipes informatiques à prévoir et à prévenir les temps d'arrêt des appareils à l'échelle d'une flotte mondiale.

Le portefeuille ThinkPad met davantage l'accent sur l'économie circulaire

Lenovo s'efforce d'investir dans une chaîne d'approvisionnement mondiale résiliente et plus durable en augmentant l'utilisation de carburants d'aviation durables et de biocarburants pour le transport maritime, en implémentant des énergies renouvelables dans ses usines et en adoptant des processus de fabrication écoénergétiques de pointe pour aider à réduire les émissions de carbone.

Lenovo encourage également ses clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable en leur proposant des services tels que la compensation des émissions de CO2, qui a déjà permis de compenser plus d'un million de tonnes métriques de dioxyde de carbone provenant de leurs achats de PC ThinkPad, ainsi que le service de récupération d'actifs, qui aide les clients à se débarrasser de leur matériel technologique en fin de vie depuis 15 ans.

Après le lancement des ordinateurs portables ThinkPad X1 mis à niveau en décembre 2022, le reste de la gamme ThinkPad présente des modèles mis à jour et nouveaux qui viennent enrichir l'un des portefeuilles d'ordinateurs portables les plus complets du marché. L'utilisation accrue de matériaux recyclés et de plastique à contenu post-consommation (PCC) dans certains composants est conforme à la volonté constante de Lenovo de soutenir une économie circulaire et à son objectif d'intégrer du contenu recyclé post-consommation dans 100 % des produits PC d'ici 2025.

De plus, la nouvelle application Lenovo Commercial Vantage annoncée en décembre 2022 apparaîtra également dans les nouvelles séries ThinkPad Z, X13, T et L. Grâce à des étiquettes et des informations clairement identifiées, les fonctionnalités intuitives incluses dans le logiciel Commercial Vantage visent à guider et à encourager les utilisateurs à activer certains paramètres conçus pour aider à réduire la consommation d'énergie ou à prolonger la durée de vie des composants.

ThinkPad innove dans la conception, les performances et l'expérience utilisateur

Intégrés dans des designs progressifs modernes, les ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2 sont alimentés par les nouveaux processeurs AMD Ryzentm série 7000 avec carte graphique AMD Radeontm série 700M, Windows 11, et peuvent être configurés avec jusqu'à 64 Go de mémoire double canal et SSD PCIe jusqu'à 2 To pour aider les utilisateurs à accomplir les tâches les plus exigeantes. Le ThinkPad Z13 Gen 2 dévoile un nouveau matériau en option, renforcé de fibres naturelles et lié au capot supérieur en aluminium recyclé à 75 %. Ce matériau de lin tissé est fabriqué à partir de produits 100 % agricoles collectés dans des fibres végétales de lin. L'aspect et la sensation distinctifs avec des formats minces et légers et des cadres ultra-étroits se traduisent par un plus grand attrait de la marque ThinkPad. Le Wi-Fi 6E3, rapide et fiable, signifie que la barre de communication avec sa caméra FHD et ses microphones compatibles Dolby Voice® offre une expérience audiovisuelle haut de gamme pour une productivité collaborative puissante et attrayante, en particulier lorsque la main-d'oeuvre est dispersée.

Les ThinkPad X13 Gen 4 et ThinkPad X13 Yoga Gen 4 au nouveau design adoptent des cadres étroits plus élégants qui augmentent le rapport écran-boîtier et améliorent la fonctionnalité de travail hybride pour les voyageurs fréquents. Les haut-parleurs Dolby Audio sont désormais orientés vers l'utilisateur pour un son plus immersif et, lorsqu'ils sont associés à la nouvelle caméra infrarouge 5 mégapixels en option, la visioconférence offre une expérience véritablement collaborative. Pour une immersion encore plus grande avec des noirs profonds et des couleurs vives, le X13 Gen 4 peut être configuré avec un nouvel écran OLED 2,8K de 13,3 pouces compatible Dolby Vision® et doté de la technologie Eyesafe® Certified Natural Low Blue Light pour aider à réduire la fatigue oculaire. La sécurité et la facilité d'utilisation sont améliorées grâce à la détection de présence humaine par ultrasons qui peut protéger des observateurs opportunistes « par-dessus l'épaule » et la connexion au système est simplifiée grâce à la reconnaissance faciale via Windows Hello.

La Série T ThinkPad a vu plus de vingt générations depuis sa création en mai 2000, chaque version étant axée sur la conception, les performances et l'amélioration de la productivité. Cette nouvelle génération continue de repousser les limites avec des améliorations progressives et adopte des matériaux plus durables, tels que mentionnés ci-dessus. Une nouvelle caméra 5MP en option avec infrarouge améliore l'expérience utilisateur, le travail hybride entraînant des vidéoconférences plus fréquentes. Plus d'options d'affichage à faible lumière bleue sont disponibles à tous les niveaux pour aider à protéger de la fatigue oculaire, y compris une option de panneau OLED 2,8k désormais disponible sur les T14 Gen 4 et T16 Gen 2 ainsi que sur les T14s Gen 4.

ThinkPad L13 Gen 4 et L13 Yoga Gen 4 incluent également une option d'affichage à faible lumière bleue et à faible consommation d'énergie pour augmenter l'efficacité de la batterie. La nouvelle Série L, y compris les L14 Gen 4 et L15 Gen 4, peut désormais être dotée en option d'un disque dur SSD jusqu'à 2 To, soit le double de la capacité de la génération précédente.

L'application Lenovo View, disponible sur certains modèles de ThinkPad, fournit un ensemble supérieur de fonctionnalités intelligentes basées sur la caméra et conçues pour aider les utilisateurs à exploiter la puissance de la caméra intégrée afin d'améliorer les expériences d'appel vidéo, la sécurité et la santé numérique. Les paramètres de confidentialité, les alertes de bien-être oculaire, les algorithmes de cadrage automatique et d'amélioration vidéo ne sont que quelques-uns des paramètres disponibles fonctionnant de manière transparente avec les principales applications de communications unifiées.

Arborant le design classique ThinkPad, la pochette professionnelle ThinkPad est disponible en tailles 13" et 14" pour offrir un ajustement sur mesure pour les ordinateurs portables appropriés. Les utilisateurs peuvent absolument tout faire, et ce, avec des matériaux plus durables, grâce à notre utilisation intelligente de 24 % de cuir végétalien et de 73 % de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé à l'extérieur, et de 42 % de doublure en PET recyclé à l'intérieur.

La Série E ThinkPad dynamise les petites et moyennes entreprises

Les petites et moyennes entreprises ont une nouvelle option de portefeuille d'ordinateurs portables. En plus du portefeuille ThinkBook haut de gamme distinctif, les utilisateurs soucieux du rapport qualité-prix peuvent choisir entre le dernier ThinkPad E14 Gen 5 ou un nouveau ThinkPad E16 de 16 pouces. La Série E propose désormais des écrans au format 16/10 avec des rapports écran-boîtier augmentés de plus de 90 % et avec un nouveau clavier et un pavé tactile plus grand de 115 mm, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience plus confortable et plus productive.

Disponibles avec jusqu'à Windows 11 Pro et les nouveaux processeurs Intel® Coretm de 13e génération ou les nouveaux processeurs AMD Ryzen série 7000 avec carte graphique AMD Radeon 610M, ces ordinateurs portables plus légers peuvent être configurés avec des options de mémoire jusqu'à 40 Go, un double disque dur SSD offrant jusqu'à 2 To et le Wi-Fi 6E3 en option pour une connexion sans fil stable à haut débit.

Le moniteur ThinkCentre TIO Gen 5 amélioré (22" et 24") offre une flexibilité tout-en-un polyvalente

Pour une expérience tout-en-un plus polyvalente, la nouvelle génération de moniteurs ThinkCentre TIO est dotée de fonctionnalités axées sur l'utilisateur qui répondent aux besoins d'une main-d'oeuvre plus mobile et hybride. Disponible en deux tailles, 21,5 pouces et 23,8 pouces, le nouveau moniteur ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 offre une expérience audio/visuelle VoIP optimisée par l'intermédiaire d'une webcam 1080p améliorée, un microphone et deux haut-parleurs orientés vers l'utilisateur. Avec un écran FHD sRGB sans bordure sur trois côtés, ces deux moniteurs utilisent une technologie à faible lumière bleue naturelle pour optimiser le confort des yeux et sont disponibles avec un écran tactile à 10 points4 qui prend également en charge l'utilisation d'un stylet5.

Modulaire dans sa conception et amélioré pour désormais prendre en charge les postes de travail ThinkStationtm Tiny hautes performances ainsi que le Tiny PC standard, le ThinkCentre TIO Gen 5 dispose d'un compartiment arrière avec un port de connexion 3-en-1 intégré où l'unité de bureau Tiny peut facilement s'enclencher et se détacher, se fixant au moniteur sans aucun câble. Cela permet aux composants d'être facilement désactivés en cas de besoin afin que le moniteur et le PC puissent être actualisés séparément. Quelle que soit l'unité PC connectée, une porte rotative et ventilée sur le compartiment le recouvre et le protège, assurant un aspect propre et élégant lorsqu'il est vu de derrière, un détail considérable pour les bureaux de réception, les kiosques, les postes de travail sur chariot et les centres d'appels. Autre nouveauté de cette génération, le ThinkCentre TIO Gen 5 inclut un port HDMI arrière ainsi qu'un port DisplayPort, permettant une compatibilité étendue avec jusqu'à deux PC externes supplémentaires, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'un poste de travail avec tour ou d'un autre ordinateur de bureau.

L'IdeaPad Duet 3i offre une double fonctionnalité au sein d'un ensemble élégant

Mince, élégant et portable, la dernière génération d'IdeaPad Duet 3i offre un nouvel écran impressionnant, Windows 11, et un nouveau processeur Intel N-series puissant combiné à des fonctionnalités plus intelligentes pour en faire l'ordinateur portable amovible idéal en déplacement à un prix abordable.

Parfait pour les étudiants et les personnes multitâches qui ont besoin d'un appareil polyvalent et portable pour travailler n'importe où, l'IdeaPad Duet 3i est léger, mince à seulement 8,95 mm, et se convertit facilement entre les modes ordinateur portable, tablette et stylet. La caractéristique la plus impressionnante de ce modèle légèrement plus grand de 11,5 pouces est sans doute l'écran tactile 2K avec 100 % DCI-P3 qui offre une gamme de couleurs éclatantes et une luminosité de 400 nits afin que les utilisateurs puissent profiter d'une superbe expérience de visionnement dans une variété de paramètres.

Le Chromebook IdeaPad Slim 3 (14 pouces, 8 pouces) fournit l'essentiel du prêt à l'emploi

Le Chromebook IdeaPad Slim 3 nouvelle génération avec processeur MediaTektm Kompanio 500 Series est idéal pour les utilisateurs recherchant des éléments essentiels axés sur la valeur qui correspondent aux styles de travail et de vie de plus en plus nomades d'aujourd'hui. Adapté à un style de vie déconnecté mais confortable, cet ordinateur portable de 14 pouces, disponible avec un écran tactile FHD IPS4, est fin et léger, ne pesant que 1,3 kg, avec une connectivité Wi-Fi 63 et une gamme de fonctionnalités améliorées pour cette génération d'appareils.

Produit Prix d'entrée EMEA6 Disponibilité EMEA prévue en 20236 ThinkPad Z13 Gen 2 1649 ? Juillet ThinkPad Z16 Gen 2 2249 ? Août ThinkPad X13 Gen 4 1190 ? Juillet ThinkPad X13 Yoga Gen 4 1290 ? Juillet ThinkPad T14s 1590 ? Juillet ThinkPad T14 1345 ? Juillet ThinkPad T16 1390 ? Juillet ThinkPad L13 839 ? Avril ThinkPad L13 Yoga 980 ? Avril ThinkPad L14 775 ? Mai ThinkPad L15 755 ? Mai ThinkPad E14 Gen 5 770 ? Juin ThinkPad E16 Gen 1 780 ? Juin Pochettes professionnelles ThinkPad 35 ? pour 13 pouces 37 ? pour 14 pouces Mai Moniteurs ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5 299 ? pour le 22 pouces 399 ? pour le 24 pouces Août IdeaPad Duet 3i 449 ? Juin Chromebook IdeaPad Slim 3 349 ? Mai

Lenovo au MWC

1 Fibre de lin récoltée à partir de plante de lin 2 Premier Support Plus est soumis à disponibilité et peut ne pas être disponible sur tous les marchés pour tous les produits. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, fonctionnalités et spécifications des produits à tout moment et sans préavis. 3 Nécessite un routeur Wi-Fi acheté séparément et un forfait qui peut varier selon l'emplacement. Des conditions et/ou frais supplémentaires s'appliquent. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. 4 Écran tactile en option 5 La prise en charge du stylet est en option 6 Les prix peuvent ne pas inclure les taxes et n'incluent pas l'expédition ou les options et sont sujets à changement sans préavis ; des conditions supplémentaires s'appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de mise en rayon et les options de couleur peuvent varier selon la géographie et les produits peuvent n'être disponibles que sur certains marchés. Toutes les offres sont sous réserve de disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, fonctionnalités et spécifications des produits à tout moment et sans préavis.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2023, Lenovo Group Limited.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 09:00 et diffusé par :