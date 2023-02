Clôture de la transaction de prise de contrôle inversée avec Laboratoire LSL Inc.





BOUCHERVILLE, Québec, 27 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) ? Groupe LSL Pharma Inc. (la « Société » ou « Groupe LSL ») (antérieurement Corporation Exploration Îledor) est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 31 janvier 2023 (l' « Assemblée ») et la clôture le 22 février 2023, sous réserve du Bulletin final de la Bourse, de la Transaction proposée avec Laboratoire LSL Inc. (« Laboratoire LSL ») et du Placement privé concomitant (tels que ces termes sont définis ci-dessous).



RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE

Au cours de l'Assemblée, les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé des résolutions visant l'approbation de la Transaction et du Placement privé, l'élection et l'augmentation du nombre d'administrateurs de la Société de trois (3) à six (6), soient François Roberge, Luc Mainville, Sylvain Aird, Alain Larochelle, Pierre B. Lafrenière et Frank J. Dellafera, la nomination de KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs de la Société et l'approbation du régime d'attribution d'options d'achat d'Actions ordinaire à nombre variable et l'octroi d'options d'achat d'actions en vertu de ce dernier. Également, les actionnaires ont approuvé par résolution spéciale une modification aux statuts constitutifs de la Société permettant la consolidation de 25 pour 1 des actions de catégorie A du capital social de la Société (« Actions ordinaires ») et pour faire de Groupe LSL Pharma Inc. /LSL Pharma Group Inc. la nouvelle dénomination sociale de la Société. Finalement, le transfert de l'inscription des Actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») a aussi été approuvé au terme de l'Assemblée.

CLÔTURE ? TRANSACTION ET PLACEMENT PRIVÉ

Le tout sous réserve de l'obtention du Bulletin final de la Bourse, la Société est fière d'annoncer la clôture de l'acquisition, en vertu d'une Convention d'achat d'actions datée du 22 décembre 2022, pour une contrepartie totale de 47 662 300 $ de l'ensemble des actions et titres en circulation de la société privée Laboratoire LSL au terme d'une prise de contrôle inversée entre les actionnaires de la société privée Laboratoire LSL et Groupe LSL (la « Transaction ») et d'un placement privé concomitant d'un produit brut de 8 215 596,20 $ (le « Placement privé »). Les termes spécifiques de la Transaction et le Placement privé ont été décrits dans la Circulaire de sollicitations de procurations datée du 29 décembre 2022. Ainsi, (i) 68 089 000 Actions ordinaires au prix de 0,70 $ l'Action ordinaire et 33 606 000 droits de souscription (desquels 35 179 000 Actions ordinaires et 507 000 droits de souscription, dont 500 000 de tels droits détenus par M. François Roberge, sont soumis à des exigences d'entiercement) ont été émis aux actionnaires de Laboratoire LSL, (ii) 1 575 000 Actions ordinaires au prix de 0,70 $ l'Action ordinaire ont été émises à titre de commission dans le cadre de la transaction, (iii) 6 600 000 options d'achat d'autant d'Actions ordinaires ont été attribuées à un prix d'exercice de 0,70 $ par action et valide durant 10 ans à compter de la clôture (dont un total de 5 750 000 options attribuées aux administrateurs et dirigeants de l'émetteur résultant) et (iv) 11 736 566 unités de 0,70$ chacune ont été émises dans le cadre du Placement privé (dont 257 285 unités par des initiés de l'émetteur résultant de la Transaction). Chaque unité comprend une (1) Action ordinaire et un demi (1/2) bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d'acquérir une (1) Action ordinaire supplémentaire au prix de 1,00 $ pour une période de 18 mois. iA Private Wealth Inc. a agit à titre d'agent indépendant dans le cadre du Placement privé. Un total de 463 972,89 $ en espèces et de 662 818 bons de souscription de l'intermédiaire ont été payés à titre de commissions où chacun de ces bons permet à son porteur d'acquérir une unité (selon les mêmes termes que les unités dans le cadre du Placement privé) au prix de 0,70 $ chacune pour une période de 18 mois à compter de la clôture du placement. Le Placement privé s'est effectué selon les conditions antérieurement annoncées par la Société et les titres émis lors du Placement privé sont assujettis à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour.

Groupe LSL Pharma Inc. / LSL Pharma Group Inc. est la nouvelle dénomination sociale de l'émetteur résultant de la Transaction et la consolidation de 25 pour 1 des Actions ordinaires est maintenant effective. Les Actions ordinaires de la Société seront inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole boursier « LSL » le ou vers le 1er mars 2023, soit après l'obtention du Bulletin final de la Bourse. Suivant la Transaction et le Placement privé, 82 226 435 Actions ordinaires sont présentement émises et en circulation. Pour plus d'informations, voir le profil de la Société sur www.sedar.com.

« La clôture de cette transaction par voie de prise de contrôle inversée, tout comme le changement de nom de Corporation Exploration Îledor à Groupe LSL Pharma, constitue une étape majeure dans l'histoire du Groupe LSL Pharma. C'est le résultat d'efforts de nos employés, partenaires et actionnaires pour faire de Groupe LSL Pharma une entreprise incontournable de l'industrie pharmaceutique au Canada. L'inscription boursière permettra à la Société d'accélérer la poursuite de ses objectifs corporatifs, soit de devenir un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de haute qualité dans le domaine des produits de santé naturel et produits pharmaceutiques stériles ophtalmiques. De plus, ceci permettra à la Société de diversifier éventuellement son offre de produits dans le domaine des sciences de la vie via une croissance organique et par d'éventuelles acquisitions stratégiques. Nous poursuivrons ainsi notre objectif de maximiser la valeur pour nos actionnaires », indique M. François Roberge, Président et Chef de la direction.

« La Société franchit une étape importante dans son développement. Cette transaction lui permet de bénéficier de nouveaux leviers financiers et stratégiques contribuant à l'atteinte de ses objectifs », souligne en terminant M. Sylvain Richer, Chef de la direction financière.

À propos du Groupe LSL

Le Groupe LSL est une entreprise intégrée pharmaceutique canadienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires sous forme solide de haute qualité ainsi que de produits pharmaceutiques stériles ophtalmiques de haute qualité.

La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Roberge, Président et Chef de la direction

Téléphone : 514-664-7700

